فاتورة تليفون أكتوبر 2018 “billing.te.eg” الآن استعلم عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي .. رابط موقع المصرية للاتصالات we .. خدمات المصرية للاتصالات

فاتورة تليفون أكتوبر 2018 billing تكون محل بحث لملايين المشتركين في خدمة تليفون المصرية للاتصالات الأرضي، لذلك حرصنا على تقديم خدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2018 الأرضي بأسهل الطرق، ولن نكتفي بتقديمه خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون فقط، بل سنقدم لكم العديد من الخدمات الأخرى المتميزة والتي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات.

الاستعلام عن فاتورة تليفون billing أكتوبر 2018

يتم الاستعلام عن فاتورة تليفون شهر يوليو 2018 من خلال الرابط التالي:

رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون

خدمة الفاتورة التفصيلية

باستخدام هذه الخدمة، يمكنك الآن الحصول على بيان تفصيلي لمكالمات المحافظات، والمحمول، وخدمة الأنترنت، والخدمة الصوتية. كما يمكنك استلام فاتورتك التفصيلية من خلال البريد الإلكتروني، أوعن طريق الفاكس وفقاً لاختيارك.

للاشتراك في خدمة الفاتورة التفصيلية يرجى ألاتصال بمركز خدمة العملاء 111، حيث يتم تقديم هذه الخدمة مجاناً، وذلك لبيان استهلاك خدمة الإنترنت، والخدمة الصوتية، ورسوم بيان مكالمات المحافظات، والمحمول (2 جنيه للفاتورة الشهرية، و6 جنيه للفاتورة الربع سنوية)، وسيتم إضافتها إلى أقرب فاتورة، يتم تشغيل الخدمة خلال 48 ساعة عمل من تاريخ الاشتراك.