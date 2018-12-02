تحديث بطاقة التموين نوفمبر 2018 من البيت على النت على رابط إدارة دعم مصر .. خطوات تحديث البطاقة التموينية تعرف على أدق التفاصيل

كيف تحدث بطاقة التموين سؤال يبدو أنه الشغل الشاغل لجموع المواطنين المصريين أصحاب بطاقات التموين، تحديث بطاقة التموين على النت أصبح محل بحث متنامي، فقد أكدت وزارة التموين أنه سيتم غلق عملية التحديث بالبيانات الخاطية بطاقات التموين يوم 8 نوفمبر 2018، وقد نوهت وزارة التموين أيضا أنه على كل مواطن مقيد ببطاقات التموين ضمن منظومة الدعم السلعي، وكذلك أصحاب كروت دعم الخبز، فيتوجب على هؤلاء جميعا سرعة الدخول على رابط موقع دعم مصر (www.tamwin.com.eg)، ويجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، يم يجب اتباع خطوات تحديث البيانات.
إجراءات واستفسارات عن البطاقات التموينية
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Gepostet von كل مايخص اجراءات واستفسارات عن البطاقات التموينية am Dienstag, 4. September 2018
وفي حال وجد المستخدم صعوبة في كيفية تحديث بطاقة التموين على النت فيجب التوجه و اللجوء إلى أحد مكاتب التموين ليقوم بعملية تحديث بطاقة التموين 2018 ، وذلك حتى يتجنب وقف صرف المقررات التموينية، وتوقعت وزارة التموين أن عملية تحديث بطاقات التموين سينجم عنها حذف ما يقارب من 6 مليون مواطن مقيدون بمنظومة الدعم السلعي ليس لهم الحق في هذا الدعم، وفي حال تأخر تحديث بيانات البطاقات التموينية قبل الموعد المقرر، سيتم حذف البطاقات الخاصة بهم.
البطاقات التموينية التي يجب تحديث بيناتها
هي البيانات التي تحتوي على أسماء غير مستحقة للدعم ومن بين تلك الأسماء ما يلي:
- أسماء المتوفين
- الأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية
- الأسماء أصحاب الأرقام القومية الخاطئة
- المواطنون المسافرين خارج البلاد لفترة أكثر 6 أشهر
- البطاقات التي تقوم بصرف مقررات تموينية وخبز مدعم بأعداد أكثر من المقيدين عليه
- البطاقات التي تحمل أسماء بلا أرقام قومية
ومن الجدير بالذكر أن هناك حوالي 20 مليون بطاقة تموينية يتم من خلالها صرف الدعم السلعي، كما أن عدد المستفيدين من هذه البطاقات يفوق 80 مليون مواطن، وقد أعلنت وزارة التموين المصرية أن عدد البطاقات التي يجب تحديث بياناتها حوالي مليون ونصف بطاقة تموين تتطلب تصحيح البيانات لتواجد أخطاء بها.
شاهد الفيديو التالي: كل ما يخص إجراءات واستفسارات عن البطاقات التموينية
خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين
- يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتحديث من هنا
- بعد الدخول “حدث بياناتك” واكتب رقم البطاقة التموينية الذكية يم قم بعد ذلك باختيار المحافظة التي تتبعها، ثم ثم بكتابة الحروف العربية الأربعة الموضحة بالشكل واضغط على كلمة التالي.
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اختيار أحد الأفراد المقيدين بالبطاقة آليًا لكتابة الرقم القومي له، وذلك لتأكيد هوية صاحب البطاقة أنه من يقوم بالتحديث ثم الضغط على “حدث بياناتك”، بعدها يتم التحويل لأحد صفحات استكمال البيانات سواء صفحة خاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف أفراد، وأخرى خاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف وإضافة أفراد ويتم التوجيه من خلال الموقع آليًا على حسب بطاقة الأسرة وما ينقصها من بيانات.
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في حالة التوجيه إلى الصفحة الخاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف أفراد مستفيدة داخل بطاقة الأسرة يتم ملء البيانات الخاصة برقم المحمول ورقم الدفع الإلكتروني الخاص بفاتورة الكهرباء وتعديل بيانات الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة اذا كان به خطأ، وبعدها يتم البدء في تعديل بيانات الأفراد المقيدين بالبطاقة من خلال الضغط على تعديل أو حذف.
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في حالة التعديل في بيانات أحد أفراد بطاقة الأسرة يتم استيفاء أو تصحيح كلا من خانة الرقم القومي وخانة صلة القرابة والضغط على حفظ.
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في حالة حذف أحد أفراد بطاقة الأسرة يتم الضغط على حذف فيتم الانتقال آليًا إلى صفحة تأكيد الحذف والضغط على تنفيذ الحذف.
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يتم استكمال استيفاء البيانات المطلوبة من رقم التليفون الأرضي والبريد الإلكتروني والملاحظات إن وجدت ثم الضغط على حفظ لإنهاء عملية التحديث.
