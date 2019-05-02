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الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل من المصرية للإتصالات وسداد الفاتورة خلال خدمة فوري

كتب حنان محمد آخر تحديث

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، تهتم الشركة المصرية للاتصالات بتوفير الخدمات لعملائها حيث قامت بطرح خدمة حديثة ليتمكن عملائها من الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الرسمي للشركة، كما أتاحت أيضا خدمة الاشتراك في الأنترنت عن طريق الخط الأرضي، وكل ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، وسنقوم في مقالنا هذا على موقع نجوم مصرية، بشرح كيفية الاستعلام عن الفاتورة وسدادها من خلال خدمة فوري.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أولا: الدخول على الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات من هنا.

ثانيا: وضع كود المحافظة في المكان المخصص له ورقم الهاتف بالمكان المخصص له كما هو موضح بالصورة.

فاتورة التليفون الارضي
فاتورة التليفون الارضي

 

ثالثا: الضغط على أيقونة اظهر الفواتير.

فاتورة التليفون الارضي
فاتورة التليفون الارضي

 

رابعا: تظهر بعد ذلك قائمة بالفواتير المطلوب سدادها.

 

سداد فاتورة التليفون من خلال خدمة فوري

أولا: الدخول على موقع فوري من هنا.

ثانيا: اختيار المصرية للاتصالات للأنترنت المنزلي كما موضح بالصورة.

خدمة فوري
خدمة فوري

 

رابعا: وضع كود المحافظة ورقم الهاتف، والضغط على أيقونة اظهر الفواتير.

خامسا: اختر الفاتورة المطلوب سدادها كما بالصورة.

دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال خدمة فورى
دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال خدمة فورى

 

سادسا: قم بالضغط على كلمة أدفع التي تظهر في أعلى الشاشة.

 

سابعا: بعد الضغط على كلمة ادفع تظهر قائمة كما بالصورة ثم وضع البريد الإلكتروني والضغط على أيقونة سدد.

 

ثامنا: اختيار طريقة الدفع بالفيزا المتاحة.

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عن الكاتب

حنان محمد

حنان محمد محررة أخبار، أعمل في صحف إلكترونية، أهتم بأخبار مصر والسعودية وأسعار العملات، ولدت في الإسكندرية 1 سبتمبر 1990.

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