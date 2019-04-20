فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019 من المصرية للاتصالات وخطوات السداد و أكواد شبكة المحمول

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير, 2019, للاستعلام عن الفاتورة قامت الشركة المصرية للإتصالات من خلال الموقع الرسمى للشركة عبر الإنترنت بتقديم خدمة التليفون المنزلى لجميع المصريين في كل المحافظات، لكي يتعرف المشترك على قيمة الاستهلاك وسدادها خلال فترة السماح المقررة، وذلك قبل فرض غرامات التأخير على العملاء المتأخرين في السداد، ومن المعروف انه يوجد نظاميين لسداد فاتورة التليفون الأرضي نرصدها لكم عبر موقعنا نجوم مصرية الأول النظام السنوي: حيث يقوم العملاء المشتركين في هذا النظام بدفع الفاتورة مرة واحدة سنويًا خلال شهر يناير.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير .2019

أما النظام الأخر فهو نظام ربع سنوي: حيث يتم سداد الفاتورة على ثلاث أشهر بالسنة وهم شهر أبريل ويوليو وديسمبر، ومن خلال رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات يستطيع جميع المشتركين بدفع الفواتير المستحق دفعها والإستعلام عنها من خلال رقم التليفون الأرضي ورقم كود المحافظة ، كما قامت الشركة المصرية للإتصالات من خلال بيان أصدرته عن الإعلان بالمواعيد الرسمية لسداد الفواتير كل ثلاث شهور فقط تبدأ من منتصف الشهر وحتى يوم 20، لتبدأ بعد ذلك فتره السماح التي حددتها الشركة لجميع العملاء لمده 20 يوم من موعد سداد الفاتورة، وبعدها فتره الاستقبال تمتد 20 يوم، ثم بعد ذلك في حالة عدم السداد يتم رفع الخدمة مؤقتا حتى السداد.

فاتورة التليفون الأرضي وخطوات السداد .

الخطوة الأولى هي الضغط على رابط الفاتورة ——— من هنا .

الخطوة الثانية ادخال كود المحافظة ورقم التليفون .

الخطوة الثالثة الضغط على كلمة إظهار الفواتير وسوف تظهر لك الفاتورة بالرقم الذي أدخلته.

طرق سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي.

يمكنك سداد قيمة فاتورة تليفونك الأرضي بعدة طرق وهي عن طريق السداد النقدي المباشر في أحد السنترالات القريبة منك .

الطريقة الثانية من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات باستخدام الفيزا وكروت الائتمان.

اما الطريقة الثالثة فهي عن طريق الدفع الفوري.

الطريقة الرابعة عن طريق التحويل البنكي والخصم من الحساب .

رقم خدمة العملاء المصرية للاتصالات.

من أجل التواصل مع خدمة عملاء محمول الشركة المصرية للاتصالات اتصل بالارقام التالية رقم 111 لكل الشبكات أو على رقم 01555000111 واتبع التعليمات لكى يرد عليك موظف خدمة العملاء.

خطوات دفع فاتورة الانترنت

اختار شركة الانترنت الخاصة بك

اختيار تجديد الاشتراك لدفع الاشتراك الشهري

ادخل رقم التليفون المنزلي بعد كتابة كود المحافظة

سيظهر لك قيمة الفاتورة

ادفع واستلم الايصال.

أكواد شبكة المحمول

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خدمات الدليل اتصل برقم 140 عبر شبكة المصرية أو 01555000140 عبر اى شبكة اخرى .كود كلمني شكرا من خلال 515 رقم الهاتف #للاستعلام عن الاستخدام من خلال *414#

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