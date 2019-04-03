كيفية تحديث بيانات بطاقات التموين وتقديم تظلمات | حدث بيانات بطاقتك التموينية عبر موقع دعم مصر( tamwin.com.eg)

ينشر موقع “نجوم مصرية” خطوات وكيفية تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر( tamwin.com.eg)، من خلال هذا التقرير في إطار حرص الموقع على تلبيه رغبات جميع القراء، حيث حددت وزارة التموين انتهاء مهلة تحديث بيانات بطاقات التموين خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، حيث أعلنت الوزارة أن تحديث بيانات بطاقة التموين يتم من خلال طريقتين الأولي من خلال مكاتب التموين والثانية من خلال موقع الوزارة الرسمي وهو موقع دعم مصر، ولهذا سيتم نشر خطوات استكمال وتحديث بيانات البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر بالتفصيل لتسهيل القيام بالإجراءات على المواطنين.
- إذا كان لديك عزيزي القارئ أي استفسار عن تحديث بيانات بطاقة التموين على البطاقة قم بكتابة استفسارك في تعليق أسفل الخبر وسيتم الرد عليك
كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين
- أعلنت وزارة التموين تحديث بيانات بطاقة التموين تهدف إلى ضمان توصيل الدعم لمستحقيه.
- مضيفة أنه يوجد أكثر من مليون ونصف المليون بطاقة تموينية بها أخطاء وتحتاج إلى تعديل.
- مشيرة إلى أنه تم فتح باب إضافة المواليد الجدد لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
- وأضافت الوزارة أنه يتم الإضافة بحد أقصي 3 أفراد.
- مؤكده أنه تم تحديد يوم 8 نوفمبر المقبل كآخر موعد لتحديث بيانات البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد.
- يمكن تحديث بيانات البطاقات التموينية عن طريق موقع التموين أو مكاتب التموين.
خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية
لتسهيل تحديث بيانات البطاقات التموينية، شاهد الفيديو التالي وقم بتنفيذ نفس الخطوات ، أو يمكنك مشاهدة بالتالي :
- بالصور خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية ولينك دعم مصر
- لمعرفة خطوات إضافة المواليد الجدد بالتفصيل الدقيق
- رابط تظلمات إيقاف بطاقة التموين 2019
لينك تحديث بيانات بطاقة التموين (www.tamwin.com.eg)
حيث يعد موقع دعم مصر هو الموقع الرسمي المخصص من وزارة التموين ويمكن الدخول على لينك تحديث بيانات بطاقة التموين ( www.tamwin.com.eg)، وإتباع الخطوات المعروضة في الفيديو.
- وقد أعلنت وزارة التموين أنه تم تخصيص رقم ساخن (19959) لتلقي أي شكاوى أوأي استفسار أو وجود أي أخطاء أثناء تحديث بيانات البطاقات التموينية.
- يفضل بعد الانتهاء من خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين أو إضافة المواليد الجدد .
- الدخول إلى الموقع بعد مرور 24 ساعة والتأكد من أنه تم تحديث البيانات أو إضافة الأفراد المرجو إضافتها.
- كما يمكن التوجه إلى أقرب فرع مكتب تمويني لعمل “تحديث بيانات البطاقات التموينية” لتقديم طلب الخدمة مقابل جنية واحد.
أوضحت وزارة التموين أن المواطنين الذي تظهر لهم جملة “حدث بياناتك، أو البطاقة التموينية بها أخطاء” يجب عليهم تحديث بياناتهم عبر موقع الوزارة قبل 8 نوفمبر أو التوجه لأقرب مكتب تمويني، وذلك لتجنب إيقاف بطاقاتهم التموينية، كما أوضحت أنه جاري تعديل البيانات والأسماء التي تم حذفها بسبب عدم استكمال البيانات.
أكدت الوزارة أنه يتبقى على انتهاء المهلة المحددة أسبوعان فقط، ويتوجب على جميع المواطنين تحديث بياناتهم خلال هذه الفترة، سواء من خلال موقع دعم مصر أو مكتب التموين.
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية والانتهاء من كافة الخطوات عبر الموقع الإلكتروني يقوم المواطن بإرسال رسالة فارغة إلى ” 91237 ” عبر التليفون المحمول ،بعدها سيتم الرد برسالة “الطلب تحت التنفيذ”.
