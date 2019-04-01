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موقع دعم مصر للتظلمات وتحديث بطاقة التموين أبريل 2019 من المنزل على النت https www tamwin com eg خطوات تحديث البيانات وتقديم التظلم

كتب تامر أمين آخر تحديث

تحديث بطاقة التموين أبريل 2019 سؤال يبدو أنه الشغل الشاغل لجموع المواطنين المصريين أصحاب بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر للتظلمات، تحديث بطاقة التموين على النت أصبح محل بحث متنامي، فقد أكدت وزارة التموين أنه سيتم غلق عملية التحديث بالبيانات الخاطية بطاقات التموين يوم 8 نوفمبر 2018، وقد نوهت وزارة التموين أيضا أنه على كل مواطن مقيد ببطاقات التموين ضمن منظومة الدعم السلعي،  وكذلك أصحاب كروت دعم الخبز، فيتوجب على هؤلاء جميعا سرعة الدخول على رابط موقع دعم مصر (www.tamwin.com.eg)، ويجب إدخال اسم المستخدم  وكلمة المرور الخاصة به، يم يجب اتباع خطوات تحديث البيانات.

إجراءات واستفسارات عن البطاقات التموينية

وفي حال وجد المستخدم صعوبة في كيفية تحديث بطاقة التموين على النت فيجب التوجه و اللجوء إلى أحد مكاتب التموين ليقوم بعملية تحديث بطاقة التموين 2018 ، وذلك حتى يتجنب وقف صرف المقررات التموينية، وتوقعت وزارة التموين أن عملية تحديث بطاقات التموين سينجم عنها حذف ما يقارب من 6 مليون مواطن مقيدون بمنظومة الدعم السلعي ليس لهم الحق في هذا الدعم، وفي حال تأخر تحديث بيانات البطاقات التموينية قبل الموعد المقرر،  سيتم حذف البطاقات الخاصة بهم.

تحديث بطاقة التموين يناير 2019
تحديث بطاقة التموين يناير 2019

البطاقات التموينية التي يجب تحديث بيناتها

هي البيانات التي تحتوي على أسماء غير مستحقة للدعم ومن بين تلك الأسماء ما يلي:

  • أسماء المتوفين
  • الأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية
  • الأسماء أصحاب الأرقام القومية الخاطئة
  • المواطنون المسافرين خارج البلاد  لفترة أكثر 6 أشهر
  • البطاقات التي تقوم بصرف مقررات تموينية وخبز مدعم بأعداد أكثر من المقيدين عليه
  • البطاقات التي تحمل أسماء بلا أرقام قومية

ومن الجدير بالذكر أن هناك حوالي 20 مليون بطاقة تموينية يتم من خلالها صرف الدعم السلعي، كما أن عدد المستفيدين من هذه البطاقات يفوق 80 مليون مواطن، وقد أعلنت وزارة التموين المصرية أن عدد البطاقات التي يجب تحديث بياناتها حوالي مليون ونصف بطاقة تموين تتطلب تصحيح البيانات لتواجد أخطاء بها.

خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين

  • يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتحديث من هنا
  • بعد الدخول “حدث بياناتك” واكتب رقم البطاقة التموينية الذكية يم قم بعد ذلك باختيار المحافظة التي تتبعها، ثم ثم بكتابة الحروف العربية الأربعة الموضحة بالشكل واضغط على كلمة التالي.

  • اختيار أحد الأفراد المقيدين بالبطاقة آليًا لكتابة الرقم القومي له، وذلك لتأكيد هوية صاحب البطاقة أنه من يقوم بالتحديث ثم الضغط على “حدث بياناتك”، بعدها يتم التحويل لأحد صفحات استكمال البيانات سواء صفحة خاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف أفراد، وأخرى خاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف وإضافة أفراد ويتم التوجيه من خلال الموقع آليًا على حسب بطاقة الأسرة وما ينقصها من بيانات.

  • في حالة التوجيه إلى الصفحة الخاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف أفراد مستفيدة داخل بطاقة الأسرة يتم ملء البيانات الخاصة برقم المحمول ورقم الدفع الإلكتروني الخاص بفاتورة الكهرباء وتعديل بيانات الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة اذا كان به خطأ، وبعدها يتم البدء في تعديل بيانات الأفراد المقيدين بالبطاقة من خلال الضغط على تعديل أو حذف.

  • في حالة التعديل في بيانات أحد أفراد بطاقة الأسرة يتم استيفاء أو تصحيح كلا من خانة الرقم القومي وخانة صلة القرابة والضغط على حفظ.

  • في حالة حذف أحد أفراد بطاقة الأسرة يتم الضغط على حذف فيتم الانتقال آليًا إلى صفحة تأكيد الحذف والضغط على تنفيذ الحذف.

