عروض وخصومات كارفور ماركت وكرتونة رمضان 2019 في جميع فروعه

ننشر لكم بمناسبة شهر رمضان المبارك 2019 اقوي عروض وخصومات كارفور فى جميع محافظات مصر،نقدم لكم اقوي العروض والخصومات والتخفيضات على كافة المنتجات ،وكذلك عروض متميزة على المنتجات المنزلية والسلع الغذائية وكذلك الأجهزة الإلكترونية وعروض متميزة متنوعة من جميع المنتجات في كارفور مصر بجميع فروعه،لذلك ننشر لكم من خلال مقالنا المتميز بموقع نجوم مصرية أقوى العروض والخصومات والتخفيضات المتميزة فى جميع فروع كارفور مصر.

خصومات كارفور فى كرتونة رمضان 2019

من أكثر العروض المتميزة فى شهر الكريم كرتونة رمضان ، من أفضل المشتريات التي يحتاجها المواطنين فى الشهر الكريم كارفور مصر يقدم كرتون رمضان 2019 مكونة من (زيت طبخ – سمن نباتي – 2 مكرونة – أرز – سكر – شاي ناعم) وايضا من العروض التي توفر للجميع ،وكذلك يفاجئه كارفور مصر بمجموعة متميزة من الخصومات على الأدوات المنزلية والأجهزة المتنوعة والسلع الغذائية من كبري الشركات ،وكذلك نستعرض لكم مجلة صور اقوى العروض كارفور مصر

كرتونة شهر رمضان المبارك 2019

أحداث صور عروض كارفور مصر بشهر رمضان المبارك الذي يتوفر جميع فروعه كارفور بمحافظات مصر من العديد من المنتجات والخصومات الهائلة من أطعمة وفواكه وخضروات ولحوم والدواجن والمخبوات وايضا العصائر والحلويات والأسماك والبقوليات والأطعمة الجافة أسعار خاصة على ياميش رمضان 2019.

عروض على اسعار ياميش شهر رمضان المبارك 2019

جميع فروع كارفور فى محافظات مصر

فروع كارفور فى مصر 1- القاهرة الكبرى المعادى سيتى سنتر ” هايبر ماركت ”

الطريق الدائرى – مدينة المعراج – 11435 المعادى

المعادى سيتى سنتر ” هايبر ماركت ” الطريق الدائرى – مدينة المعراج – 11435 المعادى الجيزة داندى مول ” هايبر ماركت ”

طريق مصر اسكندرية الصحراوى الكيلو 28 – داندى

طريق مصر اسكندرية الصحراوى الكيلو 28 – داندى مول بجوار بوابات الجيزة منطقة ابو رواش

العبور ” هايبر ماركت ”

طريق مصر الاسماعيلية – مدينة العبور – شارع حسنى

طريق مصر الاسماعيلية – مدينة العبور – شارع حسنى مبارك – جولف سيتى مول

صن سيتى ” هايبر ماركت ”

صن سيتى مول – ميدان رقم 1258 طريق الاوتوستراد – مساكن شيراتون هيليوبوليس – القاهرة

فرع المعادى الجديدة ” ماركت فقط ”

شارع الجزائر – المعادى الجديدة – القاهرة

شارع الجزائر – المعادى الجديدة – القاهرة فرع داون تاون ” ماركت فقط “

القطامية داون تاون – شارع 90 – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة

القطامية داون تاون – شارع 90 – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة فرع طيبة مول ” ماركت فقط “

طيبة مول – 75 طريق النصر مدينة نصر – القاهرة

طيبة مول – 75 طريق النصر مدينة نصر – القاهرة فرع زيزينيا مول ” ماركت فقط “

232 شارع الاهرام – مركز زيزينيا التجارى – الجيزة

232 شارع الاهرام – مركز زيزينيا التجارى – الجيزة فرع دولفين مول ” ماركت فقط “

ميدان الثورة امام جهاز مدينة 6 اكتوبر – المحور المركزى

ميدان الثورة امام جهاز مدينة 6 اكتوبر – المحور المركزى – دولفين مول 6 اكتوبر – القاهرة

فرع سراى مول ” ماركت فقط “

شارع ولى العهد – سراى مول – سراى البة – القاهرة

2- فروع كارفور فى الاسكندرية

شارع ولى العهد – سراى مول – سراى البة – القاهرة الاسكندرية سيتى سنتر ” هايبر ماركت ”

طريق مصر الاسكندرية الصحراوى الكيلو 8 – شارع قناة السويس – اما الحديقة الدولية – 51512 محرم بك

طريق مصر الاسكندرية الصحراوى الكيلو 8 – شارع قناة السويس – اما الحديقة الدولية – 51512 محرم بك فرع العروبة مول ” هايبر ماركت ”

الكيلو 30 نهاية محور التعمير – مول العروبة – شارع كرير

الكيلو 30 نهاية محور التعمير – مول العروبة – شارع كرير فرع جرين بلازا ” ماركت فقط “

طريق 14 مايو – سموحة الاسكندرية

طريق 14 مايو – سموحة الاسكندرية فرع رويال بلازا ” ماركت فقط “

4 شارع ملك حفنى – مركز رويال بلازا التجارى – المعمورة – الاسكندرية

4 شارع ملك حفنى – مركز رويال بلازا التجارى – فرع الملتقى مول ” ماركت فقط “

الملتقى مول – شارع محمود شكرى امام محطة سيدى جابر – الاسكندرية

الملتقى مول – شارع محمود شكرى امام محطة سيدى فروع كارفور ماركت فى شرم الشيخ

شرم الشيخ

جولدن بيراميد – طريق السلام – خليج نعمة – شرم الشيخ

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