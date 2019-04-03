فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 الاستعلام من موقع المصرية للاتصالات عن قيمة فاتورة أكتوبر

يستطيع كافة عملاء المصرية للاتصالات، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر الربع سنوية، حيث قد أتاحت الشركة فترة استعلام فاتورة التليفون الخاصة بفترة شهر أبريل وما تحتويه من استهلاك، والتي من خلالها يمكنك معرفة قيمة فواتير التليفون الخاصة بك ، فقط بإدخال رقم هاتفك أو رقم حسابك، كل ذلك وأنت جالس في منزلك من خلال رابط موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني، يذكر أن عملية استعلام وتسديد قيمة فاتورة التليفون المنزلي، تتم بنظام يسمى النظام الربع سنوي، حيث تقسم فيه السنة الميلادية إلى أربعة أجزاء، جزء يخص فاتورة تليفون شهر يناير، وآخر يخص فاتورة التليفون شهر أبريل وآخر لشهر يوليو، وأخيراً شهر أكتوبر، ولكن هذا لا يعني بالطبع أنك لا تدفع استهلاك باقي الشهور، ولكنك تدفعه مجمعاً في أربعة أجزاء من السنة.

نقدم لكم في مقالتنا، تفاصيل طريقة استعلام فاتورة التليفون الأرضي، وأيضاً رابط الموقع الرسمي الخاص بشركة المصرية للاتصالات، من أجل معرفة تفاصيل فواتير التليفون، مع تحديد قيمة الاشتراك الثابتة التي تدفع في كل مرة، وتوضيح مواعيد دفع الفاتورة وفترة السماح لدفع الفاتورة وفترة الاستقبال، والوقت الذي ترفع فيه الخدمة، ومعرفة غرامة التأخير والعقوبات التي توقعها الشركة على المتأخرين في السداد، وطريقة تحويل الخط عند تغيير محل السكن، مع الاحتفاظ بنفس نمرة التليفون الأرضي، كما يمكنكم ترك رقم هاتفكم في تعليق هنا، في حالة الرغبة في الاستعلام عن الفاتورة، ونحن سوف نحضرها لكم فوراً.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2018

في البداية عليك الدخول على رابط موقع شركة المصرية للاتصالات من الرابط التالي.

حيث سوف تظهر أمامك نافذة الموقع كما هي بالصورة التي في الأعلى.

كل ما عليك هو كتابة كود محافظتك في مربع كود المنطقة والذي يتمتع بخاصية اختيار الكود.

ثم تقوم بكتابة رقم هاتفك الأرضي المكون من سبعة أرقام صحيحاً.

عند الانتهاء من كتابة البيانات سوف تضغط على زر “أظهر الفواتير” ذو اللون البنفسجي.

عند الرغبة في الاستعلام عن الفواتير برقم الحساب، اضغط على تبويب الاستعلام برقم الحساب.

تقوم بكتابة رقم حسابك بشكل مباشر بدون أكواد، ثم تضغط على زر عرض الفواتير.

ظهور فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل

بالنسبة إلى كافة عملاء الشركة المصرية للاتصالات، فإنهم قد تابعوا ظهور فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل في منتصف الشهر، وذلك بالنسبة إلى نظامي الدفع الشهري والربع سنوي، ويرتبط الالتزام بدفع فاتورة التليفون مع سريان خدمة الإنترنت المشترك مع الخط الأرضي، وسوف تكون فترة السماح لدفع الفاتورة كبيرة، لكي يتسنى للجميع دفعها، ونقدم لكم شرح تفصيلي عن فترة السماح في باقي المقال، كما يمكنكم معرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل، من خلال ترك أرقام هواتفكم في التعليقات.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل

يمكنك سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال عدة طرق توفرها لك الشركة، أبرزها هو الذهاب مباشرةً والدفع في مقر الشركة أو السنترال القريب من منزلك، كما يمكنك الدفع من خلال كروت الائتمان بشكل إلكتروني، كما يمكنك أيضاً الدفع عن طريق التحويل البنكي، أو يمكنك استعمال خدمة فوري وخدمة مصاري، التي يمكنك السداد من خلالها، عن طريق موقعهم الإلكتروني ومنافذ الخدمة المتوفرة في عدة محال تجارية، أو من خلال الاتصال على الخط الساخن الخاص بهم، وتوفر خدمة فوري الرقم 16421 للتواصل معها، المهم أن تسدد قيمة الفاتورة قبل انتهاء أول شهر من ظهورها، حتى تتجنب الغرامة المفروضة على التأخير التي تقدر بقيمة 10% من الفاتورة، ويصبح الهاتف في وضع استقبال المكالمات فقط، في حالة التأخر لمدة شهر آخر سوف يتم رفع الخدمة عنك إلى حين السداد.

مصاريف الاشتراك في الخدمة بالفاتورة

كما تم زيادة مصاريف الاشتراك لكل شهر لتصبح 15 جنيه شهرياً، تدفع كل ثلاثة أشهر، حتى يتم دعم البنية التحتية لشبكات الاتصالات، مما يعني أن هناك قيمة ثابتة سوف يتم دفعها بشكل أساسي وثابت في كل فاتورة، تقدر بخمسة وأربعين جنيهاً للمصاريف الإدارية، يضاف عليها باقي المصاريف من اشتراك وقيمة إجراء المكالمات وغيرها، كما يمكنك الاتصال على الرقم 111 الذي من خلاله يمكنك التواصل مع خدمة عملاء الشركة لأي استفسار تريده، وذلك في مواعيد العمل الرسمية من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً كل يوم، كما يمكنك تغيير محل السكن مع إبقاء رقم التليفون وذلك من خلال التواصل مع الشركة، حيث تقوم بزيارة أقرب فرع للشركة وتقوم بكتابة بياناتك في استمارة مخصصة لذلك الطلب، ثم تدفع رسوم الخدمة 100 جنيه مصري، تابع أيضاً تفاصيل فاتورة التليفون.

فترة السماح لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل

في حالة إذا ما كنت تسدد الفاتورة بنظام الربع سنوي، فإن الشركة تقدم لك مهلة الدفع لمدة شهر واحد من تاريخ ظهور الفاتورة، في حالة تجاوز تلك المهلة، مع عدم دفع الفاتورة، يتم منع الهاتف من إرسال المكالمات، ولكن يمكنك الاستقبال بشكل طبيعي، ولا تضاف أي مصاريف إدارية، فيما تسمى فترة الاستقبال، أما في حالة التأخر إلى شهر آخر فإن خدمة الهاتف يتم رفعها مؤقتاً وتضاف المصاريف الإدارية عند إعادتها، أما إذا كنت تحاسب بنظام شهري، فإن الشركة تترك لك فترة 20 يوم لكي تسدد الفاتورة، عند التأخر عن ذلك، يتم تحويل الخدمة إلى الاستقبال فقط، ثم تترك لك مهلة 20 يوماً آخرين، عند التأخر عن ذلك فإن الخدمة ترفع مؤقتاً ويتم تعطيل الخط وعدم القدرة على إرسال أو استقبال المكالمات، وذلك حتى يتم الدفع، فيما يعرف باسم فترة الرفع المؤقت، لرفع تلك العقوبة يجب دفع الفاتورة مع كافة المصاريف الإدارية الموقعة عليك.

دفع الفاتورة من خلال أجهزة الأندرويد

نحيطكم علماً أعزائي القراء، أن شركة المصرية للاتصالات تتجه هذه الأيام إلى إنشاء أول تطبيق خاص بها.

يمكنك من خلاله دفع كل الفواتير التي تخصك، والتي تكون خاصة بخدمات الشركة المصرية للاتصالات كلها.

كل ما عليك فور انطلاق التطبيق هو تحميله على هاتفك المحمول، وسوف يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلاله.

