فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 الربع سنوية استعلم برقم التليفون من موقع الشركة المصرية للاتصالات

أتاحت شركة المصرية للاتصالات خدمة ممتازة للمواطن المصري، عبر موقع المصرية للاتصالات الرسمي على الإنترنت، حيث يمكنك التعرف على فاتورة التليفون الأرضي الخاص بمنزلك، من أي مكان تتواجد فيه، عن طريق استخدام الإنترنت، وذلك بواسطة دخولك إلى الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، حيث يمكنك معرفة فاتورة الهاتف المنزلي كل شهر، بل وكل الشهور الماضية، وكذلك معرفة جميع أساليب الدفع الممكنة، وتعد خدمة استعلام فاتورة التليفون، هي إحدى الخدمات التي توفر الكثير من الجهد والوقت للعميل، فقط كل ما عليك هو زيارة الموقع الإلكتروني، والذي يوجد رابط الدخول إليه في أسفل المقالة، وإدخال الكود الخاص بمحافظتك، ورقم التليفون الأرضي الخاص بك، وسوف تظهر لك تفاصيل الفاتورة الخاصة بشهر أبريل الحالي، وجميع الشهور الماضية وفقا لاستخدامك.

بالنسبة إلى البيانات المعروضة في كافة الفواتير الشهرية، فإن الفاتورة المعروضة أمامك تتضمن قيمة استهلاكك الشهري للمكالمات بالتفصيل، وقيمة اشتراكك، ومعها قيمة ما تم إضافته من الضرائب والدمغات والمتأخرات، وكذلك قيمة المكالمات الزائدة، أيضاً قيمة الاشتراكات الأخرى، وخصم باقات مخفضة، وقيمة مكالمات المحافظات، وقيمة الفاتورة المضافة لكل شهر، ويكتب في النهاية محصلة الفاتورة التي سوف تقوم بدفعها بالطرق المتاحة، وسوف نوافيكم في مقالتنا بكافة التفاصيل الخاصة بطريقة الاستعلام عن الفاتورة وطرق الدفع المختلفة المتاحة والممكنة، في حالة عدم القدرة على الاستعلام عن الفاتورة أو استخدام الموقع، قوموا بترك رقم الهاتف وكود المحافظة في التعليقات، وسوف نبحث لكم عن فاتورة أبريل 2019.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي

كل ما يفعله العميل هو الدخول على موقع المصرية للاتصالات، الخاص باستعلام فاتورة التليفون، وسوف تظهر لك نافذة شبيهة بالصورة التي في الأعلى، ولكن مع اختلاف الألوان لتصبح بنفسجية، أدخل كود المحافظة التي تتبع لها، والذي يمكن إيجاده داخل الموقع، ومن ثم تضع رقم هاتفك الأرضي، وتضغط على زر اعرض الفواتير، المميز حالياً باللون البنفسجي، وحينها سوف يمكنك معرفة فاتورة التليفون الأرضي، وأيضا تفاصيلها حسب استخدامك الخاص، وتفاصيل جميع الفواتير من الشهور الماضية، كما يمكنك أيضا استعلام فاتورة التليفون المنزلي الخاصة بك، باستخدام رقم الحساب التابع لك، وذلك يكون عن طريق استخدام تبويب موجود في أعلى نافذة صفحة موقع استعلام الفاتورة، تضغط على تبويب استعلام برقم الحساب، ثم تضغط أظهر الفواتير، وبذلك يمكنك عزيزي العميل، الحصول على تقارير مفصلة من موقع المصرية للاتصالات، تحتوي على استهلاكك وقيمة الفاتورة وقيمة الدمغات.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

تتنوع طرق دفع تلك الفاتورة، حيث يمكنك دفعها بواسطة شبكة فوري، أو شركة مصاري أو شركة Bee.

عند استخدام خدمة فوري لدفع الفواتير اتصل على الخط الساخن 16421.

الذي تتوافر منافذ الدفع به، في الكثير من المحال التجارية والسنترالات الخاصة.

وأيضاً يمكنك دفعها بواسطة زيارة السنترال القريب من منزلك، أو فرع شركة المصرية للاتصالات .

. أو يمكن الدفع من خلال بطاقة الائتمان، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني، على موقع المصرية للاتصالات.

كما توجد وحدات خدمة متنقلة تابعة للشركة، يمكنك السداد من خلالها، أو من مكاتب خدمة عملاء TE Data.

وتتبع شركة المصرية للاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يتلقى شكاواكم على رقم خدمة العملاء 111.

