“فانوس محمد صلاح سعره 140 جنيهاً”، أسعار فوانيس “رمضان “2019 تبدأ من 50 جنيهاً

فانوس رمضان هو جزء لا يتجزأ من شهر رمضان الكريم، فبمجرد أن يقترب حلول الشهر الكريم، تسبقةُ الفوانيس تنتشر في كل مكان، مُعلنة عن قدومه، تتعدد الأشكال والألوان والأحجام، وتتطور من سنة إلي أًخرى، وبات من المُسَلمَات أن يكون الفانوس هو الهدية الأقوى والأفضل التى يتهادى بِها الناس في الشهر الكريم.

تعددت القصص عن أصل كلمة فانوس، ومنها أن الخليفة الفاطمي عندما كان يخرج إلى الشوارع لاستطلاع الهلال في شهر رمضان وكان الأطفال يخرجون معه في الشوارع حاملين الفوانيس ليضيئوا له الطريق، ويغنون أغاني جميلة تُعبر عن فرحتهم بشهر رمضان.

قصة أُخري عن أحد الخلفاء الفاطميين أراد أن تكون جميع الشوارع مضاءة خلال شهر رمضان فأمر شيوخ المساجد بوضع اضاءة عبارة عن فانوس بداخله شمعة.

قصة أخرى أنة لم يكن مسموح بخروج النساء غير في شهر رمضان، وكان يحمل أحد الغلمان فانوساً فوقها لينبه الرجال بوجود سيدة تسير في الشارع ويبتعدوا.

.مهما تعددت القصص سيبقى فانوس رمضان دائماً هو الرمز الدائم لشهر رمضان .

ويبدأ الناس دائماً فى البحث بشغف من خلال المواقع الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعى او حتى بالنزول إلى الأسواق للتعرف على الاسعار الجديدة، فوانيس رمضان التى تتغير من عام إلى عام.



ويقدم لك عزيزى القارئ موقع « نجوم مصرية » ملخص أسعار فوانيس رمضان لهذا العام 2019 وهى كالتالى:

الفوانيس اللعبة سعرها من 65 جنيهاً إلى 170 جنيهاً.

فانوس محمد صلاح سعره 140 جنيهاً

الفوانيس الخشبية سعرها من 50 جنيهاً إلى 170 جنيهاً

الفوانيس الصاج سعرها من 80 جنيهاً إلى 170 جنيهاً

أما الفوانيس الصاج الكبيرة سعرها من 150 جنيهاً إلى 3500 جنيهاً، حسب مقاس الارتفاع والألوان والإضاءة

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