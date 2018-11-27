موقع المصرية للاتصالات الرسمي billing حالاً تعرف على فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر | خدمة العملاء في “TE-Data” ..الدفع أون لاين للتليفون وخدمات ADSL

فاتورة التليفون الأرضي في أكتوبر عبر موقع المصرية للاتصلات billing كذلك فاتورة الإنترنت تي اي داتا “TE-Data” حيث يتابع المتعاملين مع شركة المصرية للاتصالات وى we، من كل من مشتركي الشركة من عملاء التليفون الأرضي أو عملاء الأنترنت لمعرفة أرقام خدمة العملاء في “TE-Data، وذلك منذ أن بدأ الإنترنيت يكون من أهم أولويات العصر، وصار في كل بيت، وبذلك يتابع المستخدمين معرفة مواعيد دفع الفواتير، كما يتطلع المستخدمين الجدد التعرف على العروض الجديدة لشركة وي للاتصالات.

وتعتبر تي اي داتا هي الشركة الأولى للاتصالات بالدولة المصرية، والتي تأسست في 2001، وتمتلك 100% من أسهم الشركة في ذلك الوقت وبعدها تم طرح حوالي 20% من أسهمها للتداول بالبورصة المصرية، مما أدى لارتفاع أسعار أسهمها وبالتالي مساعدتها على تحسين خدماتها، وتمتلك الشركة 58% من سوق النت المصري، بالاشتراك مع شركات فودافون واتصالات وأورانج، وتعتبر من أكبر النسب المتوقعة وتعتبر أيضا شركة واعدة في مجال الاتصالات ومنافسة أيضا.

فاتورة التليفون الأرضي billing في أكتوبر

يتم التعرف على فاتورة التليفون بشكل دوري من خلال زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الاتصالات المصرية، واستكمال البيانات والدخول على صفحة الاستعلام عن الفواتير، كما يمكنكم التعرف على أرقام خدمة العملاء، للاستعلام والشكاوى، والتعرف على فاتورة النت وطرق الدفع أون لاين:

خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي.

خدمة الاشتراك والاستعلام عن الإنترنت المنزلي ADSL.

خدمات الاتصالات الهاتفية من خلال شركة الإنترنيت الفائق السرعة من شركة WE.

أرقام خدمة العملاء

الرقم المختصر رقم المحمول 111 01555000111

خدمة العملاء أون لاين

الموقع الرسمي https://billing.te.eg/ar-eg.

قم بمليء البيانات المطلوبة ،الاسم ورقم التليفون ورقم المحمول.

اكتب رسالتك وقم بإرسالها وسوف برد عليك أحد ممثلي خدمة العملاء.

أو التواصل مع ممثلي خدمة العملاء عن طريق البريد الإلكتروني،عن طريق إرسال رسالة عن الشكوى أو الاستفسار الذي تريده إلى البريد الإلكتروني ([email protected])، وسيتم الرد عليك في أسرع وقت من خدمة العملاء.

الدعم الفني لشركة الاتصالات وذلك عن طريق

زيارة الموقع الرسمي لـ تى اى داتا.

محادثة الدعم الفني شات.

مليء جميع البيانات التي تظهر لك

ستقوم بالانتظار قليلا حتى تتواصل مع احد أفراد خدمة الدعم الفني بعد أن تقوم بأخذ دورك في الانتظار.



موقع المصرية للاتصالات .. أسعار باقات الإنترنت “خدمات ميجا بلس”

الباقة سرعة الباقة التحميل السعر السرعة بعد انتهاء الباقة 160 16 ميجابت 100 جيجابت 160 جنيه 1 ميجا 260 16 ميجابت 200 جيجابت 260 جنيه 2 ميجا 360 16 ميجابت 300 جيجابت 360 جنيه 4 ميجا 500 16 ميجابت 500 جيجابت 500 جنيه 4 ميجا

عروض الإنترنت السريع

العرض التفاصيل 4U لكل متعامل لديه اشتراك من عملاء الشركة الحاليين على أن يحصل العميل على نقطة واحدة مقابل كل جنيه يدفعه للشركة، وعند تجميع نقاط كثيرة يتم استبدلها بخصومات من الفاتوره ميجا بلس 100 جيجا 100 جيجا بايت شهريا بسرعة 16 ميجا ميجا بلس 200 جيجا 200 جيجا بايت شهريا بسرعة 16 ميجا ميجا بلس 300 جيجا 300 جيجا بايت شهريا بسرعة 16 ميجا ميجا بلس 500 جيجا 500 جيجا بايت شهريا بسرعة 16 ميجا

عرض الساحل الشمالي