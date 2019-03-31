فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2019 و طرق السداد..رفع سعر مصاريف التركيب من 50 إلى 150 جنيها

فاتورة التليفون الأرضي , قامت الشركة المصرية للاتصالات وذلك عبر موقعها الرسمي بإطلاق خدمة جديدة، وهي خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون مع إخفاء إسم العميل ضمانا للمحافظة على سرية البيانات والخصوصية، كما أتاحت تسجيل حساب برقم سري لضمان عدم انتهاك الخصوصية الخاصة بالعميل، بالإضافة إلى إتاحة السداد الإلكتروني وذلك عبر بطاقة الائتمان، لتخفيف الحمل والأعباء على المواطن، والشركة قد قامت بتقسيم فواتير التليفون الأرضي إلى فواتير ربع سنوية لتكون على مدار أربعة أشهر، حيث يتم إصدار الفاتورة في الشهور الآتية :- شهر يناير وشهر إبريل وشهر يوليو وشهر أكتوبر أي بمعدل كل شهرين.

فاتورة التليفون الأرضي.

للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يتم إتباع الخطوات التالية :-

الدخول على الموقع الرسمي للشركة من هنا———– :- المصرية للاتصالات الإلكتروني.

نقوم بكتابة كود المحافظة التابع إليها

قم بإدخال رقم التليفون الأرضي

قم بالضغط على اظهر الفاتورة

ننتظر قليلا حتى يتم تحميل الفاتورة.

موعد إصدار الفواتير الربع سنوية

الفاتورة الأولى يتم إصدارها في شهر يناير.

الفاتورة الثانية يتم إصدارها في شهر أبريل.

الفاتورة الثالثة يتم إصدارها في شهر يوليو.

الفاتورة الرابعة والأخيرة يتم إصدارها في شهر أكتوبر.

كيفية الاشتراك في خدمة التليفون الأرضي.

يتم الذهاب إلى أي فرع من أفرع شركة المصرية للاتصالات

يتم استلام استمارة وتقوم بملئ البيانات المطلوبة

إحضار عدد من المستندات الشخصية، صورة من بطاقة الرقم القومي وفاتورة غاز أو كهرباء وصورة من عقد ملكية المسكن سواء كان مسكن خاص أو عقد إيجار

يتم دفع قيمة الخدمة المقدمة من قبل الشركة المصرية للاتصالات، والتي قيمتها خمسة وخمسون جنيها مصري

يوجد خدمة نقل التليفون الأرضي عند الانتقال من مسكن لآخر، وذلك عن طريق تقديم طلب للشركة المصرية للاتصالات وملئ استمارة بيانات ثم تقوم بدفع مبلغ مالي قدره مائه جنيه مصري, كما يمكنك ايضا معرفة تجديد بطاقة الرقم القومي اعرف الخطوات وعقوبة المخالفين من موقع وزارة الداخلية

الطرق التي يتم سداد فاتورة التليفون الأرضي بها.

توفر لك الشركة عدة طرق لدفع الفاتورة والسداد، حيث يمكنك زيارة فرع الشركة القريب منك، أو من أقرب سنترال لك، والدفع كاش، أو يمكنك استخدام بطاقة الائتمان والدفع من خلالها عبر الموقع، كما يمكنك استخدام خدمة التحويل البنكي والسداد من خلالها، كما توفر لك خدمة فوري طريقة سهلة للدفع عن طريقها.

رفع مصاريف تركيب التليفون الأرضى.

رفعت الشركة المصرية للاتصالات WE سعر مصاريف تركيب التليفون الأرضى، من 50 إلى 150 جنيها، وذلك بسبب زيادة تكاليف التشغيل، وما تنفقه الشركة المملوكة للدولة من استثمارات كبيرة فى تطوير البنية التحتية وفقا لما أكده مسؤول بالشركة مشيرا إلى أن الزيادة فقط فى مصاريف التركيب، ولكن الاشتراكات والرسوم الشهرية كما هى.

كيفية تقديم شكاوى المصرية للاتصالات.

تتيح شركة المصرية للاتصالات لعملائها خدمة استقبال الشكاوي، حيث يمكن لمن لديه شكوى بخصوص الفاتورة أو الخدمة المقدمة إليه أن يدخل على موقع المصرية للاتصالات، المخصص لاستقبال الشكاوى ——————- من هنا.



أرقام خدمة عملاء المصرية للاتصالات

يمكن التواصل مع خدمة عملاء المصرية للاتصالات من خلال الخط الساخن 111، أو من خلال رقم المحمول 01555000111، كذلك يمكن إرسال أي مشكله أو استفسار على رسائل الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هذا الرابط، وسيقوم ممثلي خدمة العملاء بالرد على جميع استفساراتكم.

بعض الميزات والخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات على الخطوط الأرضية

التتبع.

مكالمات من عدة أطراف.

خدمة انتظار المكالمات.

عدم الإزعاج.

الرد السريع.

اختصار الأرقام.

المنبه.

لتفعيل أي من تلك الخدمات يرجي الاتصال برقم 111 والمتابعة حتي تفعيل الخدمة، يرجي العلم أن اسعار تلك الخدمات تضاف إلي قيمة فاتورة التليفون الأرضي.

يمكنك الحصول على ترددات للقنوات.

تردد قناة

mbc مصر تردد قناة دي ام سي

سبورت تردد قناة

الحياة سينما تردد قناة

روتانا أفلام

والجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تمنح فترة شهر من وقت البدء لسداد الفواتير الأرضى، وفى حالة عدم السداد خلال تلك الفترة، تتحول خدمة الهاتف الأرضى للعميل غير المسدد للفاتورة، لاستقبال فقط، وبعد مرور شهر من تحويل الخدمة لـ”استقبال” إذا استمر العميل فى عدم السداد، ترفع الخدمة مؤقتاً لحين الدفع مع استمرار الشركة فى إضافة المصروفات الإدارية على الفاتورة.