ننشر لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية كافة التفاصيل الخاصة حج الجمعيات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والذين ينتظرون موعد الحج لزيارة بيت الله، الرابط الرسمي الذي من خلال يتم التقديم على الحج الخاص بالجمعيات الأهلية، للعام 2019 م، 1440هـ، والرابط وضع خصيصًا لجميع المحافظات من وزارة التضامن متضمن كافة التفاصيل والشروط والأوراق اللازمة للتقديم، وأيضًا لكم منا متابعة لحظية لحظة بلحظة في حين الإعلان عن أسماء الفائزين في حج الجمعيات الأهلية لهذا العام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019

حيث ازدادت عمليات البحث عن مواعيد فتح أبواب التقدم لقرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2019، وخاصة بعد أن كشفت وزارة التضامن الاجتماعي بمصر في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، عن فتح أبواب التقدم للقرعة بداية شهر فبراير وحتي شهر مارس القادم؛ حيث يمكن لجميع أعضاء الجمعيات الأهلية، التقدم لقرعة حج الجمعيات الأهلية، لأداء مناسك الحج، وذلك وفقا لكا كشفت عنه غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ويترقب الجميع فتح أبواب التقدم للقرعة والحصول على فرصة أداء الحج وزيارة الأراضي المقدسة، ومن المقرر فتح أبواب التقديم بالقرعة بدءا من شهر فبراير وحتى شهر مارس المقبل 2019.

شروط قرعة حج الجمعيات الأهلية 2019

ويجب علي كافة المتقدمين لقرعة الحج للجمعيات الأهلية توافر عدة شروط للحصول علي فرصة في أداء فريضة الحج، وتتمثل تلك الشروط في التالي :-

أن يكون المتقدم مسجل بعضوية الجمعية قبل 1/2/2018 ومسدد الاشتراك السنوي. لم يسبق له الحج فى خلال 5 مواسم سابقة تحسب من سنة 2013 أن يكون مقيم بدائرة المحافظة المتقدم عليها وفقا لبطاقة الرقم القومي خلوه من الأمراض المعدية والفيروسية والسرطانية والعصبية والنفسية وبما يمكنه من أداء المناسك بالاعتماد علي نفسه. وجود مرافق من نفس الجنس للمتقدم ممن تجاوز أعمارهم 75 سنة وأصحاب الإعاقة والأمراض التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم. ومن ثم سوف يتم تحصيل رسوم مالية 100 جنيه في مقابل الرسوم الخاصة بالتسجيل والتقديم ببرنامج قرعة الحج عن كل حاج .



خطوات التقديم في حج الجمعيات الأهلية

وسوف نستعرض علي جميع المتابعين كافة الخطوات الخاصة بالحج التابع للجمعيات الأهلية وذلك بشكل مُفصل من أجل معرفة كافة المعلومات والتي تتمثل في النقاط التالية:-

وإليكم أولا رابط“بوابة الحج الإلكترونية” للتقديم الإلكتروني التابعة للجمعيات الأهلية



التوجه إلى الجمعية المسجل بها العضو للحصول على استمارة التقديم، أو زيارة إدارة الشئون الاجتماعية، ولكن ينبغي أن يكون المتقدم مقيد ضمن أعضاء الجمعية قبل بدء عام 2018 الجاري.

يجب علي جميع المتقدمين تدوين جميع البيانات اللازمة للاستمارة.

ينبغي ختمها من قبل الجمعية التابع لها، تأكيدا بأنه عضو بها.

ينبغي أن يقوم المواطن بإرفاق صورة لبطاقته الشخصية وصورة شخصية له واضحة.

وأخيرا أن يقوم المتقدم بتسليم الأوراق إلى الجمعية التي مقيد عضو بها أو الانتقال إلى إدارة الشئون الاجتماعية وتسليم الاستمارة والأوراق.

الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة حيث أن الكثير يسعى في بداية كل سنه جديدة البحث عن كل الخدمات والعروض الخاصة برحلات الحج لبيت الله الحرام، واليوم سوف نستعرض عليكم كافة التفاصيل التي تخص حج الجمعيات الأهلية وأسعار الرحالات فضلا علي توضيح كيفية الاشتراك والدخول إلي سحب حج الجمعيات الأهلية 2019، ومن الجدير بالذكر أن هناك اتفاقات كثيرة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تسعى للوصول لأفضل خدمات لحجاج بيت الله الحرام الوافدين من كل مكان داخل محافظات الجمهورية.

وبذلك تظهر مستويات الحج كل عام والإعلان عن مواعيدها ليستطيع جميع المواطنين التقدم في المستوى المناسب لهم سواء في المستوى حج السياحة أو الجمعيات الأهلية أو ما يسمى حج القرعة حيث أن كل هذه مستويات يتم عرض خدماتها على المواطنين والإعلان عن أسعار الرحلات شاملة تكاليف تذاكر الطيران والتنقلات في بعضها والبعض الأخر يتكلف فقط بتجهيز الإجراءات والتنقلات الخاصة داخل الجمهورية ولك في هذا المقال كل ما يخص مستويات الحج (السياحي – الجمعيات – القرعة).

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي ( غادة والي ) أن باب التقدم علي حج الجمعيات الأهلية من المقرر فتحه في عام 1440 هجرياً 2019 ميلادياً حيث أن الترشح كأعضاء جمعيات أو ممثلين الجهات الإدارية من الأمور التي سيتم الإعلان عنها الفترة القادمة والتي بدأت في شهر 12 يوم 23 من العام الماضي 2018 ويستمر قبول كل الطلبات حتى يوم 10-1 من العام الجاري حيث ركزت وزيرة التضامن الاجتماعي على الشروط التي يتم في ضوءها قبول المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية.

وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة واستيفاء جميع الأوراق والشروط الأزمة للتقدم للحج هذا العام ولك هذا الرابط الخاص بتسجيل الدخول للموقع كما أضافت غادة والي أن العملية ليست ارتجالية بل هناك قواعد وشروط ومعايير تستند إليها الوزارة لتقوم بتجميع فريق عمل من المشرفين القائمين على هذه العملية وذلك من خلال معايير في منتهى المصداقية والشفافية حيث أن عملية الإشراف والإدارة هي من أهم العمليات التي تفيد في نجاح رحلات الحج هذا العام وكل عام ولابد من عقد دورات تأهيلية وتدريبية لجميع المشرفين لمعرفة كيفية إدارة العملية.

بالإضافة لذلك ذكر المدير التنفيذي لمؤسسة الحج أن هناك اختبارات تحريرية خاصة بالمتقدمين للحج هذا العام عن طريق برنامج كمبيوتري معد للإجابة على بعض الأسئلة الدينية بشكل إلكتروني حيث أن نسبة الطلاب الناجحين سيحدد معهم امتحان أخر شفوي وإعلان النتائج فوراً وبذلك تم اختيار مشرف لكل 45 مواطن ويتم اختيار 50% من المشرفين هذا العام و50% من المشرفين السابقين مع مراعاة كل المعايير السابق ذكرها حيث لابد من إتقان كل المهام الإدارية والإشرافية التي توفر كل الخدمات التي تلبي طلبات المواطنين.

الشروط الواجب توفرها في إشراف حج الجمعيات الأهلية:

عرضت الوزارة المهام والشروط الواجب توافرها في جميع المشرفين المتقدمين في وظيفة الإشراف على حج الجمعيات الأهلية حيث لابد أن تتولى قائمة المشرفين على عملية الحج بعض المهام الإدارية وبذلك عرضت أهم المواصفات التي يجب توافرها في المشرفين من حيث توفر الصحة واللياقة البدنية الازمة التي تؤهله للعمل بكفاءة مع توفر بعض الشهادات الخاصة بالمستشفيات الجامعية أو الصادرة من مستشفيات حكومية.

