استعلام فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019.. برقم التليفون billing.te.eg المصرية للاتصالات

وضعت المصرية للاتصالات رابط إلكتروني يتم من خلاله الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019، التي يتم سدادها اعتبارا من منتصف أبريل ألى منتصف مايو 2019، وهي تسدد على قيمة استخدام خدمات التليفون المنزلي عن الثلاثة أشهر الماضية (يناير- فبراير- مارس) وذلك قبل أن يتم انتهت فترة السماح الخاصة بالسداد الآمن لسداد الفاتورة خلال أبريل 2019.

والشركة المصرية للاتصالات تهيب ممن لديهم تليفون أرضي سرعة سداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019، من خلال مواقع الشركة المصرية للاتصالات المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية، أو من خلال مكتب أمان أوفوري،والمصرية للاتصالات تعتبر واحدة من أقدم الشركات العاملة في مجال الاتصالات في مصر والشرق الأوسط، وهي تمتلك قاعدة كبيرة من العملاء تقدر بالملايين، وتقدم لهم خدمات الاتصالات على أعلى مستوى، التليفون الأرضي أو شبكات الأنترنت أو شبكة وي(we) للمحمول.

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019

في منتصف شهر يناير ومنتصف شهر أبريل و منتصف شهر يوليو و منتصف شهر أكتوبر من كل عام، يتم الاستعلام على فاتورة التليفونات الأرضي، المنزلي، الثابت، دائما وتعطي الشركة مُهلة شهر للسداد، وفي حاله تأخر المشترك عن سداد الفاتورة خلال فترة السماح، وهي شهر فأنه يكون مُلزماً بدفع غرامة التأخير بقيمة عشرة جنيهات، ثابته، تزيد عن قيمة الفاتورة الأصلية بصرف النظر عن قيمة الفاتورة.

فاتورة التليفون الأرضي (المنزلي / الثابت)

للعلم فان الشركة المصرية للاتصالات أصبحت من الشركات ذات الركائز الأساسية، داخل جمهورية مصر العربية، ولذلك فهي لا احد يستطيع داخل الجمهورية الاستغناء عن خدماتها، ولذلك نقدم أسهل طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي (المنزلي / الثابت) وذلك بتتبع الخطوات الأتية.

خطوات الاستعلام عن الفاتورة

الاستعانة بالصورة التوضيحية السابقة يتم الضغط علي هذا الرابط رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون برجاء تغير كود المنطقة، (كود المحافظة التي بها التليفون) يتم كتابة رقم التليفون بالمستطيل المخصص لذلك الضغط على مُستطيل، (اظهر الفاتورة) في حالة عدم ظهور فاتورة جديدة، تكون فترة المُحاسبة علي الفاتورة الجديدة لم تبدأ بعد

فاتورة التليفون الأرضي

تقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019 عبر رابط إلكتروني بشبكة الأنترنت، للتسهيل على المواطنين، كما جمعنا لكم عناوين المصرية للاتصالات بالمحافظات، وعلى الرغم من انتشار أربعة شركات محمول تخدم السوق المصري في مجال الاتصالات إلا أن التليفون الأرضي أو المنزلي الثابت، ما زال الكثيرون يحتفظون به، ودائما يلجأ المشتركين في خدمة التليفون الأرضي الثابت، (المنزلي) بالاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الخاصة بهم، سواء كانت هذا التليفون داخل المنازل أو داخل المحلات أوداخل المطاعم، وتُحسب فاتورة التليفون الأرضي بمعدلات ربع سنويه ويتم محاسبة المشتركين كل ثلاثة أشهر.

ملحوظة هامة:إذا تعرضت لأي مشكلة خاصة من خلال الشركات مُقدمة الخدمة، فعليك الاتصال بمركز خدمه العملاء بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،(111- 01555000111 ) الذي يبدأ العمل (من الساعة الثامنة صباحاً: وحتى الساعة العاشرة مساءً) طوال الأسبوع.

تحديث: المصرية للاتصالات تحمل على عاتقها مشقة التليفون الأرضي الموجود داخل المنازل- المصانع- الشركات- المحال التجارية- الأندية حيث أنه يستخدم للاتصال، وتوفير شبكة الإنترنت، ومن خلال هذه الصفحة الخاصة بموقعنا “نجوم مصرية” سوف أعرض لكم بعض عناوين المصرية للاتصالات برجاء المتابعة المستمرة.

تحديث: المصرية للاتصالات تمتلك العديد من الفرع والسنترالات وفيما بعد سوف أسرد لسيادتكم هذه الفروع ، فرع تلوا الأخر.

فروع محافظة الإسكندرية

م اسم الفرع العنوان فترة العمل 1 سنترال المنشية شارع سعد زغلول يبدأ العمل تسعة صباحاً، وينتهي تسعة مساءً يوم الجمعة من 2 مساءً وحتى تسعة مساءً والعمل طوال أيام الأسبوع 2 سموحة شارع إسماعيل سري أمام بيت الطلبة العمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثمانية صباحاً وحتى الرابعة مساءً الجمعة أجازة 3 سنترال جليم داخل مركز اتصالات جليم العمل طوال الأسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً عدا الجمعة من 2 مساءا وحتى الساعة 9 مساءً

تباعاً وبتحديثات مستمرة سوف أضيف لكم إن شاء الله جميع الفروع الموجودة داخل الإسكندرية وسوف أحاول لاحقا التعرف على التليفونات الخاصة بكل سنترال وإضافتها.

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