فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 وطرق الاستعلام نقدمها لكم من خلال المقال التالي، حيث أتاحت شركة المصرية للاتصالات منذ فترة ليست بالطويلة، خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، حيث يمكن من خلال تلك الخدمة، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 الآن، وأيضا يمكن دفع الفاتورة بدون تكبد عناء الذهاب إلى أحد السنترالات التابعة للشركة، وتتيح الشركة تلك الخدمة لمستخدمي التليفون الأرضي في المنزل، حيث يمكنهم اتباع خدمة الدفع الربع سنوية، والتي يمكن من خلالها دفع قيمة الفاتورة أربعة مرات فقط في السنة، وتكون مواعيد الدفع طبقا لهذا النظام في أشهر “يناير وأبريل ويوليو وديسمبر”، وتعد شركة المصرية للاتصالات من أقوى الشركات في مجال التليفونات الأرضية والتلغرام، حيث أُسست الشركة منذ عام 1854، كما أن شركة المصرية للاتصالات تعد هي الشركة الوحيدة المتحكمة في خدمات خطوط التليفون الأرضي في مصر، ويمكنك من خلال هذا المقال الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير وطرق الدفع.

خدمة االاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 وطرق الدفع واحدة من أفضل الخدمات التي أتاحتها شركة المصرية للاتصالات خلال الفترة الأخيرة، حيث يمكن من خلال تلك الخدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي وأيضا يمكنك دفع قيمة الفاتورة، وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال طرق الاستعلام عن الفاتورة وطرق الدفع أيضا

فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال إحدى الطريقتين التاليتين، وذلك من خلال موقع شركة المصرية للاتصالات:

الطريقة الأولي :

قم بالدخول على موقع المصرية للاتصالات. اضغط على الاستعلام بالتليفون. قم بكتابة رقم التليفون الخاص بك مرفقا بكود المحافظة التابع لها. اضغط على أظهر الفاتورة وانتظر حتى تظهر الفاتورة الخاصة بك.

الطريقة الثانية :

قم بالدخول على موقع المصرية للاتصالات.

قم بالضغط على الاستعلام برقم الحساب.

اكتب رقم الحساب الخاص بك.

اضغط على أظهر الفاتورة وانتظر حتى تظهر الفاتورة الخاصة بك.

دفع فاتورة التليفون :

تتيح شركة المصرية للاتصالات أيضا عدة طرق مختلفة لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي، وهي:

سداد القيمة نقدا من خلال أحد السنترالات التابعة للشركة

استخدام خدمة فوري أو مصاري

السداد من خلال بطاقة الائتمان وذلك عبر موقع المصرية للاتصالات.

تقديم شكاوى المصرية للاتصالات :

تتيح شركة المصرية للاتصالات لعملائها خدمة استقبال الشكاوي، حيث يمكن لمن لديه شكوى بخصوص الفاتورة أو الخدمة المقدمة إليه، أن يدخل على موقع المصرية للاتصالات، المخصص لاستقبال الشكاوى، ويمكن تقديم الشكوى والانتظار حتى يتم الرد عليها من قبل الشركة، وتتنوع الشكاوى المقدمة من قبل العملاء، بحيث يمكن أن تتعلق الشكوى ب :

قيمة الفاتورة.

خدمة التليفون الأرضي.

ويمكنكم تقديم الشكوى من خلال الرابط السابق وانتظار رد الشركة على هذه الشكوى.

أما في حالة مواجهة مشكلات بخصوص دفع الفاتورة أو الوصول لقيمتها، فيمكنك الاتصال على 155 وهو رقم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتستمر مواعيد عمله يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء.

خطوات إجراء تعاقد جديد

• قم بالذهاب إلى أقرب فرع سنترال للمصرية للاتصالات.

• قم باستلام استمارة التقديم وملء البيانات المطلوبة، ويجب ارفاق الأوراق المطلوبة وهي:

1. إيصال فاتورة الغاز أو الكهرباء أو المياه.

2. صورة من البطاقة الشخصية “يجب أن تكون البطاقة سارية”.

3. صورة من عقد إيجار أو ملكية الشقة الساكن فيها.

• قم بدفع الرسوم المطلوبة بقيمة 55 جنيه “50 جنيه رسوم و 5 جنيهات ضريبة”.

سداد الفاتورة عن طريق فوري

يمكنك من خلال تلك الخدمة القيام بسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال خدمات فوري، حيث يقوم المواطن بالتوجه إلى أقرب تاجر لديه خدمة فوري، ويقدم له رقم التليفون الأرضي، وسوف يخبرك التاجر بقيمة الفاتورة ويسددها.

يمكنكم أيضًا سداد قيمة فاتورة التليفون المنزلي من خلال التالي:

ماكينة ATM وذلك باستخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات.

أي فرع تابع للمصرية للاتصالات.

كود التليفون الأرضي

كما سنقدم لكم كود أو مفتاح التليفون الأرضي في جميع المحافظات المصرية:

المنطقة كود التليفون الأرضي كود محافظة القاهرة 02 كود منطقة الخانكة 02 كود منطقة السلام 02 كود محافظة الإسكندرية 03 كود منطقة العامرية 03 كود منطقة كفر الدوار 045 كود منطقة مرسى مطروح 046 كود منطقة بنها 013 كود منطقة طوخ 013 كود منطقة شبين القناطر 013 كود منطقة العاشر من رمضان 015 كود منطقة الصالحية 016 كود منطقة البدرشين 028 كود منطقة العياط 028 كود منطقة الصف 028 كود منطقة الحوامدية 028 كود منطقة زفتى 040 كود منطقة طنطا 040 كود كفر الزيات 040 كود سمنود 043 كود المحلة الكبرى 040 كود دمنهور 045 كود كوم حمادة 045 كود أبوحمص 045 كود كفر الشيخ 047 كود بيلا 047 كود دسوق 047 كود شبين الكوم 048 مفتاح بيلا 047 مفتاح قويسنا 048 مفتاح بركة السبع 048 مفتاح المنوفية 048 مفتاح ميت أبو كوم 048 مفتاح مدينة السادات 049 مفتاح كفر ربيعة 048 مفتاح المنصورة 050 مفتاح مدينة دكرنس 050 مفتاح مدينة شربين 050 مفتاح مدينة ميت غمر 050 مفتاح مدينة السمبلاوين 050 مفتاح بلبيس 055 مفتاح بلقاس 050 مفتاح أبوكبير 055 مفتاح دمياط 057 مفتاح فاقوس 055 مفتاح السويس 062 مفتاح جبل الطور 063 مفتاح الغردقة 065 مفتاح الاسماعيلية 064 مفتاح جبل الطور 063 مفتاح العريش 068 مفتاح التل الكبير 064 مفتاح القنطرة 064 مفتاح بني سويف 082 مفتاح بورسعيد 0663 مفتاح الفيوم 084 مفتاح مغاغة 086 مفتاح المنيا 086 مفتاح سملوط – ملوي 086 مفتاح ديروط 088 مفتاح أسيوط 088 مفتاح سوهاج 093 مفتاح طهطا 093 مفتاح شرم الشيخ 0693 مفتاح اخميم 093 مفتاح الأقصر 0952 مفتاح جرجا 093 مفتاح قنا 096

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