وأن يمتلك حسن السير والسمعة التي تؤهله ليعمل في مثل هذا المكان ويحصل على شهادة مؤهل على الأقل متوسطة ولابد أن يكون لدية ثقافة في الجانب الديني بشكل كبير، وتمت عملية ألاختيار على معايير من الدرجة الأولى التي تضمن لجميع المشرفين التوزيع الجغرافي الجيد لهم ويكون داخل كل محافظة لجنة تشكيل خاصة بذلك ويتم إخطارهم بالقبول أو الرفض بعد التقديم بوقت قصير.

مواعيد الإعلان عن حج الجمعيات :

سيتم بدأ الإعلان عن حج الجمعيات الأهلية يوم 5 من شهر أبريل القادم هذا العام والتي يتم إعلانها بشكل إلكتروني صادر من مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة حيث يتم نشر جميع الأسماء والكشوفات بالأرقام القومية من خلال موقع تيسير للحج والعمرة الإلكتروني وبعد الانتهاء من التقدم لحج الجمعيات في شهر مارس يوم 8 ويتقدم له في الأعوام الماضية ما يقرب من 34 ألف مواطن والذين تم استبعادهم.

ويعد حج الجمعيات مستوى من مستويات الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والتي تشهد أكثر من ثمانون ألف مواطن هذا العام وسيتم تصفيتهم ل 34 ألف مواطن واستكمال جميع الشروط الازمة للتقديم ومن الجدير بالذكر أن هناك 12 ألف شخص سيفوز بحج جمعيات وذلك وفق للتأشيرات التي يتم الإعلان عنها ومنحها للفائزين من قبل المؤسسة الخاصة بالجمعيات الأهلية وتتم توزيعها على جميع محافظات جمهورية مصر العربية بتوازن معين يتمثل في الكثافة السكانية حيث أن أعداد السكان داخل كل محافظة تؤثر على توزيع فرص الحج لهم.

نتيجة حج الجمعيات الأهلية



يمكنك الاستعلام عن نتائج حج الاستعلام فور الانتهاء من إعلان القرعة وذلك من خلال المواقع الإلكترونية المخصصة لذلك وأبرزها بوابة الحج الإلكترونية التي يتم من خلالها الإعلان عن جميع أسماء المقبولين للحج هذا العام ويتم ترقب ظهورها بعد انتهاء جميع الإجراءات ولك مجموعة من الروابط تفيدك في الحصول على النتائج فور الظهور مباشرة:

موقع الحج الإلكتروني.

رابط موقع تيسير للحج.

مشاهدة نتيجة حج الجمعيات.

وسيتم رفع كل الروابط الخاصة بإعلان النتائج أول بأول على موقعنا باستمرار لتغطية كل الأحداث الخاصة بالحج ومستوياته ونتائج المرشحين فيها.

من الجدير بالذكر أن مشرفي الحج يمكنهم الإشراف بطريقة يدويه من خلال المديرية التابع لها حيث أن هناك نموذج متوفر لجميع المشرفين يستطيعون من خلاله الدخول وتقديم طلب إشراف من خلال الموقع الخاص بالمؤسسة الإلكترونية (hajjfoundation.org.eg) والذي يطلب من المشرف ملأ استمارة تقديم يتم من خلالها طلب كل المستندات والأوراق اللازمة للقبول للترشح والتي سبق ذكرها ولك قائمة بكل هذه المتطلبات:

شهادة المؤهل الدراسي.

صورتين شخصيتين.

محضر ترشيح العضو التابع لمجلس الإدارة.

صورة للائحة نظام حج الجمعيات الأهلية.

بطاقة الرقم القومي.

صحيفة الحالة الجنائية.

شهادة طبية من أحد المستشفيات المصرية.