وهو أمر مهم في تاريخ الشركة لكي يلائم ركب التطور في التكنولوجيا حالياً.

وقد أعلن المهندس إيهاب سعيد الذي يشغل منصب رئيس شعبة الاتصالات بالغرف التجارية في مصر.

أعلن عن قرب انطلاق ذلك التطبيق الفريد من نوعه، والذي سوف يخدم مصالح الملايين.

ونذكر عملاء الشركة المصرية للاتصالات الذي يتمتعون بخدمة الخط الأرضي، باستخدام نظام الدفع الشهري، أنه بالإمكان حالياً دفع فاتورة شهر أبريل 2019، ادخل على الرابط الخاص بالاستعلام في المقالة، ثم ادفع الفاتورة بالطرق المتاحة لذلك والتي ذكرت في موضوعنا، وتكون دوماً الفاتورة الشهرية، أقل قيمة من فاتورة نظام الربع السنوي، الذي تتكرر فيه قيمة الاشتراك الشهري لثلاث مرات.

خدمة شبكة الهاتف المحمول من المصرية للاتصالات

بعد أن قامت الشركة المصرية للاتصالات بإطلاق خط المحمول WE، والذي قد استطاع تكوين مجموعة كبيرة من العملاء على مستوى الجمهورية، فإننا نقدم لك بعض الأكواد الهامة التي تفيدك في حالة إذا ما كنت من مستخدمي هذا الخط المحمول، حيث أنه من خلال الكود *322# يمكنك معرفة رصيدك الحالي، أما من خلال الكود *555* ثم الرقم الموجود بكارت الشحن ثم # فإنه يمكنك شحن رصيدك بسرعة وسهولة، أما الكود *688# فإنه يمكنك من معرفة رقم هاتفك المحمول، كما توفر لك الشركة خدمة سلفني شكراً الشهيرة وذلك من خلال استخدام الكود *04#، كما يمكنكم أيضاً استخدام خدمة كلمني شكراً مع أي رقم هاتف محمول تحتاجون الاتصال به من خلال استخدام الكود 515 ثم كتابة رقم الهاتف المراد الاتصال به ثم الضغط على رمز شباك #، ثم يتم الاتصال وبذلك فإن ذلك الرقم سوف يتكلف بمصاريف المكالمة في حالة إذا لم يمتلك العميل رصيداً لذلك.

الفاتورة التفصيلية من المصرية للاتصالات

تقدم لكم شركة المصرية للاتصالات خدمة الحصول على تفاصيل فاتورتك الهاتفية، حيث يمكنك معرفة كل المكالمات التي قمت بها للمحافظات وأيضاً مكالمات المحمول، واستخدام الخدمة الصوتية وغيرها، كما أنك تكون المتحكم في طريقة الحصول على كل تلك التفاصيل، سواء باستخدام الفاكس أو باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بك، وتكون تكلفة الخدمة 2 جنيه فقط شهرياً، ويتم الاشتراك بها من خلال التواصل مع خدمة العملاء من الرقم 111، ويأتي ذلك التطور في أداء خدمات فاتورة التليفون وكل ما يتعلق بالهاتف المنزلي بسبب زيادة عدد عملاء الشركة المصرية للاتصالات في جمهورية مصر العربية، فقد اقترب عدد المشتركين في نظام التليفون الأرضي، إلى حوالي 7 مليون مشترك وعلى الرغم من وجود هذا العدد الهائل ممن تخدمهم الشركة إلا أنه يعد قوة دافعة لتقديم كل ما هو جديد من قبل الشركة.

بعد التعرف على فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل، يمكنك أيضاً التأكد من دخول الإنترنت من خلال هاتفك.

حيث أنه قد يتأخر وصول الإنترنت من خلال خطك الأرضي في حالة الاشتراك حديثاً.

وقد وفرت لك الشركة المصرية للاتصالات حلاً سريعاً من أجل التأكد بنفسك.

