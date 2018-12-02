تحديث بطاقة التموين نوفمبر 2018 من البيت على النت على رابط إدارة دعم مصر .. خطوات تحديث البطاقة التموينية تعرف على أدق التفاصيل

كيف تحدث بطاقة التموين سؤال يبدو أنه الشغل الشاغل لجموع المواطنين المصريين أصحاب بطاقات التموين، تحديث بطاقة التموين على النت أصبح محل بحث متنامي، فقد أكدت وزارة التموين أنه سيتم غلق عملية التحديث بالبيانات الخاطية بطاقات التموين يوم 8 نوفمبر 2018، وقد نوهت وزارة التموين أيضا أنه على كل مواطن مقيد ببطاقات التموين ضمن منظومة الدعم السلعي، وكذلك أصحاب كروت دعم الخبز، فيتوجب على هؤلاء جميعا سرعة الدخول على رابط موقع دعم مصر (www.tamwin.com.eg)، ويجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، يم يجب اتباع خطوات تحديث البيانات.

إجراءات واستفسارات عن البطاقات التموينية

نرجو الاستجابة والاهتمام وعمل مشاركة للمنشور ليصل للجميع وشكرا على حسن المتابعة السادة الاعضاء Gepostet von ‎كل مايخص اجراءات واستفسارات عن البطاقات التموينية‎ am Dienstag, 4. September 2018

وفي حال وجد المستخدم صعوبة في كيفية تحديث بطاقة التموين على النت فيجب التوجه و اللجوء إلى أحد مكاتب التموين ليقوم بعملية تحديث بطاقة التموين 2018 ، وذلك حتى يتجنب وقف صرف المقررات التموينية، وتوقعت وزارة التموين أن عملية تحديث بطاقات التموين سينجم عنها حذف ما يقارب من 6 مليون مواطن مقيدون بمنظومة الدعم السلعي ليس لهم الحق في هذا الدعم، وفي حال تأخر تحديث بيانات البطاقات التموينية قبل الموعد المقرر، سيتم حذف البطاقات الخاصة بهم.

البطاقات التموينية التي يجب تحديث بيناتها

هي البيانات التي تحتوي على أسماء غير مستحقة للدعم ومن بين تلك الأسماء ما يلي: