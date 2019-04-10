فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019 وطرق سداد الفاتورة نقدمها لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية، حيث أتاحت شركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي يناير 2019 الربع سنوية، ويمكنكم الآن استعلام قيمة الفاتورة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التابع للشركة بواسطة رقم التليفون المنزلي وكود المحافظة التابع لها أو من خلال رقم الاشتراك الخاص بالعميل، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طرق سهلة وبسيطة يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي يناير 2019 من المصرية للاتصالات دون جهد أو عناء.

أتاحت شركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي مؤخرا، حيث يمكن من خلال تلك الخدمة الاستعلام عن قيمة الفاتورة دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد فروع الشركة، وتقوم المصرية للاتصالات باستحداث عدد من الخدمات التي يمكن من خلالها توفير الوقت والجهد على العملاء، ومنهم خدمة الاستعلام عن الفاتورة إلكترونيا وخدمة السداد الإلكتروني وغيرها.

فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019

يسعى الكثير من عملاء المصرية للاتصالات خلال الفترة الحالية إلى الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019، حيث يمكنكم الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع المصرية للاتصالات.

اضغط على الاستعلام بالتليفون.

أدخل رقم التليفون وكود المنطقة التابع لها.

اختر أظهر الفواتير.

انتظر حتى ظهور الفاتورة.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة سوف تظهر لك قائمة بالفواتير الخاصة بكم كما التالي:

سداد قيمة الفاتورة

يمكنك أيضا سداد قيمة الفاتورة عن طريق واحدة من الطرق التالية والتي تتيحها شركة المصرية للاتصالات وهي:

خدمة فوري الموجودة في جميع السنترالات وتكلفة الخدمة لا تتعدى ال4 جنيهات. حيث يمكنك التوجه إلى واحد من التجار القريبين منك ولديه خدمة فوري، وتخبره برقم التليفون الأرضي ويقوم هو بسداد قيمة الفاتورة مقابل مبلغ لا يتعدى ال4 جنيهات”. الذهاب لواحد من الفروع التابع للمصرية للاتصالات والسداد هناك. السداد عن طريق حوالة بنكية. السداد الإلكتروني ببطاقة الائتمان من خلال موقع المصرية للاتصالات.

المصرية للاتصالات

يمكنك أيضا الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي يناير 2019 من خلال ابتاع الخطوات التالية والتي تحتاج خلالها إلى رقم الحساب:

ادخل على موقع المصرية للاتصالات.

اضغط على الاستعلام برقم الحساب.

ادخل رقم الحساب.

اختر أظهر الفواتير.

وللمزيد من الاستفسارات التي تتعلق بفاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019 وطرق الاستعلام عنها، يمكنكم ترك تعليق على المقال بما لديكم من استفسارات، وسنقوم بتوضيح استفساراتكم من خلال الرد على تلك التعليقات مباشرة.

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