سداد رسوم بنك مصر رقم 11/199/122.

ويتم تقديم كل الطلبات من خلال الرابط السابق ذكرة ويذكر أيمن عبد الموجود أن جميع الراغبين في الاشتراك لابد من الإسراع في ذلك قبل فترة الإعلان حيث أن الفترة تم مدها ليوم 17 يناير من هذا العام.لإمكانية الحصول على فرصة الاشتراك في عملية الإشراف للجميع وذلك من خلال الموقع الإلكتروني وأضاف لذلك أن طلبات الترشح وصل عددها حتى يوم الثلاثاء الماضي لما يصل إلى 650 عضو متقدم على إشراف حج الجمعيات ويتم اختيار 270 عضواً بحيث يخصص مشرف لكل 45 حاجاً.

كما سيتم الإعلان عن لائحة الأسعار الخاصة بجميع مستويات الحج حيث أن هذه الأسعار تتم وفق لوائح ومعايير واضحه تتفق عليها الوزارات ويتم الإعلان عنها لجميع المواطنين بحيث يتفاوت كل مستوى في سعر التذاكر والتنقلات وغيرها من المستويات الخاصة بمواطنين الراغبين في الانتقال لبيت الله الحرام.

وزارة التضامن الاجتماعي

وحسبما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه بعد موافقة مجلس الأمناء برئاسة وزيرة التضامن، تم إقرار برامج الحج المنفذة والتعاقدات المبرمة لموسم الحج، التي انتهت منها الوزارة مبكراً ونجحت في إبرام التعاقدات على كافة الفنادق والخدمات مما ساهم في التعاقد على فنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكل المستويات وبأسعار تقارب العام الماضي.

حيث أشارة الوزيرة غادة والى إلى أن أسعار برامج الحج لهذا العام تتراوح نسبة الزيادة فيها بالمقارنة بالعام الماضي في حدود 5% للمستوى الاقتصادي، ونسبة 10% للمستوى الأول موضحة أن الزيادة جاءت نتيجة زيادة قيمة الضرائب التي تم إقرارها من قبل الجانب السعودي على أسعار الخدمات بالمملكة العربية السعودية والتي شملت نسبة 5% لضريبة القيمة المضافة ونسبة 5% رسوم بلدية للفنادق 4 ، 5 نجوم ،و 2.5% للفنادق الثلاث نجوم فما أدنى ؛ بخلاف ارتفاع أسعار مواد الطاقة مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه برغم ذلك فإن أسعار بعض المستويات لم تتجاوز نسبة 5% نتيجة نجاح الوزارة في التفاوض على الأسعار خاصة للمستوى الاقتصادي.

أسعار حج الجمعيات الأهلية لجميع المستويات



تقوم الوزارة برفع جميع أسعار مستويات الحج لهذا العام خاصة حج الجمعيات حيث تحدد الأسعار حسب تصنيف الخدمات والفنادق التي تقدم عروضها لخدمة الحجاج حيث أن لكل مستوى من مستويات الحج مستويات فرعية أخرى تتمثل في الأتي:

أسعار المستوى الأول :

وفر المستوى الأول من حج الجمعيات فندق خمس نجوم يقرب الحرم المكي بمبلغ يصل إلى84.000 جنيه مصري وبذلك يظهر أن هناك زيادة تصل إلى 10% عن العام الماضي بالإضافة لذلك تذاكر الطيران التي تصل إلى 12.000 جنيه مصري ليكون إجمالي مبلغ المستوى الأول من حج الجمعيات 96.800 جنيه.

أسعار المستوى الثاني:

يصل المستوى الثاني من أسعار الحج فندق خمس نجوم لمبلغ 70.600 جنيه وذلك يصل لزيادة 8% من العام الماضي وذلك بالإضافة أيضاً لتذاكر الطيران والتي أعلنت سعرها الموحد لجميع المستويات 12.000 جنيه ليصل الإجمالي لهذا المستوى إلى 82.000 جنيه.

