موقع دعم مصر للتظلمات وتحديث بطاقة التموين أبريل 2019 من المنزل على النت https www tamwin com eg خطوات تحديث البيانات وتقديم التظلم

تحديث بطاقة التموين أبريل 2019 سؤال يبدو أنه الشغل الشاغل لجموع المواطنين المصريين أصحاب بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر للتظلمات، تحديث بطاقة التموين على النت أصبح محل بحث متنامي، فقد أكدت وزارة التموين أنه سيتم غلق عملية التحديث بالبيانات الخاطية بطاقات التموين يوم 8 نوفمبر 2018، وقد نوهت وزارة التموين أيضا أنه على كل مواطن مقيد ببطاقات التموين ضمن منظومة الدعم السلعي، وكذلك أصحاب كروت دعم الخبز، فيتوجب على هؤلاء جميعا سرعة الدخول على رابط موقع دعم مصر (www.tamwin.com.eg)، ويجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، يم يجب اتباع خطوات تحديث البيانات.
إجراءات واستفسارات عن البطاقات التموينية
وفي حال وجد المستخدم صعوبة في كيفية تحديث بطاقة التموين على النت فيجب التوجه و اللجوء إلى أحد مكاتب التموين ليقوم بعملية تحديث بطاقة التموين 2018 ، وذلك حتى يتجنب وقف صرف المقررات التموينية، وتوقعت وزارة التموين أن عملية تحديث بطاقات التموين سينجم عنها حذف ما يقارب من 6 مليون مواطن مقيدون بمنظومة الدعم السلعي ليس لهم الحق في هذا الدعم، وفي حال تأخر تحديث بيانات البطاقات التموينية قبل الموعد المقرر، سيتم حذف البطاقات الخاصة بهم.
البطاقات التموينية التي يجب تحديث بيناتها
هي البيانات التي تحتوي على أسماء غير مستحقة للدعم ومن بين تلك الأسماء ما يلي:
- أسماء المتوفين
- الأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية
- الأسماء أصحاب الأرقام القومية الخاطئة
- المواطنون المسافرين خارج البلاد لفترة أكثر 6 أشهر
- البطاقات التي تقوم بصرف مقررات تموينية وخبز مدعم بأعداد أكثر من المقيدين عليه
- البطاقات التي تحمل أسماء بلا أرقام قومية
ومن الجدير بالذكر أن هناك حوالي 20 مليون بطاقة تموينية يتم من خلالها صرف الدعم السلعي، كما أن عدد المستفيدين من هذه البطاقات يفوق 80 مليون مواطن، وقد أعلنت وزارة التموين المصرية أن عدد البطاقات التي يجب تحديث بياناتها حوالي مليون ونصف بطاقة تموين تتطلب تصحيح البيانات لتواجد أخطاء بها.
خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين
- يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتحديث من هنا
- بعد الدخول “حدث بياناتك” واكتب رقم البطاقة التموينية الذكية يم قم بعد ذلك باختيار المحافظة التي تتبعها، ثم ثم بكتابة الحروف العربية الأربعة الموضحة بالشكل واضغط على كلمة التالي.
اختيار أحد الأفراد المقيدين بالبطاقة آليًا لكتابة الرقم القومي له، وذلك لتأكيد هوية صاحب البطاقة أنه من يقوم بالتحديث ثم الضغط على “حدث بياناتك”، بعدها يتم التحويل لأحد صفحات استكمال البيانات سواء صفحة خاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف أفراد، وأخرى خاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف وإضافة أفراد ويتم التوجيه من خلال الموقع آليًا على حسب بطاقة الأسرة وما ينقصها من بيانات.
في حالة التوجيه إلى الصفحة الخاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف أفراد مستفيدة داخل بطاقة الأسرة يتم ملء البيانات الخاصة برقم المحمول ورقم الدفع الإلكتروني الخاص بفاتورة الكهرباء وتعديل بيانات الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة اذا كان به خطأ، وبعدها يتم البدء في تعديل بيانات الأفراد المقيدين بالبطاقة من خلال الضغط على تعديل أو حذف.
