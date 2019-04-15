تعرف فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019.. جميع المحافظات المصرية للاتصالات billing.te.eg

من ضمن ما ينتظره العملاء من الشركة المصرية للاتصالات حاليا، هو معرفة قيمة فواتير التليفون الأرضي 2019، فهذه الفترة يبحث جميع المشتركين في خدمة التليفون الأرضي عن قيمة الفاتورة التي تسدد خلال شهر أبريل الحالي، والتي يكون المحاسبة فيها عن الثلاثة اشهر الأولى من سنة 2019، وطريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019 برقم التليفون المكون من ثمانية أرقام، من خلال الدخول على رابط المصرية للاتصالات “billing.te.eg” الذي يُظهر قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 بكود المحافظة ورقم التليفون.

المصرية للاتصالات “billing.te.eg”

الشركة المصرية للاتصالات تعتبر هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمة التليفون الأرضي داخل جمهوريه مصر العربية ولذا فأن العديد من المواطنين يقومون بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019 برقم التليفون التي أصبح ضرورة من ضروريات الحياة داخل جميع المنزل، فمن خلالها يستطيع المواطن الحصول على جميع الخدمات الإلكترونية عن طريق استقبال خدمة الإنترنت على الرغم من انتشار الكثير من شبكات المحمول داخل جمهورية مصر العربية.

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019

عملت المصرية للاتصالات على وضع رابط خاص بها يتمكن كل مواطن من الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019، وأنت جالس في (منزلك في مصنعك أو في شركات أو في محلك التجاري أو في مكتبك) وهو رابط إلكتروني برجاء تتبع الخطوات كالاتي.

يتم الاستعانة بالصورة السابقة التي بها الأسهم الحمراء

قم الضغط على الرابط من هنا

يتم فتح لك صفحة خاصة بالاستعلام

قم إدخال “كود المنطقة” وهو خاص بالمحافظة التي بها التليفون التي يتم البحث عنه

إدخال “رقم التليفون” المراد البحث عنه المكون من 8 أرقام

ثم الضغط على “اظهر الفواتير”

تظهر لك قيمة الفاتورة المطلوب سددها فوراً في صفحة أخرى جديدة

وذلك فورا وضع هذه البيانات لجميع التليفونات من جهة المصرية للاتصالات خلال الأيام القادمة برجاء المتابعة باستمرار على موقعنا “نجوم مصرية”

خدمات المصرية للاتصالات “السداد الإلكتروني”

ضافت المصرية للاتصالات إلى خدماتها الإلكترونية خدمة “حسابي” الذي من خلاله يُمكنك إنشاء حساب للحصول على الخدمات الأتية

إخطارات الفواتير

سداد الفواتير

الفواتير المجمعة

الفواتير التفصيلية

عناوين وفروع المصرية للاتصالات “محافظة القاهرة”

م اسم الفرع العنوان فترة العمل 1 سنترال العباسية شارع احمد سعيد بالعباسية يبدأ من الساعة تسعة صباحا حتى تسعة مساءا كل يوم، ما عدا يوم الجمعة يبدأ العمل من 2 مساءً وحتى 9 مساءً

سوف استمر في كتابة جميع الفروع تباعاً.

المصرية للاتصالات قامت بالإعلان عن شركة المحمول الخاصة بها والمعروفة (we) خلال سبتمبر 2017، وهي تنافس وسط شركات مُتخصصة في تقديم خدمات المحمول مُنذ سنوات في مصر مثل (فودافون- أورانج- اتصالات) ومنذ أن أنشأت المصرية للاتصالات شبكة (وي) للمحمول وهي تعمل على منافسة هذه الشركات من خلال العروض التي تقدمها فعلى سبيل المثال قامت بعمل نظام (Indigo Plus).

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