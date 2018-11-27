فاتورة كهرباء نوفمبر 2018 – جميع المحافظات في مصر.. الاستعلام وطرق السداد فوري و بطاقات الائتمان عبر الإنترنت

لعل فاتورة كهرباء نوفمبر هي الشاغل الاول لكافة مواطني مصر، حيث تم الإعلان على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء، عن صدور قرار يخص خدمة جديدة وهي، خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك الغرض والتابع لـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على شبكة الإنترنت، حيث يقوم المواطن المصري بإختيار الشركة التابعة للمحافظة القاطن بها، ومن ثم يقوم بإختيار الفرع الذي يتبعه، ومن بعدها يقوم بكتابة البيانات الشخصية في الخانات المخصصة لها، والتي سوف يجدها في إيصال الكهرباء الخاص به.

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رابط موقع الاستعلام عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2018

لعل الجميع يرغب في معرفة فاتورة الكهرباء الخاصة به، حتى يعرف مقدار إستهلاك الكهرباء الشهري له، خاصةً بعد ما شهدته البلاد من إرتفاع في الأسعار لجميع السلع والخدمات، حيث أن أسعار الكهرباء ترتفع كل فترة بعد تقليل الدعم الحكومي عنها كل عام، كما تعمل شركة الكهرباء على توفير سداد جميع المستحقات النقدية التي على فاتورة الكهرباء الشهرية عبر منافذ خدمة فوري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وللمزيد عن خدمة فوري، من هنــــــــــا، أو من خلال الإنترنت عبر بطاقة الائتمان البنكية.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2018 عبر الموقع الرسمي لـ شركة توزيع الكهرباء

قبل الاستعلام عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2018، كل ما عليك الدخول على موقع خدمة الاستعلام التابع شركة توزيع الكهرباء الذي موضح أعلاه، وتجهيز أي إيصال كهرباء خاص بالشقة المستعلم عن إستهلاكها، تم إتباع الخطوات التالية:

– فتح رابط موقع الاستعلام عن فواتير الكهرباء المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

– ومن ثم نختار شركة توزيع الكهرباء التابع لها المواطن، حيث أن تلك الصفحة سوف يظهر بها كافة شركات توزيع الكهرباء المسئولة عن التحصيل بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية

– ومن بعدها تقوم بكتابة كافة البيانات في الخانات المخصصة لها

– ثم تقوم بالضغط على أيقونة بحث

– وفي خلال ثوان معدودة سوف تظهر أمامك فاتورة كهرباء نوفمبر 2018

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وهنا نكون قد وصلنا إلى محطتنا الأخيرة من المقال، عسى أن نكون قد قدمنا المعلومة بسهولة ويسر، وفي النهاية نوصى بالترشيد في إستخدام الكهرباء، حيث يعتبر الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية، حيث يكون في المختصر عبارة عن عادات وتقنيات يأتي مردودها على إنخفاض استهلاك الكهرباء، دون المساس بتقليل إنتاجية أو راحة الأفراد، مع استخدام الطاقة الكهربائية في حالة الإحتياج الحقيقي لها.