وقد تم تعزيز دور الشركة في عملية الاتصالات ليشمل الاتصالات الخاصة بعالم الهواتف المحمولة.

خصوصاً بعد انطلاق الخط المحمول WE الذي يتبع لها والذي ينافس كافة شركات خطوط المحمول الأخرى.

زيادة مصاريف الاشتراك في الشركة المصرية للاتصالات

لا تنسى أنه مؤخراً، أصبح هناك زيادة قد تم إضافتها من قبل شركة المصرية للاتصالات، على قيمة الفاتورة الربع سنوية، وتبلغ تلك الزيادة حوالي 15 جنيها مصريا لكل شهر، والتي كانت فيما مضى 12 جنيه فقط لكل شهر، حيث تم رفع قيمة الاشتراك الشهري، وهو أمر معمول به منذ شهر أكتوبر، من عام 2017، وذلك في مقابل تطوير البنية التحتية لنظم الاتصالات المصرية، ولأن سداد فاتورة الهاتف المنزلي تكون في آخر كل ثلاثة أشهر من الاستخدام، فإنك عزيزي العميل، سوف تسدد في كل مرة تدفع فيها قيمة اشتراكك الشهري، 45 جنيه مصري زيادة، وتأتي تلك الزيادة لكي تغطي تكلفة مد خطوط الاتصالات وصيانتها حول الجمهورية، عند مواجهة أي مشكلة في الاستعلام أو الخدمة، قم بالاتصال على رقم الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات وهو 155 من 8 صباحاً وحتى 10 مساءً.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019

عند الاستعلام عن فاتورة شهر أكتوبر من خلال الرابط الذي قدمناه سوف تظهر معه الفواتير السابقة أيضاً.

عند تغيير محل السكن مع الرغبة في الاحتفاظ برقم الهاتف، يتم تحويل الخط الأرضي من خلال الشركة المصرية للاتصالات.

يذهب العميل إلى أقرب فرع للشركة ويحصل على الاستمارة، ويدفع تكاليف الخدمة التي تكون 100 جنيه ويحصل على موعد محدد لذلك.

توفر شركة المصرية للاتصالات، واحدة من أهم خدمات العملاء في مصر وهي خدمة التواصل مع الدعم الفني.

وتكون كيفية التواصل باستخدام الشات أو ما يسمى بالمحادثة الكتابية.

ويتم ذلك من خلال موقع الشركة والذي يطلب منك ملئ البيانات الخاصة بك.

وعند الضغط على زر بدء المحادثة يمكنك حينها التواصل معهم بسهولة.

يذكر أن عدد عملاء خدمة التليفون الأرضي قد تجاوز الست ملايين و600 ألف مواطن.

وقد تم الإعلان عن ذلك العدد من قبل الجهاز الرسمي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعد تلك الزيادة الكبيرة في عدد العملاء مؤشراً جيداً، على جودة خدمة الاتصال المنزلي من قبل الشركة.

استعلام فاتورة الهاتف المنزلي نظام الربع سنوي

تسمح الشركة المصرية للاتصالات لجميع عملائها الكرام، بدفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي، بنظام يسمى الربع السنوي.

نظام الربع السنوي، هو نظام جديد للدفع، يقسم العام على أربعة أقسام.

حيث يصبح كل قسم مكون من 3 شهور، وتقوم بدفع الفاتورة كل 3 شهور، أو يمكنك تغيير النظام ليكون كل شهر.

لذا فإن الفواتير التي سوف تدفعها هذا العام، بعد فاتورة شهر أبريل.

ومن بعدها فاتورة خاصة بشهر يوليو، وأخيرا فاتورة شهر أكتوبر، ولن تدفع بعدها أي فواتير إلى نهاية عام 2019.

كما يمكنك معرفة قيمة فواتير الشهور الماضية، بالتفصيل، وليس فقط فاتورة شهر أبريل الحالي التي سوف تدفعها.

وهذا لأن جميع الفواتير التي قطعتها من قبل، تظهر لك على الموقع بجوار الفاتورة الحالية.