أسعار المستوى الثالث:

يعد المستوى الثالث هو الأكثر إقبالاً من الكثير حيث يعتمد على فنادق 3 نجوم بالإضافة لكونه يقع في المنطقة المركزية التي تبعد عن الحرم 800 متر تقريباً وسعره يصل إلى 60.400 وذلك بزيادة تصل إلى 5% من العام الماضي بالإضافة لحساب تكاليف تذكرة الطيران التي تصل بإجمالي المستوى 72.400 جنيه.

أسعار المستوى الرابع:

هذا المستوى الاقتصادي الذي يوفر عليهم الكثير من المبالغ ولكنه يبعد عن الحرم مسافة لا تقل عن 1300 متر ويقع في المنطقة المركزية ويصل سعره إلى 51.500 جنيه بزيادة 5% عن أسعار العام الماضي وبإضافة تذاكر الطيران تصل إجمالي رحلة هذا المستوى إلى 63.500.

من الحدير بالذكر أن جميع الخدمات السابق ذكرها يتم إضافة لها سعر ثابت وضحته شركة مصر للطيران وهو مبلغ 12.000 جنيه مصري لتذكرة الطيران حيث أن حج الجمعيات يبدأ في عام 2019 يوم 18/2 وتم مد هذه الفترة لمنح الفرصة للجميع للتقدم فيه ليصل ليوم 8 من شهر 3 القادم.

مواعيد الإعلان عن حج القرعة:

من المقرر إجراء القرعة السنوية التي تقوم بها الحكومة المصرية لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على فرصة الحج لهذا العام حيث سيتم الإعلان عنها في نهاية شهر مارس من هذا العام كما وضح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة الحج في الجمهورية وأن لكل محافظة الفرصة في التقدم للقرعة وذلك من خلال إدارة هذه العملية إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي على الإنترنت ويتم تسديد قيمة القرعة لجميع الفائزين في حساب بنك مصر وذلك خلال أسبوع من إعلان اسمه ضمن قائمة الفائزين وذلك سيقوم باستكمال جميع الإجراءات الخاصة بتجهيز الأوراق والمستندات والكشف الطبي لكل حاج حيث أن هذا مستوى ونوع أخر تقدمه الدولة لجميع المواطنين لتسهل عليهم الحصول على فرصة الحج إلى بيت الله الحرام ويتم الإعلان عن تلك المستويات وأسعارها في كل عام في نفس الموعد مع التنسيق مع الجهات المختصة سواء شركات السياحة أو الفنادق أو شركات الطيران.

نسبة 10% لكبار السن في قرعة الحج تابعة لوزارة الداخلية هذا العام:

أعلنت وزارة الداخلية أن هناك نسبة تصل إلى 10% لكبار السن الراغبين في التقدم لقرعة الحج هذا العام حيث قامت المنظومة بتجميع بيانات جميع المتقدمين لقرعة الحج هذا العام وذلك تنازلياً حسب السن بحيث يتوفر لكل محافظة مجموعة من الفائزين ووفرت قائمة شروط للفائزين في مسابقة ال 10% وهي:

يستطيع اصطحاب شخص واحد فقط سواء ذكر أو أنثى معه في حالة أنه تجاوز السبعون عاماً مع مراعاة المحارم والأقارب حتى الدرجة الرابعة وإذا كان المتقدمان يصلان لسبعون عاماً يتم منح مرافق ثالث أيضاً قادراً على تقديم الرعاية لهم وخدمتهم ويتوفر به الشروط الصحية التي تمنح ذلك.

عندما تقدم طلب باستبدال المرافق الفائز بنسبة 10% يتم من خلال مساعد المدير للشؤون المالية التابع للمديرية الخاصة بك ويقوم بقبول الطلب أو لا وذلك حسب التعليمات والشروط.