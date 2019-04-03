استعلم وأدفع فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019- ننشر طرق سداد فاتورة التليفون المنزلي

يمكن لجميع عملاء الشركة المصرية الاستعلام الآن عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 من خلال موقع المصرية للاتصالات والسداد الإلكتروني، من أهم الخدمات التي قامت الشركة المصرية بطرحها خلال الفترة الماضية من أجل التسهيل على العملاء طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019 ، وإتاحة العديد من طرق السداد الفواتير عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، يسمح للعملاء سداد الفاتورة التليفون الأرضي من 15 يناير إلى 15 فبراير من دون تطبيق أي غرامات، وبعد انتهاء فترة السماح يتم تطبيق غرامة مالية قدرها عشرة جنيهات على العميل.

يجب سرعة تسديد فاتورة التليفون خلال الشهر الحالي قبل إصدار فاتورة شهر أبريل للتليفون الأرضي، والتي من المقرر أن يتم إصدارها منتصف الشهر الجاري.

فاتورة التليفون الأرضي

حيث يعد التليفون الأرضي من أهم ضروريات الحياة على الرغم من التطور التكنولوجي وظهور أجيال جديدة من الهواتف الذكية، ولكن لا يستغني الملايين من العملاء عن التليفون المنزلي، خاصة وأنه يعد عامل رئيسي للاشتراك في خدمات الأنترنت، وتجدر الإشارة إلى أنه يتم سداد فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاث شهور.

حيث من المقرر أن يتم إصدار فاتورة التليفون المنزلي أربع مرات على مدار العام، حيث يتم سدادها خلال نهاية أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر ، ويتم تحديد مهلة سماح للعملاء قبل أن يتم إطلاق غرامات عليهم، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المصرية للاتصالات من زيادة قيمة اشتراك فاتورة التليفون الأرضي لتصبح قيمتها 45 جنية مصري

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل

حيث يتمكن جميع عملاء الشركة المصرية للاتصالات من الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 ، خلال الأيام القليلة القادمة، ليتم البدء في سداد فواتير التليفون المنزلي لما يقارب من 11 مليون مشترك، وفي إطار حرص الشركة المصرية على التسهيل على العملاء، قامت بطرح عده طريق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

كما يمكن لجميع قرائنا كتابة رقم التليفون في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر



استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم عبر موقع المصرية للاتصالات

قوم بالدخول إلى رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات http://te.eg

ثم اضغط على زر الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي

ثم قم بإدخال كود المحافظة التابع لها رقم التليفون المراد الاستعلام عن فاتورته

ثم قم بإدخال رقم التليفون

ومن ثم الضغط على ظهر إظهار الفواتير

لتظهر فاتورة التليفون الأرضي بالتفصيل من قيمة الاشتراك والمكالمات الزائدة

كما تظهر جميع فواتير التليفون الأرضي السابقة بالتفصيل .

مواعيد فاتورة التليفون الرضي الربع سنوي (يناير-أبريل-يوليو-أكتوبر)

ويتيح لك الموقع الدفع إلكترونيا من خلال الفيزا الخاصة بك

الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي برقم الحساب

حيث يقوم العميل بالدخول إلى موقع المصرية للاتصالات

ثم الضغط على زر الاستعلام برقم الحساب

وبعد ذلك يقوم بإدخال رقم الحساب

ومن ثم الضغط على زر عرض الفواتير

الاستعلام عن فاتورة التليفون من خلال الرقم الساخن

حيث يقوم العميل بالاتصال برقم الخط الساخن 111، من خلال أي تليفون أرضي.

ومن ثم يتم إتباع التعليمات اللازمة حتي يتمكن العميل من خلال معرفة فاتورة التليفون الأرضي.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

حيث تتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من طرق دفع فاتورة التليفون المنزلي:

السداد الإلكتروني من خلال موقع المصرية للاتصالات

من خلال خدمة فوري

أو من خلال أقرب سنترال تابع إلى المنطقة.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

لم يتم فتح بابا الاستعلام أو سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير حتى الآن، حيث من المقرر أن يتم البدء في سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019 خلال يوم 15 يناير، وتتم إعطاء العملاء فترة سماح لمدة شهر كامل، أي حتي 15 فبراير، قبل أن يتم تطبيق أي غرامات على العملاء.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تطبيق غرامة قدرها عشر جنيهات بعد مرور شهر من تاريخ نزول الفاتورة ويتم وقف الخدمة إذا لم يتم سداد الفاتورة بعد مرور ثلاث أشهر من تاريخ إصدارها.

تم فتح باب الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والسداد من خلال موقع المصرية للاتصالات أو السنترالات أو من خلال خدمة فوري.

يجب على جميع المواطنين الذين لم يتمكنوا من سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير، بسرعة السداد لتجنب وقف الخدمة.

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