في ظل الطفرة الإلكترونية التي حدثت مؤخرًا استطاعت الكثير من الخدمات الإلكترونية توفير الجهد والوقت علي المواطنين في الكثير من إجراء الخدمات وأبرزها هو الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وأيضًا دفع الفواتير إلكترونيًا دون الذهاب إلي السنترالات، ونوفر لكم الآن وعبر تلك المقال الاستعلام عن الخدمات الإلكترونية الروابط المتاحة بشكل رسمي والمخصصة من الشركة المصرية للاتصالات لجميع العملاء الحالين والجدد، رابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي عن استهلاك شهر أكتوبر الجاري، وتحاول الشركة المصرية للاتصالات دائمًا بتوفير أفضل الخدمات التي تقدمها لعملائها وتوفير كافة الطرق من أجل الاستعلام عن الفواتير وسدادها بأسهل الطرق، وطرق تحصيل الفواتير من خلال الإنترنت، أو من جميع فروع الشركة في كافة المحافظات.

استعلم عن فاتورة الأرضي 2019

وقد أطلقت المصرية للاتصالات موقعها الاستعلام عن فاتورة الأرضي عبر صفحات الشبكة العنكبوتية من أجل توفير الزمان والمكان للعملاء وذلك من أجل التعرف على قيمة استهلاك فاتورة التلفون الأرضي للفاتورة الربع سنوية، بالإضافة إلى تقرير شامل وملم بجميع التفاصيل الخاصة بالتليفون الأرضي، شامل أسعار المكالمات المستهلكة، بالإضافة إلى طرح الكثير من الطرق السهلة لدفع الفاتورة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي



ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نعرض عليكم كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، مع ملخص شامل مرفق بالصور لتوضيح الطريقة وقيمة المكالمات، بالإضافة إلى توضيح قيمة الاشتراك الشهري، والقيمة المتأخرة، والقيمة الإضافية على فاتورك من خلال اتباع الخطوات التالية:



الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات. عليك بالدخول إلى

عليك إدخال رقم الهاتف الخاص بك في حالة الاستعلام برقم الهاتف، أو الانتقال إلى الخانة التالية الاستعلام برقم الحساب، ومن ثم إدخال رقم حسابك.



قم بالضغط على اظهر الفواتير، وسيتم إظهار كافة تفاصيل المكالمات الخاصة بك وقيمة الاشتراك ومدة الالتحاق وقيمة المتأخرات كما هو موضح.

طريقة تسديد فاتورة الأرضي عبر فوري إلكترونيًا

ولسداد فاتورة التليفون الأرضي قامت المصرية للاتصالات بتوفير العديد من طرق سداد قيمة الفواتير، والتي منها السداد المباشر من خلال أحد السنترلات والتي تتواجد في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، أو السداد الإلكتروني أو من خلال الفيزا وإليكم الطرق المختلفة لسداد الفواتير.

قم أولا باختيار الشركة المصرية للاتصالات

اختر المصرية للاتصالات لدفع الفواتير المنزلية

قم بإدخال رقم هاتفك المنزلي وإدخال كود محافظتك

سيتم إظهار اسم المالك للخط والقيمة المالية المراد تسديدها

وفي الخطوة التالية قد تكون قمت بتسديد فاتورة التليفون الأرضي ثم قم باستلام إيصال الدفع

وتمنح الشركة لعملائها فترة سماح يمكن طوال تلك الفترة تسديد فاتورة الهاتف الأرضي، حيث يتم إضافة فترة السماح الأولى دون أي مصروفات إضافية، بينما يتم إضافة قيمة إضافية بالتزامن مع نهاية الفترة الأولى وبدء فترة السماح الثانية، وفي حالة عدم تسديد قيمة الفاتورة تقوم الشركة بإيقاف خدمة استقبال عملائها للمكالمات، ومن ثم تقوم بقطع الشبكة نهائيا عن الخط حتى يقوم عميلها بتسديد قيمة الفواتير من خلال بطاقات الائتمان أو عبر خدمة فوري.