تظلم بطاقة التموين
حيث يحق لجميع المواطنين الذي تم حذف أسماءهم من الدعم التمويني، بتقديم تظلم عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين، ويمكنك معرفة خطوات تظلم بطاقة التموين ( من خلال هذا الرابط) .
أكد وزير التموين، أن الهدف من إضافة المواليد هو توفير حياة كريمة للأسر أصحاب المعاش المنخفض، مؤكد أن إضافة المواليد الجدد سيكون خلال الشهرين القادمين، مشيرا إلى أن إضافة المواليد سيتيح للأسرة دعم غذائي أكبر في مقررات التموين.
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قاعدة بيانات التموين ليس بها أرقام غير صحيحة أو أسماء غير مستحقة، مشيرا إلى أنه لا يزال باب التظلمات مفتوح وتم إعادة 450 ألف شخص على بطاقات التموين.
تم مد مهلة تقديم تظلمات للمرحلة الثانية حتي يوم 27 مارس .
المعايير الجديدة لاستبعاد غير المستحقين من التموين
أعلنت وزارة التموين سبع معايير جديدة يتم على أساسها استبعاد الفئات الغير مستحقة للدعم التمويني خلال المرحلة المقبلة، وتشمل هذه المعايير :
- مصروفات مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد.
- متوسط مصروفات المدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس.
- حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.
- سداد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
- أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
- امتلاك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى.
- امتلاك سيارة موديل 2015 فأعلى.
التعليقات
حضرات الساده المسؤلون اتقدم لحضراتكم انا/ عصام صالح سمعان عيد رقم بطاقة 101002787916النهاده 2/4/2019روحت اليوم اصرف عيش لعدد سته أفراد للبطاقه كتب لى اسفل البون لا يستحق صرف فاتورة الكهرباء عاليه مع انى الفاتوره لا تعدى المئة جنيه وانا على المعاش والمعاش 795جنيه فقط واناتابع الوراق الجيزه رقم التليفون 01202188971الرجاء من سيادتكم عمل اللازم وشكرا لحضراتكم
البطاقه وقفت بسبب خطا ف الرقم الداخلي روحنا صححنا وجتلنا رساله نروح نستلمها من مكتب التموين وروحنا وملقناش حاجه وبقالنا اكتر من 5شهور وعملنا حواله بريديه نعمل ايه بقي
ان بطاقه التموين كان بها خطا وهو الرقم القومي وصححنا الرقم وعملنا حواله بريديه وجالنا رساله مكتوب فيها نروح نستلم البطاقه من مكتب التموين وتم ارسال الرقم السري لنا ولما روحنا مش موجوده هناك وبقالنا اكتر من 5شهور مش عارفين ناخدها رقم قومي 25207151501719 رقم البطاقه التموينيه 102006743686
محمد مصطفي حسن
رقم بطاقة التموين101016288105
رقم قومي28102030103931
تم ايقافها لاستهلاك الكهرباء عالي واعلي فاتورة كهرباء بدفعها مابين ال50و ال70 جنية يعن الاستهلاك لايتعدي ال150 كيلو وات ارجو الالتماس في هذا الموضوع
اسمي البيلي احمد حسين لدي بطاقة تموين تم ايقافها بسبب فاتورة تلفون ولدي اكثر من تلفون استخدام ابنائي وجاري تحويلهم باسمائهم وانا بالمعاش لذا أرجو النظر في تظلمي بطاقة تموين رقم ٠١٢٠١٦٠٢٦٠٠٩ ورقم قومي ٢٥١١٢١٤١٢٠٢٨٩٥
لدي بطاقة تموين رقم٠١٢٠١٦٠٢٦٠٠٩ لثلاثة أشخاص وتم ايقافها بسبب فاتورة التلفونات والتلفونات جاري تحويلها باسماء ابنائي وانا بالمعاش ورقمي القومي ٢٥١١٢١٤١٢٠٢٨٩٥
انا ساكن بااليجار بصرف عيش فردين يقول البطاقه غيرمستحقه استهلاك كهرباء مرتفع ستتوقف البطاقه من شهرابريل
البطاقة وقف نعمل اية يافندم
بتظلم والمحاولة بتفشل ماذا افعل
الموقع لم.يفتح.معي
انا ذهبت الى مكتب تومين بشبرا الخيمه عندكبري احمد عرابى لتقديم استماره التظلم اكثر من مره الموظفه المسؤله خضره الشغل الساعه 9.30صباحا مكتب الخاص بتقديم بيجام وبعد قالت لينا الموليد هتنزل لوحدها و رفضه استلام استماره التظلم وبعدها بكام اسبوع تانى رحت مره تانيه جات فى نفس المعاد متاخره طبعا عند معاد خضور الموظفين و قالو مفيش استماره التظلم وقدمت الاستماره السابقه قالت مفيس تظلم
استاذه/هبه فى تحديث للخبز الان البطاقات الان مطلوب تحديث حتى الجديده
اريد تحديث البيانات والموقع مغلق
افتحوا تحديث البيانات
افتحوا موقع تحديث بيانات البطاقة
من فضلكم
على مدى ٣ أيام لانستطيع تحديث البيانات
عند صرف الخبز وجدت بالبون ان البطاقة بها أخطاء يرجى تحديثها..
