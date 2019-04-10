فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019 الربع سنوية من المصرية للاتصالات وطرق الدفع .. billing.te.eg

فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019 الربع سنوية وطرق الاستعلام عن فاتورة التليفون من المصرية للاتصالات نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث قامت شركة المصرية للاتصالات منذ فترة بإتاحة خدمة جديدة يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وقد أتاحت الشركة تلك الخدمة لعملاءها ممن يستعملون التليفون المنزلي، حيث يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الخاص بك من خلال رابط الاستعلام الذي تتيحه شركة المصرية للاتصالات، ويتم هذا بالنسبة للعملاء ممن يقومون بدفع الفواتير الربع سنوية، حيث يقم العامل من خلال هذا النظام بسداد فاتورة العام على أربعة مرات فقط.

وتكون مواعيد الدفع خلال هذا النظام في أشهر “يناير وأبريل ويوليو وديسمبر”، هذا وتعد شركة المصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة المهيمنة على خطوط التليفون الأرضي في مصر، كما أنها من أقدم الشركات في مجال الاتصالات التلغراف، ويرجع تاريخ تأسيس الشركة إلى عام 1854، هذا ونوفر لكم من خلال هذا المقال الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة التيفون المنزلي لشهر يناير 2019، هذا بجانب طريقة سداد تلك الفاتورة.

فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم في البداية بتسجيل الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات. أدخل رقم التليفون الأرضي الخاص بك مصحوبا بكود المحافظة التابع لها. اضغط على زر إظهار الفاتورة وانتظر حتى تظهر قيمة الفاتورة الخاصة بك.

هذا وتتيح شركة المصرية للاتصالات أيضا خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 من خلال رقم الحساب، ويمكن الإطلاع على الفاتورة من خلال تلك الخدمة عن طريق:

قم بالدخول إلى موقع المصرية للاتصالات. قم بالضغط على الاستعلام برقم الحساب. اضغط على اظهر الفواتير وانتظر حتى ظهور الفاتورة.

يمكنكم أيضًا الإطلاع على كود المنطقة التابع لها التليفون الأرضي من هنا.

أيام قليلة ويتم الإعلان عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 عبر شركة المصرية للاتصالات، حيث يمكنكم وقتها الاستعلام عن قيمة الفاتورة برقم التليفون الأرضي وكود المنطقة التابع لها، وللمزيد يمكنكم ترك تعليق على المقال بما لديكم.

دفع فاتورة التليفون

تتيح شركة المصرية للاتصالات عدد من الطرق التي يمكن من خلالها سداد فاتورة التليفون المنزلي لشهر أبريل 2019، حيث يمكن سداد قيمة الفاتورة من خلال :

الدفع نقدي لأحد السنترالات التابعة للشركة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

خدمات مصاري وفوري.

الدفع من خلال الموقع الإلكتروني التابع للشركة وذلك ببطاقة الائتمان الخاصة بك.

هذا وتعتبر المصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة من بين شركات الاتصالات الأربعة في مصر، التي تقوم بتقديم خدمات التليفون الأرضي، هذا بجانب الكثير من الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة للمواطنين.

خدمات المصرية للاتصالات

خدمة نقل الهاتف الأرضي واحدة من أهم الخدمات التي توفرها شركة المصرية للاتصالات لعملائها، حيث يمكنكم من خلال تلك الخدمة نقل خط الهاتف الأرضي الخاص بكم من المنطقة الحالية إلى منطقة أخرى “في حالة قمتم بالانتقال لتغيير محل السكن”، ويمكنكم التمتع بتلك الخدمة عن طريق الذهاب إلى فرع المصرية للاتصالات في المنطقة الجديدة وطلب نقل الخط، كل ما ستقوم به هو ملء استمارة سيقدمها لكم الموظف وستقوم بدفع تكاليف الخدمة بقيمة 100 جنيه فقط.

هذا وتتيح شركة المصرية للاتصالات أيضًا مجموعة أخرى من الخدمات لمشتركيها وغيرهم، ومن بين تلك الخدمات، خدمة الدليل “140”، حيث يمكنكم من خلال تلك الخدمة الاستعلام عن أرقام تليفونات جميع المشتركين في شركة المصرية للاتصالات ومراكز تقديم الخدمات، وكذلك خدمات الاستعلام عن قيمة الفواتير وسدادها والتي قمنا بتوضيحها لكم في هذا المقال.

خدمة التحدث للدعم الفني

يمكنكم الآن التحدث إلى الدعم الفني “كتابة – شات” عن طريق اتباع الخطوات التالي:

قم بالدخول على الرابط

قم بإدخال البيانات المطلوبة

اضغط على start chat

ابدأ المحادثة الكتابية.

طرق سداد الفاتورة

جميع فروع WE

موقع الشركة الإلكترونى www.te.eg.com

ماكينات الصراف الآلي ATM

مكاتب البريد

منافذ التحصيل الخارجية:

فوري مصاري بي سداد خدماتي

يمكنكم كذلك سداد فاتورة الهاتف الأرضي عبر الموقع الإلكتروني للمصرية للاتصالات من خلال الدخول على رابط المصرية للاتصالات والضغط على سداد فواتير الهاتف الأرضي.

