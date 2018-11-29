فيتراكفي (Vitrakvi) أول دواء جديد تم التصديق عليه رسمياً لعلاج جميع مرضى السرطان والقضاء على الأورام نهائياً ومن المنبع، فلا شك أن هذا المرض أصبح منتشراً في العالم أجمع بشكل كبير ومثير للجدل بين الكبار والصغار النساء والرجال، وينتقل من مكان إلى مكان، فالبنسبة للنساء فأكثرهم إصابة يكون بسرطان الثدي وسرطان الرحم، حتى أنه في بعض البلاد الأجنبية تقوم النساء باستئصال الثدي وهو سليم خشية الإصابة بهذا المرض، وفي الرجال ينتقل السرطان من الكبد إلى الرئة إلى العظام إلى البروستاتا، وهكذا، وهناك نسبة كبيرة ومرعبة من البشر مصابين بالسرطان، وتختلف النسبة من دولة إلى أخرى على حسب ثقافتها وطريق العلاج ومهارة الأطباء.

تفاصيل دواء فيتراكفي أول دواء يعالج السرطان

وغالباً ما يلجأ المصاب إلى العلاج بالكيماوي من السرطان، والذي يتسبب في أضرار بالغة للمريض، ونادراً من يتم شفاؤه، والأمر يتوقف على مرحلة اكتشاف الإصابة بالسرطان، فكلما تم معرفة الإصابة بالمرض مبكراً كلما كان للعلاج نتيجة فعالة، ولكن الآن وبعد اكتشاف عقار (Vitrakvi) فيتراكفي، فوداعاً للكيماوي والطرق التقليدية في علاج الأورام.

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حيث قام المركز المصري للحق في الدواء بالإعلان عن بشرى سارة لمرضى السرطان، حيث تم التصديق رسمياً على أول دواء يعالج السرطان من المنبع ويستخدم للصغار والكبار، ألا وهو عقار فيتراكفي (Vitrakvi) ، والذي استمرت الأبحاث والتجارب عليه لسنوات عديدة، ويعتمد هذا الدواء على علاج الطفرات الوراثية.

وقال المصري للحق في الدواء أن “سكوت جوتيب” مفوض الهيئة الأمريكية أكد عبر موقع الهيئة المصري أن دواء فيتراكفي يعالج السرطان بجميع أنواعه ومن المنبع.

هذا وقد أكد الدكتور ديفيد هيلمان رئيس مركز تطوير الأدوية أن العقار الجيد الذي تم التصديق عليه “فيتراكفي” أثبت نجاحاً كبيراً ومذهلاً، وتم تجربته بالفعل على طفلة لم تتعدى العشر سنوات وتم شفاؤها بعد شهرين من العلاج، كما أن الدواء سيكون على نوعين أو شكلين أحدهما شراب والآخر على هيئة كبسولات، وطالب الحق للدواء المصري بضرورة تعامل الحكومة المصرية مع هذا الدواء.

سعر عقار فيتراكفي (Vitrakvi) الجديد المُعالج للسرطان

كما أكدت الشركة المنتجة للعقار الجديد فيتراكفي (Vitrakvi) أنه سوف يتم طرحه قريباً للدول الأكثر حاجةً وفقراً، كما أن سعر كورس العلاج بهذا الدواء فيتراكفي يصل إلى 400 ألف دولار، وهذا طبيعي لعلاج بهذه الأهمية وخاصة أنه في البداية، ولا شك أن سعره سيكون في متناول الجميع قريباً.

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