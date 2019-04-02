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فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019| استعلام الفاتورة وطرق الدفع من خلال رابط المصرية للاتصالات

كتب دينا بدر آخر تحديث

فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 وطرق الاستعلام نقدمها لكم من خلال المقال التالي، حيث أتاحت شركة المصرية للاتصالات منذ فترة ليست بالطويلة، خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، حيث يمكن من خلال تلك الخدمة، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 الآن، وأيضا يمكن دفع الفاتورة بدون تكبد عناء الذهاب إلى أحد السنترالات التابعة للشركة، وتتيح الشركة تلك الخدمة لمستخدمي التليفون الأرضي في المنزل، حيث يمكنهم اتباع خدمة الدفع الربع سنوية، والتي يمكن من خلالها دفع قيمة الفاتورة أربعة مرات فقط في السنة، وتكون مواعيد الدفع طبقا لهذا النظام في أشهر “يناير وأبريل ويوليو وديسمبر”، وتعد شركة المصرية للاتصالات من أقوى الشركات في مجال التليفونات الأرضية والتلغرام، حيث أُسست الشركة منذ عام 1854، كما أن شركة المصرية للاتصالات تعد هي الشركة الوحيدة المتحكمة في خدمات خطوط التليفون الأرضي في مصر، ويمكنك من خلال هذا المقال الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير وطرق الدفع.

خدمة االاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 وطرق الدفع واحدة من أفضل الخدمات التي أتاحتها شركة المصرية للاتصالات خلال الفترة الأخيرة، حيث يمكن من خلال تلك الخدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي وأيضا يمكنك دفع قيمة الفاتورة، وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال طرق الاستعلام عن الفاتورة وطرق الدفع أيضا

فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال إحدى الطريقتين التاليتين، وذلك من خلال موقع شركة المصرية للاتصالات:

الطريقة الأولي :

  1. قم بالدخول على موقع المصرية للاتصالات.
  2. اضغط على الاستعلام بالتليفون.
  3. قم بكتابة رقم التليفون الخاص بك مرفقا بكود المحافظة التابع لها.
  4. اضغط على أظهر الفاتورة وانتظر حتى تظهر الفاتورة الخاصة بك.
فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2018
فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2018

الطريقة الثانية :

  • قم بالدخول على موقع المصرية للاتصالات.
  • قم بالضغط على الاستعلام برقم الحساب.
  • اكتب رقم الحساب الخاص بك.
  • اضغط على أظهر الفاتورة وانتظر حتى تظهر الفاتورة الخاصة بك.
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2018
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019

دفع فاتورة التليفون :

تتيح شركة المصرية للاتصالات أيضا عدة طرق مختلفة لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي، وهي:

  • سداد القيمة نقدا من خلال أحد السنترالات التابعة للشركة
  • استخدام خدمة فوري أو مصاري
  • السداد من خلال بطاقة الائتمان وذلك عبر موقع المصرية للاتصالات.

تقديم شكاوى المصرية للاتصالات :

تتيح شركة المصرية للاتصالات لعملائها خدمة استقبال الشكاوي، حيث يمكن لمن لديه شكوى بخصوص الفاتورة أو الخدمة المقدمة إليه، أن يدخل على موقع المصرية للاتصالات، المخصص لاستقبال الشكاوى، ويمكن تقديم الشكوى والانتظار حتى يتم الرد عليها من قبل الشركة، وتتنوع الشكاوى المقدمة من قبل العملاء، بحيث يمكن أن تتعلق الشكوى ب :

  • قيمة الفاتورة.
  • خدمة التليفون الأرضي.
  • ويمكنكم تقديم الشكوى من خلال الرابط السابق وانتظار رد الشركة على هذه الشكوى.

أما في حالة مواجهة مشكلات بخصوص دفع الفاتورة أو الوصول لقيمتها، فيمكنك الاتصال على 155 وهو رقم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتستمر مواعيد عمله يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء.

خطوات إجراء تعاقد جديد

• قم بالذهاب إلى أقرب فرع سنترال للمصرية للاتصالات.
• قم باستلام استمارة التقديم وملء البيانات المطلوبة، ويجب ارفاق الأوراق المطلوبة وهي:
1. إيصال فاتورة الغاز أو الكهرباء أو المياه.
2. صورة من البطاقة الشخصية “يجب أن تكون البطاقة سارية”.
3. صورة من عقد إيجار أو ملكية الشقة الساكن فيها.
• قم بدفع الرسوم المطلوبة بقيمة 55 جنيه “50 جنيه رسوم و 5 جنيهات ضريبة”.