تأخر سداد فاتورة شهر أبريل

يجب على العميل أن يدرك جيداً، أهمية سداد فاتورة تليفون شهر أبريل، قبل نهاية شهر من صدور الفاتورة، حيث أنه في حالة تأخير سداد الفاتورة عن ذلك اليوم، سوف تقوم الشركة بفرض غرامة تأخير، ولا تسمح الشركة المصرية للاتصالات بمرور فترة السماح دون دفع الفاتورة، وتمتد فترة السماح تلك مدة شهر واحد فقط، فقط من تاريخ الإعلان الرسمي عن استعلام ودفع الفواتير، ومن بعد مرورها يتم اتخاذ إجراءات على النمرة، وتبلغ قيمة الغرامة التي يتم توقيعها على الشخص المتأخر عن سداد الفاتورة، وتجاوز فترة السماح هي حوالي 10%، من إجمالي الفاتورة، وحدها الأدنى 10 جنيهات مصرية، وهي قابلة للزيادة، وفي حالة تكرار أمر تأخر السداد لعدة أشهر، تزداد معها قيمة الغرامة المالية، إلى أن تصل إلى حد انقطاع خدمة الخط الأرضي.

فترة السماح لدفع فاتورة التليفون الارضي

تنبيه هام: تظهر فاتورة الهاتف المنزلي شهر أبريل 2019 يوم الخامس عشر من الشهر، لذا يجب سداد تلك الفاتورة فور ظهورها، وذلك قبل انتهاء فترة السماح، في يوم 15 من شهر مايو وذلك حتى لا يتم توقيع غرامة مالية على المتأخرين في السداد، تبلغ قيمتها 10% من قيمة فاتورتك، ويمكن الدفع باستخدام شركة فوري أو مصاري أو التحويل البنكي، أو من خلال زيارة فرع الشركة الأقرب لك، في حالة تأخرك عن السداد، سوف توقع على العميل غرامة مالية، كما أنه بذلك سوف يدخل إلى فترة الاستقبال، وحينها لن يتمكن من إجراء مكالمات، ولكن يمكنه استقبال المكالمات من المتصلين بك، وفي حالة التأخر لشهر آخر سوف يتم تعطيل الخط.

دفع فاتورة التليفون

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات، قد أتاحت مؤخراً خدمة الدفع إلكترونياً، من خلال استخدام بطاقات الفيزا، كما وفرت خدمة تقسيم الفاتورة والدفع بشكل مجزأ، في حالة عدم القدرة على الدفع كاش، وذلك في حالات الفواتير ذات المبالغ الكبيرة التي تتجاوز حد معين، ويختار العميل طريقة الدفع مقسماً على القدر الذي يستطيعه، كما تم تخصيص الرقم 111 من أجل الاستعلام عن الفواتير المختلفة تبع الشركة، كما تقدم الشركة المصرية للاتصالات لكافة عملائها خدمة الدليل على الرقم 140، للاستعلام عن كافة أرقام الهواتف المنزلية للشركات أو المحال أو العيادات المختلفة، تابع معنا على موقع نجوم مصرية كل جديد يخص خدمات استعلام الفواتير، ودفع المستحقات المختلفة، وجميع الخدمات التي تقدمها بوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت، كما يمكنك الاطلاع على مخالفات رخص القيادة والمرور من هنا.

طريقة جديدة لدفع الفاتورة

لا تزال الشركة المصرية للاتصالات تفاجئ كافة عملائها بالكثير من الخطوات الحديثة والعصرية لضمان أفضل خدمة للجمهور، وسوف يتم تدعيم أفضل الطرق لسداد فواتير التليفون وكافة فواتير الخدمات في شركة المصرية للاتصالات، وذلك عن طريق تطبيق يمكن تحميله على الهاتف الجوال، ومن خلاله تدفع اشتراكات الهاتف الأرضي وأيضاً فواتير الشريحة على الهاتف المحمول، وسوف يتم إطلاق ذلك التطبيق الذكي قريباً جداً، وسوف يعمل على الأجهزة المرتبطة بخدمات المصرية للاتصالات، وقد أعلن عن ذلك رئيس شعبة الاتصالات بنفسه في الغرفة التجارية.

نوجه عناية السادة القراء، الذين يشتركون في خدمة الخط الأرضي بنظام السداد الشهري، أن قيمة فاتورة التليفون الخاصة بهم تظهر في منتصف كل شهر ميلادي، ويجب سداد الفاتورة فور الاستعلام عنها في مدة زمنية لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ ظهور الفواتير عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، وتكون القيمة الثابتة للاشتراك الشهري 15 جنيه فقط وليس 45 جنيه كما في نظام السداد الربع سنوي، لذا تكون قيمة تلك الفاتورة أقل بقليل.

فاتورة التليفون لشهر ابريل 2019 :

ستظهر بالفعل فاتورة شهر أبريل، الشهرية والربع سنوية ويمكنكم معرفتها من خلال الرابط المرفق بالمقالة.

حيث يتيح الموقع الاستعلام عن قيمة الفاتورة، وبعد ذلك يكون العميل مطالباً بسداد الفواتير.

