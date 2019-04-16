فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019.. برقم التليفون| billing.te.eg المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات في انتظار جميع عملائها للقيام بسداد فاتورة أبريل التي تم صدورها يوم الإثنين الموافق 2019/4/15، حيثُ يتم الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019 billing.te.eg، وهي ثاني فاتورة تليفون منزلي تسدد جلال عام 2019، حيث يتم سداد الفواتير الآن عبر موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg.

عن الثلاثة اشهر الأولى من سنة 2019 وهُم (يناير-فبراير- مارس) ولقد عملت المصرية للاتصالات كأقدم وأكبر شركة في مجال الاتصالات في مصر، على تسهيل عملية البحث والاستعلام من خلال موقع المصرية للاتصالات الذي يمكنك من خلال المحمول أو الكمبيوتر المكتبي التعرف على قيمة فاتورة التليفون المنزلي عبر الأنترنت لك ولكل أُسرتك.

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019

المصرية للاتصالات أتاحت لجميع المواطنين الذين لديهم تليفون أرضي، سواء مُتواجد داخل (المنازل أو سوبر ماركت أو الأندية أو العيادات أو الفنادق والشركات)، إمكانية البحث والاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي خلال شهر أبريل 2019 billing.te.eg، حيث أن الشركة المصرية للاتصالات تقدم هذه الخدمة بعد فترة استهلك واستخدم التليفون الأرضي لمدة ثلاثة اشهر كاملة، أن المحاسبة عن الفاتورة يتم بعد استهلاك واستخدام التليفون الأرضي بجميع خدماته.

خطوات استعلام فاتورة التليفون المنزلي لأبريل 2019

لكي يمكنك الاستعلام عن قيمه فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بك عليك أولا اضغط على هذا الرابط رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي خلال شهر أبريل 2019 وبعدها تتبع الخطوات كما يلي.

الاستعانة بالصورة السابقة التي تُشير بالأسهم الحمراء إلي الأماكن التي يجب ملئ البيانات بها

في المستطيل الأول عليك بوضع كود المنطقة وهو خاص بالمحافظة التي تبحث الرقم التليفون الموجود بها مثلا (القاهرة 02- المنوفية 048) وهكذا

المستطيل الثاني يجب كتابة رقم التليفون المراد البحث عنه المكون من 8 أرقام

ثم عليك الضغط على المستطيل الأخير المكتوب بداخلها “اظهر الفواتير”

على الفور يتم إظهار الفاتورة بعد رفع قيمتها على الموقع من جهات المصرية للاتصالات وذلك اعتبارا من يوم 15 أبريل 2019.

فترة سداد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2019

تؤكد الشركة المصرية للاتصالات دائما وليس أول مرة أن فترة السداد هي شهر كامل، تبدأ من 15 أبريل 2019 وحتى 14 مايو 2019، ومن يتخلف عن هذا الميعاد في السداد يُعرض نفسة إلى غرامة تأخير ثابتة (10) جنيهات يتم دفعها عند دفع الفاتورة في أقرب وقت.

فروع المصرية للاتصالات بمحافظة الجيزة

م الفرع عنوان الفرع مواعيد العمل 1 سنترال الزمالك شارع 26 يوليو أمام ساقية الصاوي العمل طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت عطلة، يبدأ العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً

يوجد داخل محافظة الجيزة فروع كثيرة للمصرية للاتصالات سوف أُقدمهُم لحضراتكم برجاء المتابعة لإمكانية التعرف عليهم وقت الحاجة.

المصرية الاتصالات أتاحت الأرقام الأتية (111- 01555000111- 155) وذلك لإمكانية الاحتياج إليها في حالة وجود شكواي من الخدمات المقدمة، سواء الاتصال بالتليفون الأرضي أو ضعف شبكة الأنترنت أوانقطاع أي منهم، ويتم استقبال الشكاوى اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

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