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019 ☎️ من موقع المصرية وطرق الدفع الإلكترونية

وينتظر الكثير من عملاء المصرية للاتصالات ظهور فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019، وسوف يتم الإعلان عن فاتورة التلفون الأرضي لشهر أبريل في 15 من الشهر نفسه، وتسعى الشركة المصرية للاتصالات إلى توفير العديد من الخدمات الجديدة لعملائها، حيث قامت بتوفير طرق الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي والاشتراك في الإنترنت بواسطة الخط الأرضي من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وذلك توفيرا للوقت والجهد، وسنقوم اليوم من خلال هذا المقال بتقديم طرق الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي لشهر يناير 2019 الجاري من خلال موقع الشركة على الإنترنت، نظرا لإقبال الكثيرين من عملاء الشركة على البحث عن طريقة الاستعلام عن فواتير الهواتف الأرضية إلكترونيا، والاطلاع على مواعيد وطرق السداد لها.



ويمكن لعملاء المصرية للاتصالات تسديد الفواتير من خلال زيارة فروع فوري أو بواسطة الفيزا كارت، وسنقوم الآن لمتابعينا الكرام بالكشف عن طريقة التعرف على فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقعنا، وذلك بعد قرار الشركة برفع قيمة اشتراك الهاتف الثابت بداية من شهر أكتوبر المنقضي 2017، على أن تصبح قيمة الاشتراك بعد الزيادة الجديدة 45 جنيه مصري، وذلك نظرا لزيادة تكاليف التشغيل وقيمة مصادر الطاقة المستهلكة، الأمر الذي أدي إلى تعديل البنية التحتية للشركة ومنظومة تقديم الخدمات للعملاء وزيادة قيمة الاشتراكات.

سعر تعاقدات التليفون الأرضي الجديد بعد الزيادة ويتم دفع رسوم التعاقد على الخط الأرضي بقيمة 150 جنيه مصري ولا تشمل الضريبة والدمغة: الوصف القيمة بالجنيه المصري إجمالي مصاريف الطلب و التركيب والتعاقد علي الخط المنزلي شاملة اشتراك 3 شهور مقدما لباقة WE أرضي 20 بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم الطالب 150 جنيه الدمغات 6.10 جنيه + 1 جنيه لكل ورقة قيمة الضريبة 14%

أسعار المكالمات في التليفون الأرضي

ومن خلال تلك الجدول فهو يوضح لكم الأسعار الخاصة بجميع الخدمات والمكالمات الخاصة بالمصرية للاتصالات في نظام محاسبة التلفون الأرضي، فضلا علي توضيح أسعار المكالمات المحلية وكذلك أسعار مكالمات المحمول من التلفون الأرضي، والنداء الألي.

تحديد نوع المكالمة السعر (قرش / ثانية ) المكالمات المحلية.. وهي إجراء مكالمات من خط أرضي لخط أرضي آخر في نفس المحافظة

الخدمة متاحة لجميع الخطوط المنزلية من الشركة المصرية للاتصالات -سعر فتح الخط : 5 قروش

-سعر الدقيقة: 3 قروش النداء الألي.. وهو إجراء مكالمات من أرضي لجميع المحافظات أي من خط أرضي إلى خط أرضي أخر في محافظة أخرى الخدمة متاحة لكافة عملاء الخط المنزلي -سعر المكالمة أقل من 60 كم :8 قروش

-سعر المكالمة أكثر من 60 كم :16 قرش المحمول.. وهي عمل مكالمات من الهاتف الأرضي لأي شبكة محمول الخدمة متاحة للخط المنزلي بناءً على طلبك عن طريق تقديم في الفروع على هذه الخاصية سعر الدقيقة 14 قرش، وهناك 10 قروش رسوم فتح الخط

أسعار المكالمات الدولية من التلفون الأرضي

أما عن الجدول التالي فهو يشمل مجموعة من أسعار المكالمات التي يتم المحاسبة عليها من التليفون الأرضي، مثل أسعار المكالمات الدولية سواء العربية أو الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية.

أسعار المكالمات الدولية (جنيه للدقيقة) وقت الذروة بالجنيه غير وقت الذروة بالجنيه الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية 5.25 4.05 أوروبا وكندا 6.15 5.25 بقية دول العالم 7.65 6 البلاد الأخري 12 12

أرقام مختصرة للشركة المصرية للاتصالات وي

الجدول التالي يوضح لكم مجموعة من الأرقام والأكواد المختصرة من أجل التعامل مع خدمات الشركة المصرية للاتصالات وي شبكة المحمول الجديدة في مصر.

