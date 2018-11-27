فاتورة تليفون أكتوبر 2018 “billing.te.eg” الآن استعلم عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي .. رابط موقع المصرية للاتصالات we .. خدمات المصرية للاتصالات

فاتورة تليفون أكتوبر 2018 billing تكون محل بحث لملايين المشتركين في خدمة تليفون المصرية للاتصالات الأرضي، لذلك حرصنا على تقديم خدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2018 الأرضي بأسهل الطرق، ولن نكتفي بتقديمه خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون فقط، بل سنقدم لكم العديد من الخدمات الأخرى المتميزة والتي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات.
الاستعلام عن فاتورة تليفون billing أكتوبر 2018
يتم الاستعلام عن فاتورة تليفون شهر يوليو 2018 من خلال الرابط التالي:
رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون
خدمة الفاتورة التفصيلية
باستخدام هذه الخدمة، يمكنك الآن الحصول على بيان تفصيلي لمكالمات المحافظات، والمحمول، وخدمة الأنترنت، والخدمة الصوتية. كما يمكنك استلام فاتورتك التفصيلية من خلال البريد الإلكتروني، أوعن طريق الفاكس وفقاً لاختيارك.
للاشتراك في خدمة الفاتورة التفصيلية يرجى ألاتصال بمركز خدمة العملاء 111، حيث يتم تقديم هذه الخدمة مجاناً، وذلك لبيان استهلاك خدمة الإنترنت، والخدمة الصوتية، ورسوم بيان مكالمات المحافظات، والمحمول (2 جنيه للفاتورة الشهرية، و6 جنيه للفاتورة الربع سنوية)، وسيتم إضافتها إلى أقرب فاتورة، يتم تشغيل الخدمة خلال 48 ساعة عمل من تاريخ الاشتراك.
خدمة معاك
هذه الخدمة متاحة لعملاء تي إي داتا ممن يعانون ضعف في السمع والنطق، حيث يقوم فريق من المتخصصين بالرد على استفساراتكم باستخدام لغة الإشارة. وذلك عن طريق مكالمة فيديو تتم بين العميل وفريق خدمة عملاء معاك على الموقع الرئيسي للشركة.
* تثبيت برنامج (Adobe Flash).* لضمان جودة ونقاء الصورة يفضل استخدام خط إنترنت بسرعة (1 ميجا) فيما اكثر.
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خدمة التحدث مع الدعم الفني عن طريق الشات
يمكنك التحدث مع الدعم الفني محادثة كتابية عن طريق الشات، وهي إحدى الخدمات التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات، كل ما عليك لاستخدام المحادثة الكتابية هو اتباع التالي:
- اضغط على الرابط التالي:
- رابط المحادثة الشاات الكتابية مع الدعم الفني
- ستظهر لك الصفحة بهذا الشكل
- أملاء البيانات التي ستظهر لك
- اضغط على Start Chat وابدأ المحادثة الكتابية
شبكة المحمول المصرية للاتصالات
تمكنت شركة المصرية للاتصالات مؤخرا من الحصول على ترخيص أول شبكة محمول وطنية مصرية خالصة بنسبة 100%، وتقدم شركة المحمول التابعة للمصرية للاتصالات أفضل الخدمات بأقل الأسعار لعملاء شبكتها الجديدة.
أرقام ومعلومات تهمك بخصوص شبكة المحمول التابعة للمصرية للاتصالات
|الخدمة
|رقم الاستعلام وتفعيل الخدمة
|الاستعلام عن الرصيد
|من خلال *322#
|شحن الرصيد
|من خلال *555*الرقم السري#
|معرفة رقم الهاتف
|من خلال *688#
|تحويل الرصيد لرقم آخر
|من خلال *323*المبلغ*رقم الهاتف# أو الاتصال برقم 322
|سلفني شكرا
|من خلال *04#
|كلمني شكرا
|من خلال *515*رقم الهاتف#
|خدمات الدليل
|اتصل برقم 140 عبر شبكة المصرية أو 01555000140 عبر اى شبكة اخرى .
|كود كلمني شكرا
|من خلال 515 رقم الهاتف #
|للاستعلام عن الاستخدام
|من خلال *414#
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وتسعى الشركة لتضع قدمها على العالمية من حيث الخدمات المقدمة.عزيزي القارئ تستطيع الآن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2018 سيكون ذلك بدء من يوم 15 أكتوبر، مع فترة سماح لمدة شهر كامل، أي يمكن السداد حتي يوم 15 نوفمبر 2018، ثم بعد ذلك التاريخ يتم تطبيق أي غرامات على العملاء.
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