رابط موقع وزارة التموين | إدارة دعم مصر للتظلمات وخطوات تظلم على حذف بطاقات التموين على www.tamwin.com.eg

التظلمات على حذف بطاقات التموين أعلنت وزارة التموين المصرية https www tamwin com eg عن فتح باب تظلمات البطاقات التموينية لمن لك يتمكن من تصحيح خطاء البطاقة التموينية الخاصة بع من خلال تجديد وتحديث بيانات بطاقة التموين في المهلة المحددة والمنتهية يوم الأربعاء 7 نوفمبر، فقد أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى توجيه وزاري يحمل الرقم 30 لسنه 2018 وهو قرار يتعلق بقبول تظلمات المواطنين من تجديد وتحديث بيانات بطاقات التموين، وذلك لمن لم يتمكن من تصحيح الأخطاء الواردة ببطاقته التموينية.
وقد تم فتح باب التظلم وقبول طلبات التظلمات بداية من يوم السبت المقبل 10 نوفمبر2018، وأكد وزير التموين أن الوزارة حريصة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين يكل سهولة ويسر وأكد القرار الوزاري أنه سيتم بحث تظلمات البطاقات التموينية لكل من لدية مشكلة تتعلق بعدم تمكنه من تصحيح الأخطاء وتجديد البيانات الخاصة به.
موقع إدارة دعم مصر للتظلمات
خطوات تقديم التظلم على البطاقات التموينية
رابط موقع دعم مصر (www.tamwin.com.eg)
من الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار بتوجيه وزاري، ويوضح التوجيه الوزاري خطوات تقديم التظلم اعتباراً من بداية يوم عمل السبت 10 نوفمبر ونوجز هذه الخطوات في التالي
- يتقدم المواطن الذي يرغب في تقديم التظلم للحصول على استمارة تسمى استمارة أداء الخدمة التموينية، ويمكن الحصول عليها من مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية.
- يقوم صاحب البطاقة التموينية بكتابة جميع بيانات أفراد الأسرة التابعين له والمستفيدين من الدعم السلعي من خلال البطاقة التموينية الخاصة بِه ويجب الخرص في التأكد من صحة أرقام الرقم القومي لجميع المستفيدين من البطاقة التموينية موضوع التظلم
- التوجه لمكتب التموين التابع له المتظلم وتقديم الاستمارة الخاصة به لمكتب التموين والمدون بها رقم التليفون المحمول لسهولة التواصل مع صاحب التظلم.
- بعد تقديم استمارة التظلم لمكتب التموين التابع له، أحرص على استلام إيصال يفيد تقديمك لطلب التظلم، حتى تتأكد من تسجيل تظلمك على قاعدة البيانات الخاصة بتظلمات بطاقات التموين.
- سيتم خلال فتح باب تقديم التظلمات إنشاء قاعدة بيانات خاصة بها وتبويبها على الحاسب الآلي الخاص بذلك لسهولة مراجعتها والتعامل معها من قبل القائمين عبى بحث التظلمات.
- بعد الانتهاء من جميع ما سبق سيقوم مركز معلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى برفع كافة البيانات التى تم تسجيلها من خلال مكاتب التموين أو عبر على موقع دعم مصر.
- سيتم إرسال جميع التظلمات لهيئة الرقابة الإدارية لتتم مراجعتها.
- بعد انتهاء المراجعة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأشير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، والتي تم مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية،
- يقوم مكتب التموين بأخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض.
التظلمات على حذف بطاقات التموين
ومن الجدير بالذكر ما أعلنته وزارة التموين أنه تم تحديث بيانات حوالي 30% من البطاقات التي بها أخطاء، وأن الوزارة تحصر حاليا الممتنعين عن تصحيح بيناتهم، وذلك تمهيدا إلغاء هذه البطاقة من منظومة التموين، وسيتم كما ورد سابقا بتشكيل لجنة تظلمات يبحث من خلالها طلبات تظلم البطاقات التي سيتم حذفها.
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التعليقات
استهلاك الكهرباء ليس عالى حيث أستهلاك فاتورة الكهرباء 97 كيلو وات لشهر مارس 2019 فهو منخفض جدا
رقم البطاقة 101002347276
قومى 27403060102952
الأسم / محمد محمد عثمان حسين – القاهرة
انا راجل على المعاش معاشى 1600 وقالولى فاتوره كهربا زيادة على العلم انا استهلاكى من 200 الى 300 كيلو اسمى جمال حسانين محمد رقم يطاقه التموين 51400003011449 من شبرا الخيمه قليوبيه
انا ادخلت رقم البطاقه التموينيه و الرقم القومى و المحافظه …لكى اعمل تظلم فى توقف البطاقه التمونيه الخاصه بى لوجود سياره زى ما هوا مكتوب فى الرسيت ال جانى من مكنه الصرف بتاعه التموين …وهذه السياره بالقسط للمساعده فى مصاريف الحياه للاشتغال عليها اوبر و كريم …ارجو من حضرتكم قبول تظلمى و افادتى بالنتيجه
متى سيتم الرد على التظلمات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موقع التظلمات كل ما أدخل عليه يجيلي خانة فيها إسم المستخدم وخانه فيها كلمة المرور ولما ادخل البيانات يجيلي رسالة ليس لديك صلاحية
الحدلقبولى بطاقه موين جديده فرد واحد معاش
تم خصم فرد مني بالخطأ فى الخبز من نوفمبر 2018 وقدمت جميع الأوراق المطلوبة لاسترجاعه. ولم يستجاب لطلبي علما بانني(مرتين) عملت استماره ومليتها البيانات مضبوطه ومرفق معها جميع الشهادات وصور البطاقات المطلوبة .افيدونا جزاكم الله خير
الاسم طه فريج سلامه
رقم البطاقه 134000904425
قومي 27305173400036
شمال سيناء
موبايل 01004305573
01000632782
01022548383
تم خصم فرد مني بالخطأ فى الخبز من نوفمبر 2018 وقدمت جميع الأوراق المطلوبة لاسترجاعه. ولم يستجاب لطلبي علما بانني(مرتين) عملت استماره ومليتها البيانات مضبوطه ومرفق معها جميع الشهادات وصور البطاقات المطلوبة .افيدونا جزاكم الله خير
الاسم طه فريج سلامه
رقم البطاقه 134000904425
قومي 27305173400036
شمال سيناء