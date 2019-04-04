الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 من خلال موقع المصرية للإتصالات billing.te.eg

قامت شركة المصرية للإتصالات billing.te.eg بوضع رابط الكتروني والذي يتم من خلاله الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019، وذلك تسهيلاً على المواطنين بالاستعلام عن موعد دفع فاتورة التليفون وهم في المنزل ومن دون أي جهد أو عناء، حيث أن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 يتم سدادها بدون أي غرامات وذلك منذ يوم 20 أبريل حتى ثلاثون يوماً، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بنشر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي للاستعلام عن موعد دفع الفاتورة لأصحاب التليفونات الأرضية، عبر مقالنا هذا سوف ننشر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي والتعرف على قيمة الفاتورة لشهر أبريل 2019.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي كثيرة جداً، وهو الهاب إلى أقرب فرع من فروع شركة المصرية للإتصالات billing.te.eg وهذه الطريقة الأكثر شيوعاً لدى المواطنين، أو من الممكن دفعها عن طريق خدمة “فوري” المنتشرة في جمي محافظات الجمهورية، أو عن طريق الدفع الإلكتروني عن طريق “الفيزا البنكية”، حيث يتم ذلك من خلال موقع المصرية للاتصالات عبر شبكة الأنترنت، سنقوم بنشر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019، وخطوات الاستعلام عن عن فاتورة التليفون الأرضي المنزلي.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019

للتعرف عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 من خلال شركة المصرية للإتصالات billing.te.eg عبر الرابط التالي.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي billing.te.eg

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أولاً، الدخول على رابط شركة المصرية للإتصالات billing.te.eg.

ثم أدخل كود المنطقة التابع لها.

ثم ادخل رقم التليفون الخاص بك.

ثم اضغط على “اظهر الفواتير”، مثل ماهو موضح بالصورة أعلاه.

وأخيراً ستظهر لك نافذة جديدة بها فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 الخاصة بك.

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