من خلال رابط استعلام دخول خدمة الإنترنت، الذي تضع فيه رمز المحافظة ورقم الهاتف المنزلي فقط.

كما قامت الشركة المصرية للاتصالات بتطوير نظامها لتمكين العملاء من استخدام خدمة المؤتمر الثلاثي.

حيث يمكنك الاتصال بأكثر من شخص في نفس الوقت لإجراء مكالمة جماعية.

يتم ذلك من خلال الاتصال بأحد الأشخاص ثم الضغط على زر الحرارة في الهاتف مرة واحدة.

ثم تتصل بالشخص الآخر وتضغط على زر الحرارة مرتين متتاليتين.

تكلفك تلك الخدمة أربعة جنيهات لكل شهر بشرط الاشتراك عبر الرقم 111.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات المعروفة حالياً باسم WE قد قامت بإضافة مشغل خدمة آخر في شهر يونيو الماضي، مما يعني تطور ملحوظ في أداء الخدمة، وقد كانت الشركة في مؤتمر جيتكس المختص بالتقنيات والذي تم عقده في مدينة دبي بالإمارات، وقامت هناك بعمل التجربة الصوتية الخاصة بذلك، يذكر أنه في منتصف هذا العام قد بلغت سعة مراكز المصرية للاتصالات حوالي 19 مليون خط أرضي.

خدمات تم إضافتها إلى الهاتف الأرضي

نود أن نلفت انتباهكم إلى أنه من خلال رقم خدمة العملاء 111 أو من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، يمكنكم بسهولة الاشتراك في كافة تلك الخدمات التطويرية لعملية الاتصال الأرضي في مصر، وأبرز الخدمات المتوفرة والمستحدثة هي خدمة التنبيه التي تجعل من هاتفك الأرضي منبهاً لك في كل المواعيد الهامة، وأيضاً تكلفك تلك الخدمة 1.67 جنيهاً فقط في كل شهر من بداية استخدام الخدمة، كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في خدمة اختصار الأرقام التي تمكن العميل من الاتصال بأي رقم يريده من خلال الضغط على رقم واحد أو رقمين كحد أقصى وذلك يوفر الجهد على العميل في حفظ الرقم أو كتابته، لأنه سوف يقوم في كل مرة عند الاتصال بإدخال رقم واحد بدلاً من سبعة أرقام كاملة، ويتم الاشتراك في تلك الخدمة بنفس الطريقة ونفس التكلفة.

كما توجد أيضاً خاصية إضافة التتبع إلى رقم هاتفك المنزلي والتي تعد خاصية مميزة يقبل على استخدامها الكثير من العملاء.

فمن خلال تلك الخاصية التي تتساوى تكلفتها المالية مع باقي الخدمات، يمكن تتبع مكانك بسهولة في جميع الأماكن.

وبذلك يتم تحويل المكالمة القادمة إليك إلى الجهاز الأرضي أو إلى التليفون المحمول الذي يمكنك الرد عليه.

وبذلك لن تكون مقيداً في منزلك أو في مكتبك من أجل تلقي المكالمات المختلفة.

كما تم أيضاً إضافة خدمة جديدة تسمى خدمة الانتظار، وهذه الخدمة تجعل من استخدام الخط الأرضي أمراً مفيد ومميز، حيث تستطيع من خلال تلك الخدمة أن تستقبل المكالمة الواردة إليك في حالة إن كنت تقوم بمكالمة أخرى في نفس الوقت، وبالتالي لن يعطي هاتفك أمراً بانشغال الحرارة عند الطرف المتصل بك، ولن تحتاج لأي كود شخصي للاشتراك في تلك الخدمة، ولكنها سوف تكلفك فقط جنيهين شهرياً، أي ستة جنيهات مع كل فاتورة ربع سنوية.

