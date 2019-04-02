فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 وطرق الاستعلام نقدمها لكم من خلال المقال التالي، حيث أتاحت شركة المصرية للاتصالات منذ فترة ليست بالطويلة، خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، حيث يمكن من خلال تلك الخدمة، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 الآن، وأيضا يمكن دفع الفاتورة بدون تكبد عناء الذهاب إلى أحد السنترالات التابعة للشركة، وتتيح الشركة تلك الخدمة لمستخدمي التليفون الأرضي في المنزل، حيث يمكنهم اتباع خدمة الدفع الربع سنوية، والتي يمكن من خلالها دفع قيمة الفاتورة أربعة مرات فقط في السنة، وتكون مواعيد الدفع طبقا لهذا النظام في أشهر “يناير وأبريل ويوليو وديسمبر”، وتعد شركة المصرية للاتصالات من أقوى الشركات في مجال التليفونات الأرضية والتلغرام، حيث أُسست الشركة منذ عام 1854، كما أن شركة المصرية للاتصالات تعد هي الشركة الوحيدة المتحكمة في خدمات خطوط التليفون الأرضي في مصر، ويمكنك من خلال هذا المقال الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير وطرق الدفع.
خدمة االاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 وطرق الدفع واحدة من أفضل الخدمات التي أتاحتها شركة المصرية للاتصالات خلال الفترة الأخيرة، حيث يمكن من خلال تلك الخدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي وأيضا يمكنك دفع قيمة الفاتورة، وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال طرق الاستعلام عن الفاتورة وطرق الدفع أيضا
فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019
يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال إحدى الطريقتين التاليتين، وذلك من خلال موقع شركة المصرية للاتصالات:
الطريقة الأولي :
- قم بالدخول على موقع المصرية للاتصالات.
- اضغط على الاستعلام بالتليفون.
- قم بكتابة رقم التليفون الخاص بك مرفقا بكود المحافظة التابع لها.
- اضغط على أظهر الفاتورة وانتظر حتى تظهر الفاتورة الخاصة بك.
الطريقة الثانية :
- قم بالدخول على موقع المصرية للاتصالات.
- قم بالضغط على الاستعلام برقم الحساب.
- اكتب رقم الحساب الخاص بك.
- اضغط على أظهر الفاتورة وانتظر حتى تظهر الفاتورة الخاصة بك.
دفع فاتورة التليفون :
تتيح شركة المصرية للاتصالات أيضا عدة طرق مختلفة لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي، وهي:
- سداد القيمة نقدا من خلال أحد السنترالات التابعة للشركة
- استخدام خدمة فوري أو مصاري
- السداد من خلال بطاقة الائتمان وذلك عبر موقع المصرية للاتصالات.
تقديم شكاوى المصرية للاتصالات :
تتيح شركة المصرية للاتصالات لعملائها خدمة استقبال الشكاوي، حيث يمكن لمن لديه شكوى بخصوص الفاتورة أو الخدمة المقدمة إليه، أن يدخل على موقع المصرية للاتصالات، المخصص لاستقبال الشكاوى، ويمكن تقديم الشكوى والانتظار حتى يتم الرد عليها من قبل الشركة، وتتنوع الشكاوى المقدمة من قبل العملاء، بحيث يمكن أن تتعلق الشكوى ب :
- قيمة الفاتورة.
- خدمة التليفون الأرضي.
- ويمكنكم تقديم الشكوى من خلال الرابط السابق وانتظار رد الشركة على هذه الشكوى.
أما في حالة مواجهة مشكلات بخصوص دفع الفاتورة أو الوصول لقيمتها، فيمكنك الاتصال على 155 وهو رقم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتستمر مواعيد عمله يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء.
خطوات إجراء تعاقد جديد
• قم بالذهاب إلى أقرب فرع سنترال للمصرية للاتصالات.
• قم باستلام استمارة التقديم وملء البيانات المطلوبة، ويجب ارفاق الأوراق المطلوبة وهي:
1. إيصال فاتورة الغاز أو الكهرباء أو المياه.
2. صورة من البطاقة الشخصية “يجب أن تكون البطاقة سارية”.
3. صورة من عقد إيجار أو ملكية الشقة الساكن فيها.
• قم بدفع الرسوم المطلوبة بقيمة 55 جنيه “50 جنيه رسوم و 5 جنيهات ضريبة”.
سداد الفاتورة عن طريق فوري
يمكنك من خلال تلك الخدمة القيام بسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال خدمات فوري، حيث يقوم المواطن بالتوجه إلى أقرب تاجر لديه خدمة فوري، ويقدم له رقم التليفون الأرضي، وسوف يخبرك التاجر بقيمة الفاتورة ويسددها.
يمكنكم أيضًا سداد قيمة فاتورة التليفون المنزلي من خلال التالي:
- ماكينة ATM وذلك باستخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بك.
- الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات.
- أي فرع تابع للمصرية للاتصالات.
كود التليفون الأرضي
كما سنقدم لكم كود أو مفتاح التليفون الأرضي في جميع المحافظات المصرية:
|المنطقة
|كود التليفون الأرضي
|كود محافظة القاهرة
|02
|كود منطقة الخانكة
|02
|كود منطقة السلام
|02
|كود محافظة الإسكندرية
|03
|كود منطقة العامرية
|03
|كود منطقة كفر الدوار
|045
|كود منطقة مرسى مطروح
|046
|كود منطقة بنها
|013
|كود منطقة طوخ
|013
|كود منطقة شبين القناطر
|013
|كود منطقة العاشر من رمضان
|015
|كود منطقة الصالحية
|016
|كود منطقة البدرشين
|028
|كود منطقة العياط
|028
|كود منطقة الصف
|028
|كود منطقة الحوامدية
|028
|كود منطقة زفتى
|040
|كود منطقة طنطا
|040
|كود كفر الزيات
|040
|كود سمنود
|043
|كود المحلة الكبرى
|040
|كود دمنهور
|045
|كود كوم حمادة
|045
|كود أبوحمص
|045
|كود كفر الشيخ
|047
|كود بيلا
|047
|كود دسوق
|047
|كود شبين الكوم
|048
|مفتاح بيلا
|047
|مفتاح قويسنا
|048
|مفتاح بركة السبع
|048
|مفتاح المنوفية
|048
|مفتاح ميت أبو كوم
|048
|مفتاح مدينة السادات
|049
|مفتاح كفر ربيعة
|048
|مفتاح المنصورة
|050
|مفتاح مدينة دكرنس
|050
|مفتاح مدينة شربين
|050
|مفتاح مدينة ميت غمر
|050
|مفتاح مدينة السمبلاوين
|050
|مفتاح بلبيس
|055
|مفتاح بلقاس
|050
|مفتاح أبوكبير
|055
|مفتاح دمياط
|057
|مفتاح فاقوس
|055
|مفتاح السويس
|062
|مفتاح جبل الطور
|063
|مفتاح الغردقة
|065
|مفتاح الاسماعيلية
|064
|مفتاح جبل الطور
|063
|مفتاح العريش
|068
|مفتاح التل الكبير
|064
|مفتاح القنطرة
|064
|مفتاح بني سويف
|082
|مفتاح بورسعيد
|0663
|مفتاح الفيوم
|084
|مفتاح مغاغة
|086
|مفتاح المنيا
|086
|مفتاح سملوط – ملوي
|086
|مفتاح ديروط
|088
|مفتاح أسيوط
|088
|مفتاح سوهاج
|093
|مفتاح طهطا
|093
|مفتاح شرم الشيخ
|0693
|مفتاح اخميم
|093
|مفتاح الأقصر
|0952
|مفتاح جرجا
|093
|مفتاح قنا
|096
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التعليقات
٠٤٠٣٤٠٩٣٢٠
سلام الله عليكم … كنت مشترك فى خدمة الدولى وقمت بالغائها والفاتورة كانت ولا زالت تصدر شهرى .. لو سمحتم اريد ان تصدر الفاتورة ربع سنوية كما كانت سابقا قبل الاشتراك فى خدمة الدولى بدلا من ان تصدر كل شهر … وبيانات التليفون الارضى 0235691669 باسم / محيى الدين محمود عبد المعطى عزو ، وفاتورة يناير 2019 بمبلغ – ر57 جنيه …ولكم الشكر والتحية
سلام الله عليكم … كنت مشترك فى خدمة الدولى وقمت بالغائها والفاتورة كانت ولا زالت تصدر شهرى .. لو سمحتم اريد ان تصدر الفاتورة ربع سنوية كما كانت سابقا قبل الاشتراك فى خدمة الدولى بدلا من ان تصدر كل شهر … ولكم الشكر والتحية