  • يتم استكمال استيفاء البيانات المطلوبة من رقم التليفون الأرضي والبريد الإلكتروني والملاحظات إن وجدت ثم الضغط على حفظ لإنهاء عملية التحديث.

  • في حالة التوجيه إلى الصفحة الخاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف وإضافة أفراد مقيدين ببطاقة الأسرة يتم ملئ البيانات الخاصة برقم المحمول ورقم المحمول الاحتياطي ورقم الدفع الإلكتروني الخاص بفاتورة الكهرباء والعنوان واختيار المحافظة وتعديل بيانات الرقم القومي الخاصة بصاحب البطاقة إذا كان به خطأ وبعدها يتم البدء في تعديل بيانات الأفراد المقيدين بالبطاقة

  • – يتم الضغط على أضف مستفيد واستيفاء الخانات بكل فرد مستفيد ببطاقة الأسرة من اسم المستفيد والرقم القومي وصلة القرابة واذا كان هناك مستفيد تم إدخاله بالخطأ يمكن حذفه من خانة “احذف مستفيد” وتكرار هذه العملية لكل فرد مستفيد من أفراد بطاقة الأسرة.

  • بعد الانتهاء من عملية تسجيل بيانات المستفيدين المطلوبة يتم إرفاق الصور الضوئية من المستندات المطلوبة عن طريق الضغط على أضف ملفات واختيار الملفات التي تحتوي على الصور الضوئية للملفات المطلوبة مع مراعاة أن تكون هذه الملفات بصيغة ملفات الصور “PNG، JPG” وفي حالة إضافة ملفات ليس بصيغة من الصيغ المعروفة لملفات الصور لن يتم التسجيل إلا بعد عملية حذف الملف عن طريق الضغط على إلغاء.

  • بعد الانتهاء من عملية استيفاء البيانات وإرفاق الملفات المطلوبة وحفظ التعديلات من إضافة وحذف يتم الضغط على تسجيل بعد التأكد من كتابة الحروف العربية الأربعة الموضحة بالشكل لإنهاء عملية تحديث البيانات مع العلم أنه لن تتم إعادة أو تصحيح البيانات على الموقع بعد مرور 24 ساعة من عملية تحديث البيانات وفي هذه الحالة يمكن الرجوع لمركز الاتصال على 19959

تحديث بطاقة التموين أبريل 2019 والأسئلة الأكثر شيوعا عن تحديث بيانات البطاقات التموينية

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إيقاف بطاقات التموين الخاطئة اعتبارا من 8 نوفمبر 2018

يتم صرف السلع التموينية على مستحقي الدعم، ومن قام بتحديث بياناته في البطاقة التموينية في المواعيد المحددة، ويتم وضع من لم يحدث بياناته بالبطاقات التموينية أو المتلاعبين بالبيانات على القائمة السوداء ويعرضوا نفسهم للحرمان من الحصص التموينية.

موقع دعم مصر للتظلمات

تهدف الدولة من نظام التموين ورفع قيمة الدعم بالأساس تخفيف أعباء نظام الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة، والذي من أساسياته رفع الدعم عن العديد من السلع، عن كاهل المواطن محدود الدخل، فتقوم الدولة بتحديد دعم خاص له عن طريق السلع الاستهلاكية المدعومة.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

التعليقات

  3. انا تم ايقاف بطاقة التموين بسبب فاتورة الكهرباء وانا معي اخر ايصال لا يتعدي 300 كيلو في الشهر والبطاقات الي هتتوقف بسبب الكهرباء بتكون اكثر من650 كيلو نرجو من سيادتكم الرد

    رد

  4. السلام عليكم انا تم ايقاف بطاقة التموين بسبب فاتورة الكهرباء وانا معي اخر ايصال لا يتعدي 300 كيلو في الشهر والبطاقات الي هتتوقف بسبب الكهرباء بتكون اكثر من650 كيلو نرجو من سيادتكم الرد

    رد

  6. تنظلم مقدمه لسيادتكم / محيي غبراهيم محمد محيي الدين عيسي عبد الرحيم ذهبت أن اصرف العيش وجد مكتوب علي الورق سيتوقف البطاقة اعتبار من شهر ابريل علشان استهلاك كهرباء 650ك وذهبت إلي مكتب الكهرباء واخذة بيان بإستهاكات وليس يوجد به اي ارقام اعلي وشكرا
    رقم الوقي 27008191400456

    رد

  7. بطاقتى تم ايقافها لصرف التموين والسبب إنى بستهلك ١٠٠٠ك وات كهرباء فى الشهر وده كلام غير صحيح استهلاكى الطبيعى فى الشهر لا يتعدى ١٦٠ ك وات شهريا ويوجد معى آخر إيصال كهرباء إثبات على صحة كلامى. أعمل إيه رجاء الرد. وشكرا

