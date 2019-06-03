فتح باب الاجازات لـ موظفي الدولة على مصراعيها وبدون حد أقصى

قررت الحكومة المصرية فتح باب الاجازات على مصراعيها وبدون حد أقصى، وذلك بعد مناشدات المصريين العاملين بالخارج لجميع مسئولي الدولي وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، وذلك لارتباطهم بأعمال وعقود، كما أن لهم مستحقات قد تضيع عليهم في حالة عدم التجديد، فضلًا عن ارتباط ابنائهم في مدارس في الدول المتعاقدين فيها وقد يؤثر عدم سفرهم على مستقبلهم التعليمي .

شروط الحصول على أجازة بدون مرتب من الهيئات الحكومية

سداد التأمينات .

توافق الأجازة مع قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .

وجود عقد عمل ساري في الدولة المسافر إليها .

وجود تأشيرة سارية لدخول الدولة المقيم فيها .

وجود إقامة سارية .

الحالات المسموح بها في قرار مجلس الوزراء

اجازة بدون مرتب للسفر (تعاقد خارجي) .

اجازة بدون مرتب للعمل بالداخل (إعارة داخلية) .

الاجازة بدون مرتب لرعاية الاسرة .

مختصر مواد القانون التي تسمح بإطلاق الاجازات

المادة الأولى :

تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار، مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام الخدمة المدنية المشار إليه، وتقدرها السلطة المختصة، بمفهومها المحدد بالقانون المذكور .

المادة الثانية :

يتم تجديد الإعارة أو الأجازة السنوية بناء على طلب الموظف قبل انتهاء مدة إعارته، أو الأجازة بدون أجر بثلاثين يومًا، دون اشتراط حضوره شخصيًا، ويجوز أن ينوب عنه أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص .

المادة الثالثة :

يتعين على السلطة المختصة الموافقة على الطلب خلال 15 يومًا، من تاريخ تقديمه، ما لم يكن الموظف محال للمحاكمة التأديبية أو وجود التزامات مالية لجهة عمله، ما لم يقم بسدادها .

المادة الرابعة :

يشترط سداد الاقساط التأمينية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن المدة السابقة للأجازة، أو تحصيلها بغرامات تأخير في حالة التأخر في السداد .

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