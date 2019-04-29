كيف تفرق بين السمك السليم والفاسد في شم النسيم

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمناسبة اقتراب أعياد الربيع عن الشروط الواجب توافرها في الأسماك التي سوف يقوم المواطنين بشرائها احتفالا بأعياد الربيع حيث يحتفل الكثير من الناس بتناول الأسماك المملحة بأنواعها المختلفة وأيضا الأسماك الطازجة ونظرا لان الأسماك بأنوعها المختلفة تعتبر بشكل أساسي من الوجبات المفضلة لدى عامة الناس وذلك لما تحتويه من فيتامينات وعناصر لها قيمة غذائية عالية وأيضا بشكل رئيسي بسبب رخص ثمنها مقارنة بأسعار اللحوم والدواجن .

أليكم عدة نصائح وإرشادات للسادة المستهلكين التي تمكنهم من التعرف على الأسماك السليمة :

1. أن تكون رائحتها مشابهة لرائحة البحر ,أما الأسماك التي تحتوي علي دهون كثيرة مثل الماكريل فتكون رائحتها مقاربة ومشابهة للزبد الصناعي .

2. العين براقة و لامعة , والقرنية شفافة , و تكون الخياشيم حمراء زاهية خالية من المخاط والرائحة الكريهة

3. القشور ثابتة بقوة بالجسم وظهر السمكة , والجلد سليم خالي من التسلخات أو أي لون من الألوان الغريبة المخالفة للون المميز للسمك .

4. أن يكون القوام متماسك و متوازن بحيث إذا كانت السمكة في وضع افقي عند مسكها لايسقط الذيل بل يكون ممتدا باستقامة.

5. لون اللحم يكون ابيض أو أبيض شفاف مائل إلي اللون البنى .

6. عند الضغط بالأصبع على جسم السمكة يحدث هبوطا بشكل مؤقت سرعان ما يزول بعد رفع الضغط .

أما بالنسبة للأسماك الفاسدة يمكن التعرف عليها من خلال الأتي :

1. تكون رائحتها عفنة كريهة جدا.

2. العين ضامرة وغير ظاهرة ومغطاة بسائل لزج مخاطي , والقرنية معتمة صفراء اللون , ولون الخياشيم بنى قاتم أو يميل ألي الصفار أو الخضار و يتواجد عليها مخاط لزج كريهة الرائحة .

3. القشور سهلة النزع والخلع , والجلد يفقد بريقه ولمعانه ومغطى بطبقة مخاط لزجة ويختلف لونه حسب نوع السمكة .

4. يفرز اللحم عصارة عند الضغط عليه باليد , ويتغير لونه إلي ما يشبه لون اللبن الصافي فإذا كان اللون الأصلي وردياً مثل السالمون يتغير اللون إلي أصفر رمادي وتكون الرائحة غير مقبولة .

5. يهبط اللحم بالضغط عليه بالأصبع ويستمر الهبوط حتى بعد زوال الأصبع .

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