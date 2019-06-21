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عضو نقابي بشبكات المنيا .. يتهم مجلس النقابة بتزوير الانتخابات ودفع رشاوى وخداع الجمعية العمومية

كتب إبراهيم فايدفي آخر تحديث
عضو نقابي بشبكات المنيا .. يتهم مجلس النقابة بتزوير الانتخابات ودفع رشاوى وخداع الجمعية العمومية

كتب – إبراهيم فايد

أثار «عصام يونس» أحد أعضاء لجنة النقابة العامة للعاملين بالمرافق بقطاع شبكات المنيا، الكثير من الجدل واللغط بين جموع العاملين بالكهرباء على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ على إثر نشره تصريحات فاضحة -من وجهة نظره- سلط خلالها الضوء على فساد النقابة العامة للعاملين بالمرافق.

وبدأ الأمر حين نشر  «عصام» تصريحه الأول على جروب العاملين بشبكات المنيا ووجه سهام نقده اللاذعة لأعضاء مجلس النقابة، واتهم إدارته بتزوير الانتخابات الأخيرة التي جرت منذ عام، واصفًا إياهم بانتهاج وسائل مخالفة للقانون من شأنها إبطال العملية الانتخابية كتوزيع الرشاوى واتباع سبل مرفوضة في حث أعضاء النقابة على الإدلاء بأصواتهم واستخدام الكذب والتدليس والوعود الزائفة لكسب أصوات العاملين بالكهرباء، ومن ثم التملص من وعودهم بمتابعة شئون العاملين والمطالبة بحقوقهم الأمر الذي رآه «يونس» تغليبًا للمصالح الخاصة لأعضاء مجلس إدارة النقابة دون المصلحة العامة للعاملين بها

وفور نشر التصريح هذا هاجت الدنيا وماجت بالعديد من صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي وأخذ العاملين بالمرافق وتحديدًا بالكهرباء يتناقلون صورًا لمنشور «يونس» مطالبين قيادات النقابة بالرد على هذه التصريحات، وكذا مطالبات بالتحقيق في مدى صحة الانتخابات الأخيرة وما ردده عصام من اتهامات ومظاهر تقصير وخلل في إدارة النقابة وأمور تمس مصالح العاملين بها من مختلف قطاعات المرافق.

https://www.facebook.com/groups/121386251275494/permalink/2364515183629245/

عضو نقابي بشبكات المنيا .. يتهم مجلس النقابة بتزوير الانتخابات ودفع رشاوى وخداع الجمعية العمومية

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عن الكاتب

إبراهيم فايد

* خـبــرات الـعــمـــل : - * محرر صحفى خبرة 6 أعوام ولي أرشيف ورقى وإلكترونى بصحف مصرية وعربية معتمدة. * كاتب صحفي لدى جريدة فرانشيفال الفرنسية. * محرر صحفي بجريدة النبأ الوطني وموقعها الاخباري. * مدير موقع وديسك مان ومحرر بجريدة البيان. * محرر بالقسم العربي بموقع freelance writing. * محرر بالقسم العربي بموقع edubiridie. * مستشار ومتحدث إعلامي (سابق) لدى المجلس القومي للعمال والفلاحين. * محرر عام بموقع المرسال السعودي. * مدقق لغوي ومطور نظم محادثة موقع اسكايب لدى شركة مايكروسوفت العالمية. * محرر إذاعي بموقع سونديلز، الأكبر بالشرق الأوسط فى تقديم الخدمات الصوتية. * مُعِد برامج مع عدد من المحطات الفضائية المصرية. * مقدم دورات تدريبية في الصحافة. * مدقق لغوي ومحرر أدبي لدى بعض دور النشر. * مسوق إعلامي لدى بعض المؤسسات المصرية الخليجية. >> حـاصــل عـلــى : - >> دورة تدريبية مكثفة في الصحافة من جامعة بنسلفانيا الأمريكية. >> دورة تدريبية مكثفة في التطور الوظيفي من جامعة بنسلفانيا الأمريكية. >> دورة تدريبية مكثفة في إعداد الصحفي من نقابة الإعلاميين المستقلة. >> دورة تدريبية مكثفة في فن التحقيق الاستقصائي من نقابة الصحفيين. >> دورة تدريبية عامة في اللغة الانجليزية من المركز الثقافي البريطاني بالمنصورة. >> حاصل على عدة دورات تدريبية في التقديم الإذاعي والتليفزيوني. >> حاصل على عدة دورات للمراسل الميداني المحترف. >> العديد من الشهادات من جهات اعلامية مختلفة في مجال الصحافة. >> العديد من الشهادات من مكتبات ودور نشر في مجال التدقيق اللغوي. - الاهـتــمـــامــــات والانـجــازات : - - التعامل بكفاءة مع مواقع التواصل الاجتماعي. - لديَّ أرشيف مناسب ورقي والكتروني بالعديد من المؤسسات والمواقع الاخبارية. - متابعة التقارير والنشرات الإخبارية والمداومة على ذلك. - متابعة برامج التوك شو والإطلاع دوما على آخر الأخبار المحلية والعالمية. - قراءة كتب التاريخ. - قراءة الروايات والشعر. - كتابة مقالات سياسية وتقارير مناهضة للفساد. - المواظبة على حضور ندوات واجتماعات أدبية وصالونات ثقافية للكُتَّاب والروائيين والصحفيين. - التعامل مع شبكة مصادر من مسئولي ومديري مختلف قطاعات وهيئات الدولة على اختلاف وزاراتها. = الـمــهـــارات : - (المهارات اللغوية) = صياغة أخبار وتقارير بأسلوب شيق جذاب مع القدرة على إيصال الفكرة المطلوبة وبما يتناسب مع السياسة التحريرية المناسبة. = التدقيق اللغوي والنحوي بسرعة وكفاءة وخبرة في هذا المجال. (مهارات استخدام الكمبيوتر) = استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس. = التعامل مع برنامج وورد برس بما يساعد كثيرا في العمل الصحفي. = التعامل مع برامج تحرير الصور والفيديو بما يفيد في مجالات الصحافة والتسويق الالكتروني. (العمل مع فريق) (العمل تحت ضغوط) (الإلتزام بالعمل في إطار زمني محدد)

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