في حالة التعديل في بيانات أحد أفراد بطاقة الأسرة يتم استيفاء أو تصحيح كلا من خانة الرقم القومي وخانة صلة القرابة والضغط على حفظ.
في حالة حذف أحد أفراد بطاقة الأسرة يتم الضغط على حذف فيتم الانتقال آليًا إلى صفحة تأكيد الحذف والضغط على تنفيذ الحذف.
يتم استكمال استيفاء البيانات المطلوبة من رقم التليفون الأرضي والبريد الإلكتروني والملاحظات إن وجدت ثم الضغط على حفظ لإنهاء عملية التحديث.
في حالة التوجيه إلى الصفحة الخاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف وإضافة أفراد مقيدين ببطاقة الأسرة يتم ملئ البيانات الخاصة برقم المحمول ورقم المحمول الاحتياطي ورقم الدفع الإلكتروني الخاص بفاتورة الكهرباء والعنوان واختيار المحافظة وتعديل بيانات الرقم القومي الخاصة بصاحب البطاقة إذا كان به خطأ وبعدها يتم البدء في تعديل بيانات الأفراد المقيدين بالبطاقة
– يتم الضغط على أضف مستفيد واستيفاء الخانات بكل فرد مستفيد ببطاقة الأسرة من اسم المستفيد والرقم القومي وصلة القرابة واذا كان هناك مستفيد تم إدخاله بالخطأ يمكن حذفه من خانة “احذف مستفيد” وتكرار هذه العملية لكل فرد مستفيد من أفراد بطاقة الأسرة.
بعد الانتهاء من عملية تسجيل بيانات المستفيدين المطلوبة يتم إرفاق الصور الضوئية من المستندات المطلوبة عن طريق الضغط على أضف ملفات واختيار الملفات التي تحتوي على الصور الضوئية للملفات المطلوبة مع مراعاة أن تكون هذه الملفات بصيغة ملفات الصور “PNG، JPG” وفي حالة إضافة ملفات ليس بصيغة من الصيغ المعروفة لملفات الصور لن يتم التسجيل إلا بعد عملية حذف الملف عن طريق الضغط على إلغاء.
بعد الانتهاء من عملية استيفاء البيانات وإرفاق الملفات المطلوبة وحفظ التعديلات من إضافة وحذف يتم الضغط على تسجيل بعد التأكد من كتابة الحروف العربية الأربعة الموضحة بالشكل لإنهاء عملية تحديث البيانات مع العلم أنه لن تتم إعادة أو تصحيح البيانات على الموقع بعد مرور 24 ساعة من عملية تحديث البيانات وفي هذه الحالة يمكن الرجوع لمركز الاتصال على 19959
تحديث بطاقة التموين أبريل 2019 والأسئلة الأكثر شيوعا عن تحديث بيانات البطاقات التموينية
- كيف تحدث بطاقة التموين
- أزاي احدث بطاقة التموين
- تحديث بطاقة التموين على النت
- كيفية تحديث بطاقة التموين على النت
- تحديث بطاقة التموين 2018
إيقاف بطاقات التموين الخاطئة اعتبارا من 8 نوفمبر 2018
يتم صرف السلع التموينية على مستحقي الدعم، ومن قام بتحديث بياناته في البطاقة التموينية في المواعيد المحددة، ويتم وضع من لم يحدث بياناته بالبطاقات التموينية أو المتلاعبين بالبيانات على القائمة السوداء ويعرضوا نفسهم للحرمان من الحصص التموينية.
موقع دعم مصر للتظلمات
تهدف الدولة من نظام التموين ورفع قيمة الدعم بالأساس تخفيف أعباء نظام الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة، والذي من أساسياته رفع الدعم عن العديد من السلع، عن كاهل المواطن محدود الدخل، فتقوم الدولة بتحديد دعم خاص له عن طريق السلع الاستهلاكية المدعومة.
