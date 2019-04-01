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معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة .. موقع مخالفات المرور الجديد أبريل 2019 البنود الخمسة للقانون

كتب تامر أمين آخر تحديث

معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة وقانون المرور الجديد 2019 من الأمور التي تهم شريحة كبرى من المجتمع، فقد أقر مجلس الوزراء قانون المرور الجديد 2017 – 2018 متضمنا القواعد الملزمة للسائقين للالتزام بقواعد المرور والحد من الحوادث التي انتشرت بالفترة الأخيرة، كما قام مجلس الوزراء بإقرار العقوبات الموّقعة على المخالفين بنود قانون المرور الجديد 2017 – 2018 ، حيث ارتفعت الحوادث بالفترة الأخيرة والتي كان العامل الأول بها هو عدم التزام السائقين بقواعد المرور وآداب الطريق، كما كان لتعاطي المواد المخدرة نصيبا من تلك الحوادث.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية وكذلك تفاصيل المخالفات المرورية من خلال الرابط التالي:

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات

الاستعلام عن المخالفات المرورية
الاستعلام عن المخالفات المرورية

هذا وقد أطلقت إدارة المرور خدمة جديدة للاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية عن طريق أجهزة التليفون المحمول من خلال خدمات الرسائل القصيرة، كل ما عليك هو إرسال رسالة قصيرة من الهاتف المحمول، والرسالة بها رقم لوحة السيارة (حروف وأرقام) إلى الرقم 92333، وبتكلفة هذه الخدمة هي 150 قرشا فقط، ليصل إليه رسالة تفيد بإجمالى قيمة المخالفات والرسوم للسيارة المستعلم عنها، كما أن الخدمة متاحة لمشتركى جميع شركات المحمول المصرية وتغطى هذه الخدمة جميع محافظات مصر.

وتم تقسيم مخالفات المرور إلى خمس شرائح، حيث يكون لكل سائق 30 نقطة، نقط مرورية، ويتم الخصم من تلك النقاط حسب الحوادث التي تحدث منه نتيجة عدم الالتزام وخطورتها، وتتضمن عقوبات مشددة تضمن الالتزام من جانب السائقين والحد من نزيف الأسفلت الذي عانت منه الطرق المصرية وازداد بالفترة الأخيرة.

قانون المرور الجديد 2017 – 2018 وعقوباته الرادعة

قانون المرور الجديد
معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة

 

جدول بقيمة مخالفات المرور حسب القانون الجديد الحد الأدنى والأقصى

الاعتداء على رجال المرور300 جنيه1500 جنيه
تجاوز السرعة المقررة على الطرق300 جنيه1500 جنيه
ترك مركبة ونجم عنها عطل فى حركة المرور200 جنيه2000 جنيه
عدم اتباع تعليمات رجل المرور500 جنيه1000 جنيه
عدم وجود طفاية فى السيارة300 جنيه300 جنيه
ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب300 جنيه1500 جنيه
السير بالمركبة التى تنبعث منها رائحة كريهة500 جنيه1500 جنيه
التسبب فى تعطيل حركة المرور500 جنيه1500 جنيه
عدم الاهتمام بالمصابين على الطريق1000 جنيه1000 جنيه
عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور300 جنيه1500 جنيه
السير بدون فرامل300 جنيه1500 جنيه
عدم الإرشاد عن قائد المركبة فى وقت معين500 جنيه1000 جنيه
استخراج رخصة قيادة بدلاً من الملغاة1000 جنيه3000 جنيه
استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار1500 جنيه3000 جنيه

تم إقرار خمسة شرائح لمخالفات قانون المرور الجديد يتم من خلال كل شريحة تحديد عقوبة المخالفين تابع الصفحة القادمة


عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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