وقد أصبح على جميع العملاء الذين ينتفعون من خدمة الإنترنت، المتصل على الخط الأرضي أن يقوموا بسداد فاتورة التليفون الأرضي، وتتيح الشركة توصيل خدمة الإنترنت على الهاتف الأرضي، بدون تركيب عدة الهاتف، وبدون إجراء مكالمات هاتفية، وذلك فقط عند الحاجة للإنترنت وليست المكالمات.

وذلك لضمان بقاء خدمة الاتصال بالإنترنت، وسوف تتاح الفواتير عبر الموقع خلال أسبوعين من اليوم.

ومن المنتظر أن يحدث تغيير وتطور ملحوظ في خدمة توصيل خط التليفون الأرضي خلال الشهور القادمة.

وذلك بعد أن قامت الشركة المصرية للاتصالات بإدخال مشغل آخر للخدمة منذ شهور.

وتم الإعلان عن ذلك عندما تم عمل التجربة الصوتية في مؤتمر جيتكس للتقنية الذي انعقد في دبي.

خدمات الشركة المصرية للاتصالات

بالنسبة إلى الاشتراك في خدمة الاتصال الدولي، التي يقبل عليها الكثير من العملاء في مصر، فقد بات الحصول عليها سهلاً للغاية، كل ما عليك هو زيارة أحد فروع شركة المصرية للاتصالات في محافظتك، مع توافر أي إثبات شخصية خاص بك مثل بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة أو جواز السفر، كما يجب أن تحضر معك عقد ملكية أو إيجار للمكان الذي تود إدخال الخدمة إليه، ثم تحضر أي إثبات على مكوثك بالمكان مثل إيصالات الغاز والكهرباء والمياه وغيرها، كما يمكنك الاشتراك في خدمة تسمى الفاتورة التفصيلية التي تعطيك تقريراً شاملاً عن استخدامك للخط الأرضي بقيمة 2 جنيه مصري شهرياً فقط، ويتم إرسال تلك الفاتورة عن طريق الإيميل الخاص بك، عليك التواصل مع رقم خدمة العملاء المرفق بالمقال، ثم انتظار دخول الخدمة خلال يومين.

تقدم لكم شركة المصرية للاتصالات طريقة سهلة من أجل أفضل استخدام واستفادة من الهاتف الأرضي.

فقد أصبحت مهام الهاتف المنزلي لا تقل أهمية عن مهام الهاتف المحمول.

حيث يمكن الاشتراك في خدمة المنبه على الهاتف الأرضي عن طريق الاتصال بالرقم 111.

وتدفع لكل شهر من استخدام الخدمة رسوماً نقدية تقدر بجنيه وسبعة وستين قرشاً فقط.

كما توجد أيضاً خدمة اختصار أرقام التليفونات الأرضية.

ويمكنكم من خلالها تحديد مجموعة من الأرقام الهامة التي عادةً ما تتواصلون معها.

وبدلاً من كتابة تلك الأرقام كاملةً في كل مرة، يمكنكم الضغط على رقم واحد في لوحة الأرقام.

وبذلك يتم إجراء الاتصال بسرعة وسهولة، ولا تكلفك تلك الخدمة سوى 1.67 جنيهاً في الشهر.

كما أضافت الشركة المصرية للاتصالات خاصية التتبع، والتي يمكن لكافة العملاء الاستفادة منها في حالة الرغبة في استقبال المكالمات في أماكن مختلفة، وتحتاج تلك الخدمة إلى كود شخصي من أجل الاشتراك فيها، لذا عليك الاتصال على رقم خدمة العملاء ودفع رسوم التكلفة التي تقدر بجنيه واحد وسبعة وستون قرشاً لكل شهر، ولكن يتم الدفع مقدماً في بداية كل ثلاثة أشهر، وتوجد أيضاً خدمة الانتظار التي توفر للعميل أن تصله كافة المكالمات القادمة إليه في حالة إن كان هاتفه مشغولاً في مكالمة أخرى، حيث يتم وضع المكالمة الثانية على الانتظار لحين الانتهاء من المكالمة الأولى، ويتم الاشتراك في تلك الخدمة عند الاتصال برقم الخدمة 111، ويتم دفع 6 جنيهات للخدمة كل ثلاثة أشهر.

خدمات الموقع الإلكتروني للشركة

يتم أيضاً توفير طريقة سريعة للاستعلام عن توفر خدمة دخول الإنترنت من خلال الخط الأرضي للعميل.

