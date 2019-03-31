صرحت وزارة المالية المصرية أن قرارات السيسي اليوم أدت إلى عقد اجتماع لمباحثة تقديرات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماعية للموظفين وأصحاب المعاشات، وان مجموعة قرارات السيسي اليوم السبت سوف يشرع البدء في تنفيذها في مطلع شهر يوليو القادم، حيث ترتفع الأجور بمقدار 30 مليار ونصف مليون جنيه، فموظف الدرجة الممتازة مرتبه 4600 جنيه ومن المتوقع أن يصبح مرتب الدرجة الممتازة بعد قرارات السيسي اليوم حوالي 7000 جنيه، كما أن موظف الدرجة العالية يحصل على 3200 جنيه وبعد قرارات السيسي اليوم الخاص بالمرتبات والأجور يصبح مرتب الدرجة العالية تقريباً 5000 جنيه، كما أن مرتب المدير العام يتحصل على 3200 جنيه وسوف يتحصل بعد القرارات الرئاسية اليوم على 4000 جنيه،وبالتالي فان موظف الدرجة الأولى يتحصل على 2850 جنيه وبالتالي بعد قرارات السيسي اليوم يحصل على 3500 جنيه، وموظف الدرجة الثالثة الذي يتحصل على 2600 جنيه سوف يحصل على 3000 جنيه بعد هذه القرارات.

كما أن هذه الزيادة في الرواتب على غير المتوقع في مثل هذه الظروف الاقتصادية، حيث تشهد الزيادة في المرتبات والأجور والمعاشات مبالغ على غير المتوقعة، وبالتالي تعمل وزارة المالية المصرية على الشروع في تنفيذ هذه القرارات الرئاسية في مطلع شهر يوليو القادم 2019.

جدول المرتبات الجديدة 2019 بعد قرارات السيسي اليوم

أصبحت قرارات السيسي اليوم في مطلع الصحف المصرية والعربية حيث شهدت زيادة في المرتبات والأجور على على غير المتوقع، حيث اصبح الحد الأدنى للتعين بأقل الوظائف على الدرجة السادسة “العمالية” 2000 جنيه بعد أن كانت 1200 جنيه.

الجدول التالي يوضح بالأرقام المرتبات الجديدة بعد قرارات السيسي اليوم السبت وقبل هذه القرارات كما يلي:

تصنيف الوظائف المرتبات قبل الزيادة المرتبات بعد قرارات السيسي اليوم موظف الدرجة السادسة 1850 2150 موظف الدرجة الخامسة 1870 2200 موظف الدرجة الرابعة 1890 2400 موظف الدرجة الثالثة 2040 2600 موظف الدرجة الثانية 2600 3000 موظف الدرجة الأولى 2850 3500 المدير العام 3000 4000 موظف الدرجة العالية 3200 5000 موظف الدرجة الممتازة 4600 7000

فيديو يستعرض المتربات الجديدة بعد قرارات السيسي

ذكرت وزارة المالية أن القرارات التي جاء بها السيسي اليوم سوف تكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه، وتنقسم إلى ما يلي:

إجمالي المبلغ مبالغ زيادة المرتبات مبالغ زيادة المعاشات ضم 100 ألف أسرة جديدة 60 مليار جنيه 30.5 مليار جنيه 28.5 مليار جنيه مليار جنيه

والفيديو التالي يوضح الزيادة في المرتبات بالأرقام بعد قرارات السيسي اليوم لمختلف الدرجات الوظيفية.

قرارات السيسي اليوم بخصوص الأجور وأصحاب المعاشات

جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجموعة من حزمة القرارات الخاصة برواتب الموظفين بالدولة وأصحاب المعاشات وأبرزها ما يلي:

زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه.

إضافة علاوة استثنائية لمواجهة الغلاء بقيمة 150 جنيه.

منح علاوة بنسبة 7 % إلى للموظفين.

تفعيل حركة الترقيات في أجهزة الدولة الإدارية.

منح أصحاب المعاشات زيادة بمقدار 15 % وحد أدنى 150 جنيه.

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.

ويمكنكم معرفة شروط ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات بالتفصيل.

كما تضمنت قرارات السيسي اليوم في عملية رد مديونية الخزانة وبنوك الاستثمار الخاصة بالمعاشات، من خلال دراسة مخصصة، مع استثمار أموال التأمينات والعوائد الخاصة بها، والتي تصب في مصلحة المستحقين.