جدد اشتراك وي انترنت

يمكنك كذلك تجديد إشتراك وي انترنت من خلال الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات عن طريق الدخول على رابط المصرية للاتصالات التالي وإدخال البيانات المطلوبة كما هو موضح في الصورة التالية:

تقديم الشكاوى على فواتير المصرية للاتصالات :

تتيح المصرية للاتصالات لعملائها خدمة تقديم الشكاوى على فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع المصرية للاتصالات الرسمي، بحيث يمكنك الدخول على رابط الموقع وتقديم الشكوى التي لديك، ومن الممكن أن تكون الشكاوى متعلقة بالآتي:

قيمة فاتورة الشهر.

خدمة التليفون الأرضي.

ويمكن التقدم بالشكوى من خلال الدخول على الرابط السابق تقديمه بعدها قم بكتابة الشكوى لديك وانتظر حتى ترد الشركة.

أما في حالة مواجهتك لأي مشكلة تتعلق بالتعرف على قيمة الفاتورة أو سدادها، فيمكنك الاتصال على الرقم 155 وهو رقم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتستمر ساعات العمل يوميا ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء.

سداد الفاتورة من فوري

يمكنك سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن طريق خدمة فوري، والتي تتيحها المصرية للاتصالات للمواطنين سعيا وراء توفير الوقت والجهد على المواطنين، حيث يمكنك التوجه إلى أقرب تاجر لديه خدمة فوري، بعدها تخبر التاجر برقم التليفون الخاص بك ليقوم هو بسداد الفاتورة عنك مقابل مبلغ رمزي للخدمة.

مواعيد سداد الفاتورة

يتم دفع فاتورة التليفون الأرضي خلال فترة 20 يوم من إصدارها بحيث يكون مواعيد الإصدار كالتالي :

شهر يناير.

شهر أبريل.

يوليو.

أكتوبر.

حساب قيمة الفاتورة

يتم احتساب قيمة الفاتورة باحتساب قيمة “فاتورة الدمغة والمكالمات الإضافية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة”، ويتم احتساب هذا شهريًا بالنسبة للمشتركين على النظام الشهري، أما بالنسبة للمشتركين على النظام الربع سنوي، فيتم احتساب تلك التفاصيل لثلاثة أشهر.

التقديم على تليفون منزلي

للتقديم على تليفون منزلي، أنت بحاجة للأوراق والمستندات التالية:

أطلب خط تليفون أرضي من أقرب فرع تابع للمصرية للاتصالات.

قم بملء البيانات المطلوبة في الاستمارة التي قمت بسحبها.

قم بإرفاق المستندات التالية “عقد إيجار أو ملك العقار، صورة من البطاقة الشخصية، فاتورة غاز أو كهرباء”.

قم بدفع قيمة رسوم الاشتراك وقدرها 55 جنيه.

بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم، ستصل لك مندوبين من شركة المصرية للاتصالات ليقوموا بتركيب خط التليفون الأرضي.

أكواد شبكة المحمول

الكود الخدمة *322# الاستعلام عن الرصيد *555*الرقم السري# شحن الرصيد *688# الاستعلام عن رقم الهاتف *323*المبلغ*رقم الهاتف# أو الاتصال برقم 322 تحويل رصيد لغير رقمك *04# سلفني شكرا *515*رقم الهاتف# كلمني شكرا اتصل برقم 140 عبر شبكة المصرية أو 01555000140 عبر اى شبكة اخرى خدمات الدليل 515 رقم الهاتف # كلمني شكرا *414# الاستعلام عن الاستخدام

خدمة البيان التفصيلي

تقدم المصرية للاتصالات خدمة البيان التفصيلي لعلائها، حيث يمكن من خلال تلك الخدمة معرفة البيان التفصيلي لقيمة الفاتورة التي حصلت عليها، ولكن الشركة تفرض رسوم على تلك الخدمة كالتالي :

رسوم الإطلاع على البيان التفصيلي للفاتورة الشهرية “شهر واحد” تقدر بنحو 2 جنيه.

رسوم الإطلاع على البيان التفصيلي للفاتورة الربع سنوية “ثلاثة أشهر” تقدر بنحو 6 جنيه.

إجراء تعاقد جديد مع المصرية للاتصالات

• قم بالذهاب إلى أقرب فرع للمصرية للاتصالات.

• قد بسداد قيمة الرسوم المطلوبة 55 جنيه “50 جنيه رسوم و5 جنيه ضريبة”.

• قم بملء البيانات المطلوبة في استمارة التقديم، ويجب إرفاق الاستمارة بالأوراق التالية:

1. صورة من البطاقة الشخصية “سارية”.

2. إيصال غاز أو مياه أو كهرباء.

3. صورة من عقد الإيجار أو الملكية للشقة.

كما يمكنكم متابعة المقال باستمرار لمعرفة كل جديد يتعلق بعروض المصرية للاتصالات وموعد ظهور فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019، حيث سنوفر لحضراتكم من خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته، وذلك من خلال التحديثات المستمرة للمقال، والتي سنقوم بها بصورة دورية.

ويمكنكم كذلك الاستعلام عن قيمة الفاتورة للتليفون الأرضي “المنزلي” من خلال ترك تعليق على المقال برقم الهاتف وكود المنطقة التابع لها “مفتاح التليفون الأرضي” وسنقوم بتوفير الفاتورة لكم مباشرة.

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