أقرأ أيضا وتعرف على:
موسم عمرة 2019 الجديد 1440 : هنا الضوابط والأسعار .. التخفيضات المقدمة عن طريق شركة مصر للطيران
التعليقات
انا عايز اعرف البطاقة طلعت ولا لسة
انا مكتوب على الوصل اته اعتبار من شهر ابريل ستتوقف استهلاك كهرباء عالى والكلام ده غير صحيح اتصرف ازاى
انا تم ايقاف بطاقة التموين بسبب فاتورة الكهرباء وانا معي اخر ايصال لا يتعدي 300 كيلو في الشهر والبطاقات الي هتتوقف بسبب الكهرباء بتكون اكثر من650 كيلو نرجو من سيادتكم الرد
السلام عليكم انا تم ايقاف بطاقة التموين بسبب فاتورة الكهرباء وانا معي اخر ايصال لا يتعدي 300 كيلو في الشهر والبطاقات الي هتتوقف بسبب الكهرباء بتكون اكثر من650 كيلو نرجو من سيادتكم الرد
انا مواطن بطاقات وقفت تموين بسبب استهلاك الكهربا وهزا غير صحيح وانا بصرف عيش فقط 01127273912 الرجاء الرد
تنظلم مقدمه لسيادتكم / محيي غبراهيم محمد محيي الدين عيسي عبد الرحيم ذهبت أن اصرف العيش وجد مكتوب علي الورق سيتوقف البطاقة اعتبار من شهر ابريل علشان استهلاك كهرباء 650ك وذهبت إلي مكتب الكهرباء واخذة بيان بإستهاكات وليس يوجد به اي ارقام اعلي وشكرا
رقم الوقي 27008191400456
بطاقتى تم ايقافها لصرف التموين والسبب إنى بستهلك ١٠٠٠ك وات كهرباء فى الشهر وده كلام غير صحيح استهلاكى الطبيعى فى الشهر لا يتعدى ١٦٠ ك وات شهريا ويوجد معى آخر إيصال كهرباء إثبات على صحة كلامى. أعمل إيه رجاء الرد. وشكرا
السيد صلاح السيد
اعمل اه بقالى شهر لابصرف خبز حق المواطن اصلا ولا تموين ورحت حدثت البطاقه فى مكتب التموين الى تابع له
وقلىالموظف يوم 15/2 هاتشتغل ولم تعمل حتى اليوم واحنا ثلاث أفراد فى البطاقه رغم أن احنا خمس أفراد واه هى كلمه المرور
تلفون /01008270624
البطاقة غير مستحقة منشهرفبرير ٢٠١٩ للاستهلاك الكهرباء بالرغم من تيهلاك الكهرباء لا يتجاوز٢٥٠ شهرى وكل ما ادخل عل موقع دعم مصر لتقديم تظلم لايستجيب وانا ارملة وعندى ثلاث اولاد فارجو الإجابة حيث اننى تعبت والله المستعان
كل ما ادخل على الموقع يقول ليس لديك الصلاحية مع ان البطاقةوقفت تموين هذا الشهر فقط
البطاقه التموين وديتها المكتب عشان تتحدث ؤقفت خالص مش عايزين يشغالوها اي السبب
انا ثلاث افراد بس وتم حذف فرد ايه الاسباب
وايه العمل على رجوع الفرد رجار الاهتمام
لم يتم صرف تموين لان بطاقه محتاجه تحديث لم يتم التحديث فى المعاد اعمل ايه
ما المقصود بكلمه المرور
بقالي ست شهور معايه بطاقه التموين ومش عارف الرقم السري وابعت اكتر من ١٠٠رساله ومبعتوش الرقم
برجاء فصل زوجتى من بطاقة والدتها التى ترفض فصلها من البطاقة اية المطلوب لاضافتها على بطاقتى انا وأولادي
عاوز الرقم السري بعت رسايل ومجاش الرقم السري