سداد الفاتورة عن طريق فوري

يمكنك من خلال تلك الخدمة القيام بسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال خدمات فوري، حيث يقوم المواطن بالتوجه إلى أقرب تاجر لديه خدمة فوري، ويقدم له رقم التليفون الأرضي، وسوف يخبرك التاجر بقيمة الفاتورة ويسددها.

يمكنكم أيضًا سداد قيمة فاتورة التليفون المنزلي من خلال التالي:

  • ماكينة ATM وذلك باستخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بك.
  • الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات.
  • أي فرع تابع للمصرية للاتصالات.

كود التليفون الأرضي

كما سنقدم لكم كود أو مفتاح التليفون الأرضي في جميع المحافظات المصرية:

المنطقةكود التليفون الأرضي
كود محافظة القاهرة02
كود منطقة الخانكة02
كود منطقة السلام02
كود محافظة الإسكندرية03
كود منطقة العامرية03
كود منطقة كفر الدوار045
كود منطقة مرسى مطروح046
كود منطقة بنها013
كود منطقة طوخ013
كود منطقة شبين القناطر013
كود منطقة العاشر من رمضان015
كود منطقة الصالحية016
كود منطقة البدرشين028
كود منطقة العياط028
كود منطقة الصف028
كود منطقة الحوامدية028
كود منطقة زفتى040
كود منطقة طنطا040
كود كفر الزيات040
كود سمنود043
كود المحلة الكبرى040
كود دمنهور045
كود كوم حمادة045
كود أبوحمص045
كود كفر الشيخ047
كود بيلا047
كود دسوق047
كود شبين الكوم048
مفتاح بيلا047
مفتاح قويسنا048
مفتاح بركة السبع048
مفتاح المنوفية048
مفتاح ميت أبو كوم048
مفتاح مدينة السادات049
مفتاح كفر ربيعة048
مفتاح المنصورة050
مفتاح مدينة دكرنس050
مفتاح مدينة شربين050
مفتاح مدينة ميت غمر050
مفتاح مدينة السمبلاوين050
مفتاح بلبيس055
مفتاح بلقاس050
مفتاح أبوكبير055
مفتاح دمياط057
مفتاح فاقوس055
مفتاح السويس062
مفتاح جبل الطور063
مفتاح الغردقة065
مفتاح الاسماعيلية064
مفتاح جبل الطور063
مفتاح العريش068
مفتاح التل الكبير064
مفتاح القنطرة064
مفتاح بني سويف082
مفتاح بورسعيد0663
مفتاح الفيوم084
مفتاح مغاغة086
مفتاح المنيا086
مفتاح سملوط – ملوي086
مفتاح ديروط088
مفتاح أسيوط088
مفتاح سوهاج093
مفتاح طهطا093
مفتاح شرم الشيخ0693
مفتاح اخميم093
مفتاح الأقصر0952
مفتاح جرجا093
مفتاح قنا096

 

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عن الكاتب

دينا بدر

طالبة في كلية الطب وأعمل محررة لدى نجوم مصرية ولدى إهتمام بالقراءة والكتابة

التعليقات

  2. سلام الله عليكم … كنت مشترك فى خدمة الدولى وقمت بالغائها والفاتورة كانت ولا زالت تصدر شهرى .. لو سمحتم اريد ان تصدر الفاتورة ربع سنوية كما كانت سابقا قبل الاشتراك فى خدمة الدولى بدلا من ان تصدر كل شهر … وبيانات التليفون الارضى 0235691669 باسم / محيى الدين محمود عبد المعطى عزو ، وفاتورة يناير 2019 بمبلغ – ر57 جنيه …ولكم الشكر والتحية

    رد

  3. سلام الله عليكم … كنت مشترك فى خدمة الدولى وقمت بالغائها والفاتورة كانت ولا زالت تصدر شهرى .. لو سمحتم اريد ان تصدر الفاتورة ربع سنوية كما كانت سابقا قبل الاشتراك فى خدمة الدولى بدلا من ان تصدر كل شهر … ولكم الشكر والتحية

    رد

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