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في حالة التوجيه إلى الصفحة الخاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف وإضافة أفراد مقيدين ببطاقة الأسرة يتم ملئ البيانات الخاصة برقم المحمول ورقم المحمول الاحتياطي ورقم الدفع الإلكتروني الخاص بفاتورة الكهرباء والعنوان واختيار المحافظة وتعديل بيانات الرقم القومي الخاصة بصاحب البطاقة إذا كان به خطأ وبعدها يتم البدء في تعديل بيانات الأفراد المقيدين بالبطاقة
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– يتم الضغط على أضف مستفيد واستيفاء الخانات بكل فرد مستفيد ببطاقة الأسرة من اسم المستفيد والرقم القومي وصلة القرابة واذا كان هناك مستفيد تم إدخاله بالخطأ يمكن حذفه من خانة “احذف مستفيد” وتكرار هذه العملية لكل فرد مستفيد من أفراد بطاقة الأسرة.
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بعد الانتهاء من عملية تسجيل بيانات المستفيدين المطلوبة يتم إرفاق الصور الضوئية من المستندات المطلوبة عن طريق الضغط على أضف ملفات واختيار الملفات التي تحتوي على الصور الضوئية للملفات المطلوبة مع مراعاة أن تكون هذه الملفات بصيغة ملفات الصور “PNG، JPG” وفي حالة إضافة ملفات ليس بصيغة من الصيغ المعروفة لملفات الصور لن يتم التسجيل إلا بعد عملية حذف الملف عن طريق الضغط على إلغاء.
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بعد الانتهاء من عملية استيفاء البيانات وإرفاق الملفات المطلوبة وحفظ التعديلات من إضافة وحذف يتم الضغط على تسجيل بعد التأكد من كتابة الحروف العربية الأربعة الموضحة بالشكل لإنهاء عملية تحديث البيانات مع العلم أنه لن تتم إعادة أو تصحيح البيانات على الموقع بعد مرور 24 ساعة من عملية تحديث البيانات وفي هذه الحالة يمكن الرجوع لمركز الاتصال على 19959
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إيقاف بطاقات التموين الخاطئة اعتبارا من 8 نوفمبر 2018
يتم صرف السلع التموينية على مستحقي الدعم، ومن قام بتحديث بياناته في البطاقة التموينية في المواعيد المحددة، ويتم وضع من لم يحدث بياناته بالبطاقات التموينية أو المتلاعبين بالبيانات على القائمة السوداء ويعرضوا نفسهم للحرمان من الحصص التموينية.
تهدف الدولة من نظام التموين ورفع قيمة الدعم بالأساس تخفيف أعباء نظام الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة، والذي من أساسياته رفع الدعم عن العديد من السلع، عن كاهل المواطن محدود الدخل، فتقوم الدولة بتحديد دعم خاص له عن طريق السلع الاستهلاكية المدعومة.
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التعليقات
البطاقه التموينيه مفقوده كيفيه استخراج بدل فاقد ما هى الاجراءات والاوراق المطلوبه
تحديث البطاقه التموين
عوزه احدث بطاقة التموين
كيف يتم عمل حساب بإسمي للدخول بإسم مستخدم وكلمة مرور ؟
لانني لا أستطيع الان الاستفسار عن اَي شئ يخص بطاقتي
افيدونا
لقدقمت بتحديث البطاق فى شهر اكتوبر وتوجد الرساله بتحديث البطاقة
قدمت لاستخراج بدل تالف باسم عصام عبدالفتاح محمد رقم 26205291500691 منذ 24/12018 وحتى الان لم استلمها
انا حدثت الباينات ولم يتم الراد علية وكل مدخول على الموقع يرد عليه ليس لديك صلاحية هوفي ايجمع ردوعلين حرم عليكو
عوز احدث بطاقة التموين مش عوزه تتحدث رقم البطاقه 12009005195 رقم القومي 28807202402794
قمت بالتحديث و ظهر امام المستفدين غير نشط – ثم حاولت التحديث مرة اخري فلم يستجب الللينك و كتب لا توجد بيانات مطلوب للتحديث او البيانات المدخلة غير صحيحة . و تم صرف التموين لشخص واحد فقط – مع العلم ان المستفدين عشرة
هههه عشره يا هدي الكلام ع آربع آفراد ده لو ربنا كرمهم من عنده وآخدوا يعني
كيف اعرف رقم البطاقة اذا كان غير واضح
ازاي اعرف ان بيانات البطاقة اتحدثت
تم تحديث البطاقه الخاصه بي ظهر تم التحديث وفي شهر نوفمبر ظهرت رساله برجاء تحديث البطاقه
لو سمحت عايز اعرف الاسماء الى على البطاقة علشان عايز اشيل واحد اتوفى من عدد الافراد
عايز اعرف السماء الموجودة على البطاقة حاليا
ممكن اعرف الاسماء الموجودة على البطاقه التموينية حاليا
ممكن اعرف الاسماء الموجوده على البطاقة حاليا
ممكن اعرف اسماء على البطاقه حاليا
ممكن أبحث عن عدد افراد البطاقه التموينيه
تحديت بطاقة التموين مره أخرى
السيدة شبانه العوضى ابراهيم
لوسمحت انا ضفتي بنتى واخترت عمالة غير منتظمة فى اى مشكلة
تحديث البطاقة اللتموين ونقلة من اسيوط الي الوادي الجديد
تحديث.البطاقة.التموين
حامد عبدالبر عبد البر عامر