توقف صرف التموين لهذا الشهر الساخن مش بيرد فقط خلصت رصيد الباقة بدون رد
البائع قال ممكن يكونو غيرو الرقم السري ؟؟؟
هو دا معقول يتغير لوحده كدا !!!!؟؟
ما الحل
رقم البطاقة 123005628182
رقم قومي. 28207012301935
تم ايقاف البطاقه اليوم دون سابق انزار وعند الدخول للموقع وادخال البيانات لا يعطى رد ايه الحل ارجو الافادة
تم حزف فرد من البطاقة في شهر 12 ,تقدمت بتطلم 18/12 ولم يتم اي تعديل او رد حتي تاريخة
فى التحديث بيطلب الرقم السرى ….وانا مش عارفه
عيذ أعرف الرقم السري لبطا قه التموين
انا عمال بطاقه تموين واستلمتها فى 29/9/2018 واستلمت تموين شهر اكتوبر ونوفمبر وفى شهر ديسمبر روحت استلم تموين التاجر قالى البطاقه عوزه تتغير علشان الشريحه النحاسيه تعطلت يعنى صرفت شهرين تموين فقط وبعدين البطاقه ده لفرد واحديعنى انا فقط ارجو المساعده ولكم جزيل الشكر انا صاحب البطاقه اسمى محمد دياب /جيزه /امبابه/بشتيل
لافراد المحزوفه
لاؤ
بطاقه غير مستحقة مش فاهم ارجو الافادة
بقالى اربعة اشهر من غير تموين وانا فرد واحد ومليت استماره لتجديد بيانات زى ما قالوا فى مكتب التموين ورحت اسأل تانى قالوا املى استماره تانى ومليت اعمل ايه تانى نفسى اعرف بطاقتى وقفت ليه اصلا
انا ست كبيره السن اولادي بيشحنوا للي االمحمول علي حسبهم علشان اكلمهم فصلوني من التموين بسبب الشحن
بطاقتي فصل اجتماعي من حولي شهرين طلعت ولسه مشتغلتش مع العلم انه جالي رساله انه هيتم تفعيلها بحد اقصي يوم٤فبراير ولحد الان مشتغلتش ايه الحل
اناعايز رقم الانتاج الحربي
روحت اعمل اضافه لبنتي حذفو زوجتي والموقع مش بيفتح واتصلت على الخط الساخن بعد شهر بسمع اغاني ردو و قالو احنا استعلام فقط روحت مكتب التموين قالو مفيش عندنا حل عندك الانتاج الحربي روحله روحت وزارة التموين قالو روح مكتب التموين الانتاج الحربي اخد من عندنا كل الصلاحيات
نفس الكلام حصل معايا طيب ايه الحل؟
وانا بردو عملة معايا كده بضيف بناتى شالو زوجتى من التموين وبعد شهرين تقريبا او تلاته رجعت ع التموين بس ومرجعتش ع الخبز
الرقم مش شغال كل معين يقول غلط
عاوزة احذف فرد من البطاقه والموقع مش شغال اعمل ايه
عندك اى مشكلة فى البطاقة اتصل علية والحل عندى
مكتب الكابتن للخدمات الحكومية
دة رقمى 01210775889
كيفيه استخراج بطاقه التموين وشروط واورق الاعتماد عليها
حاجه خره مفيش حد بيرد علي الخط الساخن ولا الرسائل انتوا بتعملوا ارقام ومواقع وهميه حسبي الله ونعم الوكيل
انااخدت الرقم وطلع غلط ومش عارف اصرف بيها ايه الحل
عادل ابو الفتوح مرسي رشوان ارجو الرد
تم حزف فرد من البطاقه بلا سبب وقدمت تظلم من ديسمبر الماضى وحتى الان لم يتم اضافه الفرد
ولايوجد رد
البطاقة موقفه من شهر ديسمبر ٢٠١٨
