الموقع الرسمي للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي بالرقم أكتوبر 2018 : 140 أون لاين billing .. رابط موقع المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2018 billing الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم أكتوبر 2018 وقد بدأ البحث عنها بكثافة خلال هذه الأيام وهي عادة إصدار كل فاتورة ربع سنوية، وسنساعدكم من خلال هذا المقال في معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر2018، لذلك فقد حرصنا على تسهيل معرفة قيمة الاستهلاك عن فاتورة تليفون شهر أكتوبر للتليفون الأرضي، وسنقدم لكم أيضا العديد من الخدمات التي تقوم المصرية للاتصالات على تقديمها لعملائها، والتي تسعى الشركة جاهدة لتقديم أفضل ما لديها لجميع عملائها بالإضافة إلى الاستعلام عن فاتورة التليفون أكتوبر 2018.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2018

يتم الاستعلام عن فاتورة تليفون شهر أبريل 2018 من خلال الرابط التالي:

رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون

اضغط على الرابط السابق

ستفتح هذه الصفحة كما بالصورة

ادخل كود المحافظة ورقم التليفون

اضغط على كلمة أظهر الفواتير

ستظهر لك الفاتورة الخاصة برقم التليفون الذي أدخلته

أكواد شبكة محمول المصرية للاتصالات

الخدمة رقم الاستعلام وتفعيل الخدمة الاستعلام عن الرصيد من خلال *322# شحن الرصيد من خلال *555*الرقم السري# معرفة رقم الهاتف من خلال *688# تحويل الرصيد لرقم آخر من خلال *323*المبلغ*رقم الهاتف# أو الاتصال برقم 322 سلفني شكرا من خلال *04# كلمني شكرا من خلال *515*رقم الهاتف# خدمات الدليل اتصل برقم 140 عبر شبكة المصرية أو 01555000140 عبر اى شبكة اخرى . كود كلمني شكرا من خلال 515 رقم الهاتف # للاستعلام عن الاستخدام من خلال *414#

التحقق من وجود خدمة الإنترنت على هاتفك الأرضي اضغط على الرابط التالي: رابط التحقق من توافر خدمة الإنترنت ستظهر لك الصفحة بالشكل التالي:

أدخل المنطقة ورقم التليفون

اضغط على كلمة تحقق

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وسنتابع معكم جميع ما تقدمة الشركة المصرية للاتصالات، وهي الشركة الوطنية المصرية الوحيدة على أرض مصر بنسبة 100%، حيث تسعى الشركة لتلبية جميع الخدمات التي يطمح لها جميع عملاء الشركة.

فاتورة التليفون الأرضي 2018 لشهر أكتوبر يمكنكم التعرف عليها عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات وقد قمن بشرح الخطوات التي توضح كيفية معرفة الفاتورة خلال الوسائل المتاحة من قبل الشركة.

وسنواصل معكم تقديم العديد من خدمات الشركة المصرية للاتصالات، والتي أصبحت تضاهي الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات العالمية، حيث تسعى الشركة المصرية للاتصالات أن تنال كامل رضا عملائها بما تقدمة من خدمات متميزة.

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