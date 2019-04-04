فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019 خطوات الاستعلام عن الفاتورة تعتبر أكثر ما يشغل بال المواطنين من عملاء المصرية للاتصالات، حيث أعلنت المصرية للاتصالات عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 الربع سنوية اليوم، وأتاحت المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها، هذا سعيا لتوفير الوقت والجهد على العملاء، ويمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة للعملاء من خلال اتباع الخطوات التي سنقوم بتوضيحها خلال هذا المقال.

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019، هي فاتورة ربع سنوية، حيث يقوم عملاء المصرية للاتصالات من المشتركين على هذه الخدمة بسداد قيمة الفاتورة 4 مرات في السنة في الأشهر التالية “يناير – أبريل -يوليو- ديسمبر”، وتتيح المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها، كما تتيح أيضا مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها سداد قيمة الفاتورة، وسنقوم بتوضيحها في هذا المقال.

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الطريقة الأولى:

قم بالدخول على موقع المصرية للاتصالات.

قم بالضغط على الاستعلام بالتليفون

أدخل رقم التليفون الأرضي

أدخل كود المحافظة

قم بالضغط على أظهر الفواتير.

سوف تظهر لك قائمة كالتالية بتفاصيل فواتير التليفون:

الطريقة الثانية:

قم بالدخول على موقع المصرية للاتصالات.

قم بالضغط على الاستعلام برقم الحساب.

قم بإدخال رقم الحساب الخاص بك.

قم بالضغط على أظهر الفواتير.

دفع فاتورة التليفون

تتيح المصرية للاتصالات كذلك مجموعة من الطرق الميسرة والبسيطة التي يمكن من خلالها سداد قيمة الفاتورة وهي:

يمكنك الذهاب لأي فرع من فروع المصرية للاتصالات المنتشر في جميع أنحاء الجمهورية وسداد قيمة الفاتورة كاش. يمكنكم السداد عن طريق خدمة فوري من أي سنترال يقدم الخدمة ” عن طريق التوجه إلى أحد التجار ممن لديه خدمة فوري، وتخبره برقم التليفون ليقوم هو بسداد قيمة الفاتورة مقابل مبلغ رمزي”. تتيح المصرية للاتصالات إمكانية السداد الإلكتروني عن طريق الموقع ببطاقة الائتمان. يمكنك سداد قيمة الفواتير أيضا عن طريق الحوالات البنكية.

يمكنكم أيضا الاستعلام عن الفاتورة عن طريق ترك تعليق على هذا المقال برقم التليفون المراد الاستعلام عنه، مصحوبا بكوند المنطقة التابع لها، وسنقوم بتوفير تفاصيل الفاتورة من خلال الرد على التعليق.

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