وعلى مدى ٣ أيام أدخل على الموقع للتحديث وللأسف لاأجد تحديث بيانات ويطالبنى بكلمة مرور
وحاولت الاتصال بالخط الساخن أكثر من مرة وللأسف موسيقى وانتظار ولاأجد ردا
ارجو المساعدة فى هذا الأنر حتى يمكن تحديث البيانات.
الاسم..حسن عبد الخالق حسن جاد
بطاقة رقم ١٠٦٤٠١٠٢٤٩٣٥
تليفون ٠١٢٢٤١١٤٤٩٠
البطاقة بة تحديث
البطاقة التموين
تم استخراج بطافة بدل فاقد 4 افراد وحصة الخبز بها لعدد 2 فرد فقد رقم بطاقة التموين101007904005 باسم منتصر بهاء الدين حسن على نرجو تصحبح حصة الخبز
قمت بعمل بطاقه تموين بفيصل البطاقه الورقيه وتم ابلاغي بعمل البطاقه الذكيه فهل موجوده لاستلامها ومن اين يتم التسليم علما باني عملتها بمختص التموين بحسن محمد فيصل الهرم
بحاول الدخول كتير بس بيظهرلى بيانات البطاقه لاتحتاج تحديث ادخل على اضافه المواليد يجبلى رساله لاتوجد بيانات اعمل ايه لو سمحت
صاحب المخبز يرفض صرف الخبز ويطلب تحديث البطاقة وعند الدخول الموقع أجد الرد لا يوجد بيانات مطلوبة للتحديث
صاحب المخبز هو طلعت زهار ش كنيسة الملاك بندر مغاغة وقمت بالتحديث سابقا – مكتب تموين مغاغة
وجدي عبدالرحمن محمد أحمد
بطاقة رقم 101001704682
رقم قومي 25705201200375
نجلي عبد الرحمن وجدي مسجل له غير نشط والصحيح نشط خبزوتموين طالب جامعي
ونجلي طارق وجدي مسجل له نشط خبز وتكوين
رغم الإبلاغ عن سفره بالخارج يرجي التصحيح الخطأ وشكرا
دخلت علي الموقع لكي أحدث البيانات فقال لا يطلب تحديث فالرجاء الراد
اختي انفصلت عنا ف التموين هذا العام لانها متزوجة وموقع دعم مصر عددنا صحيح عليه 5افراد ومع ذلك يقول عدد المستفيدينمن الخبز اكتر من التموين مع للعلم ان اختي انفصلت عنها ف بطاقة التموين وعددنا خمس افراد ف الموقع اعمل التعديل اين؟؟
عدد الأفراد للخبز 4 والتموين 4 وعدد الأفراد الأسرة 5 وكان الوالد قد تم رفعه للسفر والآن عاد منذ عامين وهو على المعاش. .هل نعمل اضافه أو تعديل أمام اسمه؟ ؟؟
دخلت موقع التحديث فوجدت جميع البيانات صحيحة ثم خرجت من الموقع ولم يطلب منى الأقرار بصحة البيانات
فماذا أفعل بعد ذلك
يطلب الإقرار بصحة البيانات في حالة إضافة أو حذف فرد.. لكن في بطاقة حضرتك لا يوجد أخطاء لهذا لم تظهر هذه الرسالة وبهذا ا يوجد أي أخطاء في بطاقتك التموينية