    رد

  8. السيد صلاح السيد
    اعمل اه بقالى شهر لابصرف خبز حق المواطن اصلا ولا تموين ورحت حدثت البطاقه فى مكتب التموين الى تابع له
    وقلىالموظف يوم 15/2 هاتشتغل ولم تعمل حتى اليوم واحنا ثلاث أفراد فى البطاقه رغم أن احنا خمس أفراد واه هى كلمه المرور
    تلفون /01008270624

    رد

  9. البطاقة غير مستحقة منشهرفبرير ٢٠١٩ للاستهلاك الكهرباء بالرغم من تيهلاك الكهرباء لا يتجاوز٢٥٠ شهرى وكل ما ادخل عل موقع دعم مصر لتقديم تظلم لايستجيب وانا ارملة وعندى ثلاث اولاد فارجو الإجابة حيث اننى تعبت والله المستعان

    رد

  17. توقف صرف التموين لهذا الشهر الساخن مش بيرد فقط خلصت رصيد الباقة بدون رد
    البائع قال ممكن يكونو غيرو الرقم السري ؟؟؟
    هو دا معقول يتغير لوحده كدا !!!!؟؟
    ما الحل
    رقم البطاقة 123005628182
    رقم قومي. 28207012301935

    رد

    1. تم ايقاف البطاقه اليوم دون سابق انزار وعند الدخول للموقع وادخال البيانات لا يعطى رد ايه الحل ارجو الافادة

  20. انا عمال بطاقه تموين واستلمتها فى 29/9/2018 واستلمت تموين شهر اكتوبر ونوفمبر وفى شهر ديسمبر روحت استلم تموين التاجر قالى البطاقه عوزه تتغير علشان الشريحه النحاسيه تعطلت يعنى صرفت شهرين تموين فقط وبعدين البطاقه ده لفرد واحديعنى انا فقط ارجو المساعده ولكم جزيل الشكر انا صاحب البطاقه اسمى محمد دياب /جيزه /امبابه/بشتيل

    رد

  22. بقالى اربعة اشهر من غير تموين وانا فرد واحد ومليت استماره لتجديد بيانات زى ما قالوا فى مكتب التموين ورحت اسأل تانى قالوا املى استماره تانى ومليت اعمل ايه تانى نفسى اعرف بطاقتى وقفت ليه اصلا

    رد

  23. بطاقتي فصل اجتماعي من حولي شهرين طلعت ولسه مشتغلتش مع العلم انه جالي رساله انه هيتم تفعيلها بحد اقصي يوم٤فبراير ولحد الان مشتغلتش ايه الحل

    رد

  25. روحت اعمل اضافه لبنتي حذفو زوجتي والموقع مش بيفتح واتصلت على الخط الساخن بعد شهر بسمع اغاني ردو و قالو احنا استعلام فقط روحت مكتب التموين قالو مفيش عندنا حل عندك الانتاج الحربي روحله روحت وزارة التموين قالو روح مكتب التموين الانتاج الحربي اخد من عندنا كل الصلاحيات

    رد

    2. وانا بردو عملة معايا كده بضيف بناتى شالو زوجتى من التموين وبعد شهرين تقريبا او تلاته رجعت ع التموين بس ومرجعتش ع الخبز

  34. لقد قمت بتحدييث البطاقه ووجدت حذف احد الاافراد وعملتتت تعديل ومرفق جميع صور البطاقات ولكن لم يتم تعديل اى شىء وقدمت تظلم ومرفق بيه ميع صور البطاقت الرقم القومى وللان لم يتم تعديل اى شىء

    رد

    1. انا الشهر اللى فات ما اخذت تموين رحت اسال بالتموين قالو مفيش مشكله ببيانات البطاقه استنى يومين وروحى للتاجر رحت للتاجر مفيش فايده رحت التموين تانى قالى خلاص كده التموين راح الشهر ده الشهر الجاى هتنزل رحت اجيب عيش البطاقه غير مستحقه لاستهلاك مرتفع بالكهربا معرفش ازاى هما اللى بيستهلكو وانا معرفش انا بشحن الكارت بيكفى شهرين وتلاته معرفش جيه من فين الاستهلاك العالى

  38. كيف يتم عمل حساب بإسمي للدخول بإسم مستخدم وكلمة مرور ؟
    لانني لا أستطيع الان الاستفسار عن اَي شئ يخص بطاقتي
    افيدونا

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  41. انا حدثت الباينات ولم يتم الراد علية وكل مدخول على الموقع يرد عليه ليس لديك صلاحية هوفي ايجمع ردوعلين حرم عليكو

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  43. قمت بالتحديث و ظهر امام المستفدين غير نشط – ثم حاولت التحديث مرة اخري فلم يستجب الللينك و كتب لا توجد بيانات مطلوب للتحديث او البيانات المدخلة غير صحيحة . و تم صرف التموين لشخص واحد فقط – مع العلم ان المستفدين عشرة

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