لقد قمت بتحدييث البطاقه ووجدت حذف احد الاافراد وعملتتت تعديل ومرفق جميع صور البطاقات ولكن لم يتم تعديل اى شىء وقدمت تظلم ومرفق بيه ميع صور البطاقت الرقم القومى وللان لم يتم تعديل اى شىء
انا الشهر اللى فات ما اخذت تموين رحت اسال بالتموين قالو مفيش مشكله ببيانات البطاقه استنى يومين وروحى للتاجر رحت للتاجر مفيش فايده رحت التموين تانى قالى خلاص كده التموين راح الشهر ده الشهر الجاى هتنزل رحت اجيب عيش البطاقه غير مستحقه لاستهلاك مرتفع بالكهربا معرفش ازاى هما اللى بيستهلكو وانا معرفش انا بشحن الكارت بيكفى شهرين وتلاته معرفش جيه من فين الاستهلاك العالى
زحام بلا رحمه لاخطاء التموين . ما ذنب الناس
البطاقه التموينيه مفقوده كيفيه استخراج بدل فاقد ما هى الاجراءات والاوراق المطلوبه
عوزه احدث بطاقة التموين
كيف يتم عمل حساب بإسمي للدخول بإسم مستخدم وكلمة مرور ؟
لانني لا أستطيع الان الاستفسار عن اَي شئ يخص بطاقتي
افيدونا
لقدقمت بتحديث البطاق فى شهر اكتوبر وتوجد الرساله بتحديث البطاقة
قدمت لاستخراج بدل تالف باسم عصام عبدالفتاح محمد رقم 26205291500691 منذ 24/12018 وحتى الان لم استلمها
انا حدثت الباينات ولم يتم الراد علية وكل مدخول على الموقع يرد عليه ليس لديك صلاحية هوفي ايجمع ردوعلين حرم عليكو
انا عوز اعرف ان بنت نزل بعد اضافه
عوز احدث بطاقة التموين مش عوزه تتحدث رقم البطاقه 12009005195 رقم القومي 28807202402794
قمت بالتحديث و ظهر امام المستفدين غير نشط – ثم حاولت التحديث مرة اخري فلم يستجب الللينك و كتب لا توجد بيانات مطلوب للتحديث او البيانات المدخلة غير صحيحة . و تم صرف التموين لشخص واحد فقط – مع العلم ان المستفدين عشرة
هههه عشره يا هدي الكلام ع آربع آفراد ده لو ربنا كرمهم من عنده وآخدوا يعني
كيف اعرف رقم البطاقة اذا كان غير واضح
ازاي اعرف ان بيانات البطاقة اتحدثت
تم تحديث البطاقه الخاصه بي ظهر تم التحديث وفي شهر نوفمبر ظهرت رساله برجاء تحديث البطاقه
لو سمحت عايز اعرف الاسماء الى على البطاقة علشان عايز اشيل واحد اتوفى من عدد الافراد
عايز اعرف السماء الموجودة على البطاقة حاليا
ممكن اعرف الاسماء الموجودة على البطاقه التموينية حاليا
ممكن اعرف الاسماء الموجوده على البطاقة حاليا
ممكن اعرف اسماء على البطاقه حاليا
ممكن أبحث عن عدد افراد البطاقه التموينيه
تحديت بطاقة التموين مره أخرى
السيدة شبانه العوضى ابراهيم
بقالي ست شهور معايه بطاقه التموين ومش عارف الرقم السري وابعت اكتر من ١٠٠رساله ومبعتوش الرقم
لوسمحت انا ضفتي بنتى واخترت عمالة غير منتظمة فى اى مشكلة
تحديث البطاقة اللتموين ونقلة من اسيوط الي الوادي الجديد
تحديث.البطاقة.التموين
حامد عبدالبر عبد البر عامر