كتاب “روح حلوة” للشابة اسراء احمد باصداره الاول

اسراء احمد,فتاة مصرية عشرينية واحدى طالبات جامعة الازهر في كلية الشريعة الاسلامية,ولدت بتشوه خلقي اثر على شكلها الخارجي وصوتها.

هذا التشوه الخلقي لم يكن رادعا ابدا امام طموح هذه الفتاة ولم يجعلها تقف مكانها باكية على حالها,بل سعت للوصول الى النجاح وزرع التفاؤل في نفوس الاصحاء قبل المرضى.

ولكن هذا لم يحمها من “التنمر” وخاصة بعد اطلاقها لكتابها “روح حلوة“.

انهالت عليها تعليقات السخرية والادعاء باستغلال وضعها الصحي وشهرتها لمكاسب مادية.

الكتاب يحمل اسم “روح حلوة” نسبة الى اللقب الذي يطلقه اصدقاء اسراء عليها.

ووفقا لما نشرته الكاتبة اسراء فانه يحتوي في طياته على معاني ايجابية ولكن متابعيها رأو انها تستغل حالتها لكسب استعطاف الناس ماديا واعلاميا لجني اموال من ذلك.

ولكن اسراء قالت عبر صفحتها على الفيس بوك :

“التعليقات السخيفة عبر صفحتي لن اقوم بالرد عليها,خاصة اولئك الذين يسخرون من شكلي,ولكن اي تعليق متعلق بالكتاب والاستفسارات حول الكتاب ساقوم بالرد عليها عبر صفحتي وعبر الرسائل واستمع لوجهات النظر واشرح وجهة نظري”.

وقد اكدت الشابة اسراء احمد انها لا تاخذ اي مقابل مادي من الاعلانات التي تقوم بنشرها عبر صفحتها وانما تحصل فقط على المنتج الذي تعلن عنه مجانا.

بالاضافة الى الندوات التي تلقيها في الجامعات فانها تطوعية وليست مدفوعة.

كتاب روح حلوة في اصداره الاول للكاتبة اسراء احمد يتحدث عن مواجهة التنمر والثقة بالنفس وجمالها.

وقد اجرت عدة لقاءات مع بعض القنوات التلفزيونية حول هذا الكتاب.

ولم يتم معرفة ان كانت ستقوم بطرحه بشكل مجاني ام لا حتى الان,ولكن قالت سابقا بانه حتى لو لم يكن مجاني فانه سيكون بسعر بسيط جدا فقط لتغطية نفقات الطباعة.

وتأمل الكاتبة ان يحقق هذا الكتاب فائدة لجميع القراء وان يساعدهم في مواجهة مشاكلهم وان يخدم المجتمع في الحد من ظاهرة التنمر المنتشرة بشكل كبير.

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