فاتورة التليفون الأرضي.. عبر موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg جميع المحافظات

جهزت المصرية للاتصالات قيمة استهلاك المواطنين الخاصة فاتورة التليفون الأرضي، وهي مطلوبة السداد اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 15 أبريل إلى يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019، وهي فترة شهر كامل يتم خلالها التعرف على قيمة فاتورة التليفون المنزلي، وأن سداد هذه الفاتورة يكون نتيجة الاستهلاك الذي تم خلال الثلاثة أشهر السابقة وهي (يناير- فبراير- مارس) من سنة 2019.

ونحن من خلال موقعنا “نجوم مصرية” ولجميع قرائنا قمنا بتوفير لكم رابط تم تجهيزه وضعه معرفة الشركة المصرية للاتصالات، حيث من خلال هذا الرابط وبكل سهولة من خلال الكمبيوتر المكتبي أو التليفون المحمول بعد اتصالهما بالإنترنت، حيث يمكن التعرف على فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الرقم المكون من ثمانيه أرقام.

فاتورة التليفون الأرضي

لكل رواد موقعنا نضع لكم رابط سهل وبسيط ومتعارف عليه يمكنك بواسطته التعرف على قيمة فاتورة التليفون الأرضي، ثم بعدها تتوجه إلى السداد في أقرب فرع من فروع المصرية للاتصالات وذلك بعد تتبع الخطوات الأتية.

الصورة التوضحية السابقة هي للإيضاح فاستعن بها

يتم الضغط من هنا

يتم فتح نافذة إدخل بالمستطيل الأول كود المنطقة وهو كود المحافظة التي بها التليفون

أما المستطيل الثاني إدخل رقم التليفون المُراد البحث عن قيم استهلاكه والمكون من 8 أرقام

ثم اضغط على المستطيل الأخير الملون المكتوب داخله (اظهر الفواتير)

يتم فتح نافذة أخرى جديدة بها قيمة الفاتورة المطلوب سدادها مع مُلاحظة ظهور أخر فاتورتين تم سدادهما

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