خدمات المصرية للاتصالات لذوي الاحتياجات الخاصة

من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات، يمكن لكافة العملاء الذين يعانون من مشاكل في السمع والكلام، وقد أوجدت الشركة حلاً لذلك من خلال التواصل معهم بلغة الإشارة، وذلك يتم عن طريق إجراء مكالمة فيديو من خلال الموقع الرسمي للخدمة، ولكن يجب أن يتوفر لدى هذا النوع من العملاء كاميرا مجهزة لذلك وأيضاً توفر برامج تشغيل الكاميرا عبر جهاز الحاسوب، كما يجب توفر اتصال جيد وسرعة انترنت عالية حتى يتم الاستفادة بتلك المكالمة دون تعطيل للعميل، كما وفرت الشركة خدمة عدم الإزعاج وهي خدمة متاحة لكافة عملاء المصرية للاتصالات والتي تمكنك من تعطيل استقبال أي مكالمة تتصل بك، وذلك في خلال فترة راحة زمنية تحددها أنت مسبقاً ولا تستقبل فيها المكالمات الهاتفية، ويمكن الاشتراك في تلك الخدمة من دون كود شخصي ولا تكلفك تلك الخدمة أكثر من جنيه وسبع وستون قرشاً شهرياً، عليك فقط الاتصال على 111 للاشتراك فيها.

نقل الهاتف الأرضي

يمكنكم نقل الهاتف الأرضي من المنطقة الحالية إلى منطقة أخرى من خلال واحدة من الخدمات الرائعة التي تقوم المصرية للاتصالات بتوفيرها لعملائها، هذا إذا كنتم على وشك الانتقال إلى مسكن في مكان جديد، بحيث يمكنكم إتمام إجراءات النقل من خلال الذهاب إلى واحد من الفروع التابعة للشركة المصرية للاتصالات وطلب استمارة التقديم على نقل الهاتف الأرضي، في المنطقة الجديدة، تقوم بعدها بملء بيانات الاستمارة وكذلك دفع قيمة الخدمة والتي تصل إلى نحو 50 جنيه، وتسري تلك الخدمة على نقل رقم الهاتف الأرضي إلى محل سكن جديد أو محل تجاري، وفي كلتا الحالتين يجب أن يتم الطلب من خلال توفير أوراق الإيجار أو تملك المكان الجديد، مع توفر إيصال كهرباء أو حتى إيصال الغاز، كما يجب إحضار بطاقتك الشخصية او جواز السفر.

يمكنك عزيزي القارئ التمتع بمميزات جديدة تقدمها لك شركة WE من خلال الاشتراك في خدمة الإنترنت التي تقدمها، حيث يمكنك الاشتراك في عدة باقات مختلفة من خدمة Option Pack، تلك الخدمة الحديثة التي توفر لك معرف رقمي ثابت، تستطيع استخدامه من أجل الوصول إلى جهازك من كل بقاع الأرض، كما تساعد تلك الخدمة في عمل أنظمة الحماية والأمان التي تتطلب من المستخدم إدخال عنوان إلكتروني معين وثابت، وتتنوع الباقات المتوفرة لتلك الخدمة في السعر وذلك باختلاف الخيارات التي توفرها لكم كل باقة، فمثلاً نجد أن أول باقة تكلفتها رخيصة تصل إلى عشر جنيهات فقط، وذلك لأنها توفر لكم معرف رقمي ثابت فقط، بينما يصل سعر الباقة الثانية إلى حوالي خمسين جنيهاً لأنها توفر معرف رقمي ثابت ودومين وإيميل 5، أما الباقة الثالثة فإنها تكلف 100 جنيه وتوفر دومين ومعرف رقمي ثابت وإيميل 10.

وتقدم شركة اتصالات عدد مختلف ومتنوع من باقات الواي فاي، أبرزها وأكثرها استخداما، هي باقة 100 جيجا، بتحميل 5 ميجا في الثانية، وتكلفتها الشهرية 125جنيه، ويمكن إضافة الباقة على خط التليفون، بدون تركيب التليفون أو عمل مكالمات، فقط يتم دفع مبلغ 45 جنيها كل ثلاثة أشهر.

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