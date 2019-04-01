معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة .. موقع مخالفات المرور الجديد أبريل 2019 البنود الخمسة للقانون

معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة وقانون المرور الجديد 2019 من الأمور التي تهم شريحة كبرى من المجتمع، فقد أقر مجلس الوزراء قانون المرور الجديد 2017 – 2018 متضمنا القواعد الملزمة للسائقين للالتزام بقواعد المرور والحد من الحوادث التي انتشرت بالفترة الأخيرة، كما قام مجلس الوزراء بإقرار العقوبات الموّقعة على المخالفين بنود قانون المرور الجديد 2017 – 2018 ، حيث ارتفعت الحوادث بالفترة الأخيرة والتي كان العامل الأول بها هو عدم التزام السائقين بقواعد المرور وآداب الطريق، كما كان لتعاطي المواد المخدرة نصيبا من تلك الحوادث.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية وكذلك تفاصيل المخالفات المرورية من خلال الرابط التالي:

هذا وقد أطلقت إدارة المرور خدمة جديدة للاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية عن طريق أجهزة التليفون المحمول من خلال خدمات الرسائل القصيرة، كل ما عليك هو إرسال رسالة قصيرة من الهاتف المحمول، والرسالة بها رقم لوحة السيارة (حروف وأرقام) إلى الرقم 92333، وبتكلفة هذه الخدمة هي 150 قرشا فقط، ليصل إليه رسالة تفيد بإجمالى قيمة المخالفات والرسوم للسيارة المستعلم عنها، كما أن الخدمة متاحة لمشتركى جميع شركات المحمول المصرية وتغطى هذه الخدمة جميع محافظات مصر.

وتم تقسيم مخالفات المرور إلى خمس شرائح، حيث يكون لكل سائق 30 نقطة، نقط مرورية، ويتم الخصم من تلك النقاط حسب الحوادث التي تحدث منه نتيجة عدم الالتزام وخطورتها، وتتضمن عقوبات مشددة تضمن الالتزام من جانب السائقين والحد من نزيف الأسفلت الذي عانت منه الطرق المصرية وازداد بالفترة الأخيرة.

قانون المرور الجديد 2017 – 2018 وعقوباته الرادعة

جدول بقيمة مخالفات المرور حسب القانون الجديد الحد الأدنى والأقصى

الاعتداء على رجال المرور 300 جنيه 1500 جنيه تجاوز السرعة المقررة على الطرق 300 جنيه 1500 جنيه ترك مركبة ونجم عنها عطل فى حركة المرور 200 جنيه 2000 جنيه عدم اتباع تعليمات رجل المرور 500 جنيه 1000 جنيه عدم وجود طفاية فى السيارة 300 جنيه 300 جنيه ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب 300 جنيه 1500 جنيه السير بالمركبة التى تنبعث منها رائحة كريهة 500 جنيه 1500 جنيه التسبب فى تعطيل حركة المرور 500 جنيه 1500 جنيه عدم الاهتمام بالمصابين على الطريق 1000 جنيه 1000 جنيه عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور 300 جنيه 1500 جنيه السير بدون فرامل 300 جنيه 1500 جنيه عدم الإرشاد عن قائد المركبة فى وقت معين 500 جنيه 1000 جنيه استخراج رخصة قيادة بدلاً من الملغاة 1000 جنيه 3000 جنيه استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار 1500 جنيه 3000 جنيه

تم إقرار خمسة شرائح لمخالفات قانون المرور الجديد يتم من خلال كل شريحة تحديد عقوبة المخالفين تابع الصفحة القادمة