ويتم ذلك عن طريق الإنترنت من خلال موقع المصرية للاتصالات.

حيث نوفر لكم رابط المصرية للاتصالات المباشر للتحقق من الإنترنت.

يتطلب منكم ذلك الرابط كتابة رمز المنطقة السكنية ثم رقم التليفون فقط.

كما يمكنكم أيضاً من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء 111 الاشتراك في خدمة المؤتمر الثلاثي.

حيث يمكنك إجراء مكالمة هاتفية أرضية مع شخصين في نفس الوقت.

تكلفة تلك الخدمة 4 جنيهات شهرياً يتم دفعهم كل ربع سنة مقدماً.

عند استخدام الخدمة اتصل بأول شخص ثم اضغط على الحرار مرة، ثم تتصل بالآخر وتضغط على الحرارة مرتين.

كما أن شركة المصرية للاتصالات قد طورت الطريقة التي تتعامل بها مع عملائها، حيث جهزت طريقة للتعامل مع العملاء الذين يمتلكون مشاكل بالسمع والتواصل والكلام، حيث قد وفرت طاقم خدمة العملاء الذي يستطيع التواصل مع العملاء عن طريق لغة الإشارة، ويتم ذلك من خلال جهاز الحاسوب وعن طريق الإنترنت، عليك فقط أن تمتلك كاميرا جيدة وبرنامج تشغيلها على جهازك وعند توافر اتصال جيد بالشبكة بسرعة جيدة، فإنك سوف تتمكن من إجراء تلك المكالمة بسهولة، كما تم أيضاً توفير خدمة جديدة تمنع استقبال المكالمات الهاتفية في الوقت الذي يحدده العميل، فيما يسمى بفترة الراحة، ويقوم العميل بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم 111 وعند الاشتراك في تلك الخدمة فلا يوجد حاجة إلى استخدام كود شخصي، ولكنك تدفع لكل شهر 1.67 جنيه مصري فقط، ولكن طريقة الدفع تكون ربع سنوية مع الفاتورة.

نقل الهاتف الأرضي

أتاحت شركة المصرية للاتصالات خدمة نقل الهاتف الأرضي للعملاء، حتى يسهل على العميل الذي سيقوم بنقل مسكنه إلى مكان آخر نقل الهاتف الأرضي الخاص به معه إلى المسكن الجديد، ويمكن الاستمتاع بخدمة نقل الهاتف الأرضي من خلال التوجه إلى واحد من الأفرع التابعة للمصرية للاتصالات في منطقة السكن الجديدة، وتخبر الموظف أنك ستقوم بنقل الهاتف الأرضي الخاص بك، سيسلمك الموظف استمارة للخدمة يجب أن تقوم بملئها، بعدها قم بدفع قيمة الخدمة وتصل إلى 50 جنيه، ويجب أن تحرص عزيزي القارئ على إحضار ما يثبت هويتك وما يثبت امتلاكك أو استجارك لمحل السكن الجديد، كما يجب إحضار وصل للمياه أو غيرها من الأوراق الرسمية التي تثبت أن المكان تحت حوزتك، ومن أبرز الأماكن التي تؤدي تلك الخدمات في القاهرة، سنترال الجيزة وأيضاً سنترال المهندسين، وكذلك سنترال رمسيس.

حدثت شركة WE ميزة جديدة من مميزات خدمة الإنترنت التي تقدمها، حيث قامت بإضافة خدمة تسمى option pack، وهذه الخدمة تدعم استخدام العميل للمعرف الرقمي الثابت، حيث أن هذه الخدمة تهم العديد من الناس الذين يحتاجون إلى الوصول إلى جهاز الحاسب الآلي الخاص بهم من أماكن مختلفة، كما أنها تهم أيضاً الأشخاص الذين يحتاجون إلى أنظمة حماية أو يستعملون أجهزة المراقبة تحت أي ظرف، ويمكن للعملاء الاشتراك في تلك الخدمة من خلال ثلاث باقات مختلفة، حيث توفر الباقة الأولى معرف رقمي ثابت، وتتكلف تلك الباقة 10 جنيهات شهرية، بينما توجد الباقة الثانية التي تدعم معرف رقمي ثابت و5 Email وأيضاً يوجد دومين بصيغة Domain name.eg، وتكلفك تلك الباقة خمسين جنيهاً شهرياً، وأخيراً باقة المائة جنيه شهري التي توفر للعميل معرف رقمي ثابت ودومين بنفس الصيغة و10 Email.

صور اطفال توأم رائعة أولاد و بنات ولهذا السبب أم التوأم محظوظة