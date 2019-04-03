كيفية تحديث بيانات بطاقات التموين وتقديم تظلمات | حدث بيانات بطاقتك التموينية عبر موقع دعم مصر( tamwin.com.eg)

ينشر موقع “نجوم مصرية” خطوات وكيفية تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر( tamwin.com.eg)، من خلال هذا التقرير في إطار حرص الموقع على تلبيه رغبات جميع القراء، حيث حددت وزارة التموين انتهاء مهلة تحديث بيانات بطاقات التموين خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، حيث أعلنت الوزارة أن تحديث بيانات بطاقة التموين يتم من خلال طريقتين الأولي من خلال مكاتب التموين والثانية من خلال موقع الوزارة الرسمي وهو موقع دعم مصر، ولهذا سيتم نشر خطوات استكمال وتحديث بيانات البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر بالتفصيل لتسهيل القيام بالإجراءات على المواطنين.

إذا كان لديك عزيزي القارئ أي استفسار عن تحديث بيانات بطاقة التموين على البطاقة قم بكتابة استفسارك في تعليق أسفل الخبر وسيتم الرد عليك

كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين تحديث بيانات بطاقة التموين تهدف إلى ضمان توصيل الدعم لمستحقيه.

مضيفة أنه يوجد أكثر من مليون ونصف المليون بطاقة تموينية بها أخطاء وتحتاج إلى تعديل.

مشيرة إلى أنه تم فتح باب إضافة المواليد الجدد لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وأضافت الوزارة أنه يتم الإضافة بحد أقصي 3 أفراد.

مؤكده أنه تم تحديد يوم 8 نوفمبر المقبل كآخر موعد لتحديث بيانات البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد.

يمكن تحديث بيانات البطاقات التموينية عن طريق موقع التموين أو مكاتب التموين.

خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لتسهيل تحديث بيانات البطاقات التموينية، شاهد الفيديو التالي وقم بتنفيذ نفس الخطوات ، أو يمكنك مشاهدة بالتالي :

لينك تحديث بيانات بطاقة التموين (www.tamwin.com.eg)

حيث يعد موقع دعم مصر هو الموقع الرسمي المخصص من وزارة التموين ويمكن الدخول على لينك تحديث بيانات بطاقة التموين ( www.tamwin.com.eg)، وإتباع الخطوات المعروضة في الفيديو.

وقد أعلنت وزارة التموين أنه تم تخصيص رقم ساخن (19959) لتلقي أي شكاوى أوأي استفسار أو وجود أي أخطاء أثناء تحديث بيانات البطاقات التموينية.

يفضل بعد الانتهاء من خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين أو إضافة المواليد الجدد .

الدخول إلى الموقع بعد مرور 24 ساعة والتأكد من أنه تم تحديث البيانات أو إضافة الأفراد المرجو إضافتها.

كما يمكن التوجه إلى أقرب فرع مكتب تمويني لعمل “تحديث بيانات البطاقات التموينية” لتقديم طلب الخدمة مقابل جنية واحد.

أوضحت وزارة التموين أن المواطنين الذي تظهر لهم جملة “حدث بياناتك، أو البطاقة التموينية بها أخطاء” يجب عليهم تحديث بياناتهم عبر موقع الوزارة قبل 8 نوفمبر أو التوجه لأقرب مكتب تمويني، وذلك لتجنب إيقاف بطاقاتهم التموينية، كما أوضحت أنه جاري تعديل البيانات والأسماء التي تم حذفها بسبب عدم استكمال البيانات.

أكدت الوزارة أنه يتبقى على انتهاء المهلة المحددة أسبوعان فقط، ويتوجب على جميع المواطنين تحديث بياناتهم خلال هذه الفترة، سواء من خلال موقع دعم مصر أو مكتب التموين.

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية والانتهاء من كافة الخطوات عبر الموقع الإلكتروني يقوم المواطن بإرسال رسالة فارغة إلى ” 91237 ” عبر التليفون المحمول ،بعدها سيتم الرد برسالة “الطلب تحت التنفيذ”.

تظلم بطاقة التموين

حيث يحق لجميع المواطنين الذي تم حذف أسماءهم من الدعم التمويني، بتقديم تظلم عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين، ويمكنك معرفة خطوات تظلم بطاقة التموين ( من خلال هذا الرابط) .

أكد وزير التموين، أن الهدف من إضافة المواليد هو توفير حياة كريمة للأسر أصحاب المعاش المنخفض، مؤكد أن إضافة المواليد الجدد سيكون خلال الشهرين القادمين، مشيرا إلى أن إضافة المواليد سيتيح للأسرة دعم غذائي أكبر في مقررات التموين.

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قاعدة بيانات التموين ليس بها أرقام غير صحيحة أو أسماء غير مستحقة، مشيرا إلى أنه لا يزال باب التظلمات مفتوح وتم إعادة 450 ألف شخص على بطاقات التموين.

تم مد مهلة تقديم تظلمات للمرحلة الثانية حتي يوم 27 مارس .

المعايير الجديدة لاستبعاد غير المستحقين من التموين

أعلنت وزارة التموين سبع معايير جديدة يتم على أساسها استبعاد الفئات الغير مستحقة للدعم التمويني خلال المرحلة المقبلة، وتشمل هذه المعايير :