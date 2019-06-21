عضو نقابي بشبكات المنيا .. يتهم مجلس النقابة بتزوير الانتخابات ودفع رشاوى وخداع الجمعية العمومية

كتب – إبراهيم فايد

أثار «عصام يونس» أحد أعضاء لجنة النقابة العامة للعاملين بالمرافق بقطاع شبكات المنيا، الكثير من الجدل واللغط بين جموع العاملين بالكهرباء على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ على إثر نشره تصريحات فاضحة -من وجهة نظره- سلط خلالها الضوء على فساد النقابة العامة للعاملين بالمرافق.

وبدأ الأمر حين نشر «عصام» تصريحه الأول على جروب العاملين بشبكات المنيا ووجه سهام نقده اللاذعة لأعضاء مجلس النقابة، واتهم إدارته بتزوير الانتخابات الأخيرة التي جرت منذ عام، واصفًا إياهم بانتهاج وسائل مخالفة للقانون من شأنها إبطال العملية الانتخابية كتوزيع الرشاوى واتباع سبل مرفوضة في حث أعضاء النقابة على الإدلاء بأصواتهم واستخدام الكذب والتدليس والوعود الزائفة لكسب أصوات العاملين بالكهرباء، ومن ثم التملص من وعودهم بمتابعة شئون العاملين والمطالبة بحقوقهم الأمر الذي رآه «يونس» تغليبًا للمصالح الخاصة لأعضاء مجلس إدارة النقابة دون المصلحة العامة للعاملين بها

وفور نشر التصريح هذا هاجت الدنيا وماجت بالعديد من صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي وأخذ العاملين بالمرافق وتحديدًا بالكهرباء يتناقلون صورًا لمنشور «يونس» مطالبين قيادات النقابة بالرد على هذه التصريحات، وكذا مطالبات بالتحقيق في مدى صحة الانتخابات الأخيرة وما ردده عصام من اتهامات ومظاهر تقصير وخلل في إدارة النقابة وأمور تمس مصالح العاملين بها من مختلف قطاعات المرافق.

https://www.facebook.com/groups/121386251275494/permalink/2364515183629245/

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