الخدمة الأرقام المختصرة

معرفة رقم الهاتف *688# الاستعلام عن الرصيد *322# شحن الرصيد *555*الرقم السري# تحويل الرصيد لرقم آخر *323*المبلغ*رقم الهاتف# أو الاتصال برقم 322 كلمني شكرا *515*رقم الهاتف# سلفني شكرا *04# خدمات الدليل اتصل برقم 140 عبر شبكة المصرية أو 01555000140 من خلال أي شبكة أخرى كود كلمني شكرا 515 رقم الهاتف # للاستعلام عن الاستخدام *414

تقديم شكاوى فواتير الهاتف الأرضي

أما عن وجود شكاوى بخصوص الفواتير أو الخدمات بشكل عام، يمكنكم تقديم شكاوى فواتير الهاتف الأرضي من خلال رابط الشركة الرسمي على الإنترنت من خلال رابط الشكاوى الخاص بالمصرية للاتصالات، حيث قامت المصرية للاتصالات بتخصيص رابط يمكن من خلاله كافة عملائها إرسال الشكاوى والتظلمات الخاصة بفواتير الهواتف الثابتة أو عيوب الخطوط الأرضية، ومن ثم تقوم الشركة بالرد عليها.

خدمات المصرية للاتصالات (مكالمة من عدة أطراف)

تقدم لك المصرية للاتصالات خدمة جديدة وهي خدمة المؤتمر الثلاثي وتتمكن من خلال هذه الخدمة بإجراء مكالمات تلفونية متعددة مع عدة أشخاص، وطريقة استخدامها تتمثل في الاتصال بالشخص الأول ثم تقوم بالضغط علي زر الحرارة للاتصال بالشخص الثاني، وفي المقابل سيتم دفع أربعة جنيهات مقدم كل ثلاثة شهور مدرجة مع الفاتورة العادية.

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي

ويتم تحصيل فواتير التليفون الأرضي بشكل ربع سنوي على مدار العام، وتم تحديد مواعيد الاستعلام عن الاستهلاك الشهري لفاتورة التليفون الأرضي وجاءت المواعيد كالتالي:-

فاتورة التليفون الأرضي في 15 يناير 2019.

فاتورة التليفون الأرضي في 15 أبريل 2019.

فاتورة التليفون الأرضي في 15 يوليو 2019.

فاتورة التليفون الأرضي في 15 أكتوبر 2019 .

ومن الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تقوم بتحصيل كافة الفواتير لجميع المحافظات في الشهور السابق ذكرها، على أن يتم الإعلان عن الفاتورة عن طريق موقع المصرية للاتصالات بشكل رسمي، ويتم تحصيل فاتورة الاستهلاك عن طريق فروع السنترات التي تتواجد في كافة المحافظات، أو عن طريق خدمة فوري أو الفيزا كارت.

فترة السماح فاتورة التليفون الأرضي

وحددت المصرية للاتصالات يوم 15 في الشهر كل أربعة أشهر من أجل سداد فواتير الاشتراك الربع السنوي لفاتورة الأرضي، وفي حالة التأخير عن دفع الفاتورة يتم فرض غرامات مالية على الفاتورة، وفي حالة عدم السداد يتم فصل الخدمة مؤقتًا إلى أن يتم دفع الفاتورة في المواعيد الذي أعلنت عنها شركة المصرية للاتصالات، وسوف نقوم بعرض مواعيد السماح في حالة الإعلان عنها.

أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي قبل تطبيق الغرامة

وقد حددت الشركة 14 من الشهر الذي يلي الشهر الملعن عنه الفاتورة هو أخر موقع لتحصيل فواتير التليفون الأرضي، وبعد ذلك يتحول الخط الأرضي لاستقبال فقط، وبعد مرور شهر في حالة عدم الدفع يتم رفع الخدمة بشكل مؤقت لحين الدفع، ومن ثم يتم تطبيق مصروفات إدارية جديدة على الفاتورة، فقط قوموا بمراسلتنا عن طريق التعليقات التي توجد أسفل الموضوع في حالة وجود أي استفسار بخصوص الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي.

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