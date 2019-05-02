عروض “كارفور” لرمضان 2019 لتحطيم أسعار” السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية” حتي 12 مايو

بمناسبة شهر رمضان الكريم تقدم سلسلة كارفور مصر تخفيضات تعتبر الأولي من نوعها، حيث تعرض الصفحة الرسمية عروض مميزة جدا في المجلة علي جميع السلع الاستهلاكية،وكذلك ياميش رمضان والذي يحتوي علي المكسرات والفواكه المجففة بأسعار مميزة جدا، وتشمل العروض أيضا أنواع مختلفة من الأجهزة الكهربائية.

-وتعد هذه الأسعار الأولى بالنسبة لأسعار الأجهزة التي تُباع خارج فروع كافور لحصولها على تخفيضات كبيرة.

1.كارفور هذا العام يقدم تخفيضات هائلة في أسعار “الياميش والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية”.

وتشمل هذه التخفيضات كل فروع كارفور حيث ترفع شعار” رمضان جانا .. وفروا ويإنا ” للجميع بزيارة أي فرع من فروعها سواء الهايبر ماركت أو السوبر ماركت والاستمتاع بكمية التخفيضات الهائلة التي لا تقبل المنافسة.

حتى تستطيع العائلة تأمين احتياجات رمضان بالكامل بأقل الأسعار و كرتونه رمضان والمنتجات الكهربائية وغيرها التي يحتاجها أي بيت .

وبالمبادرة التي شأنها كارفور فى عروض رمضان 2019 ستجعل المنافسة قوية هذا العام بينه وبين الهايبرات الأخرى.

وبهذا يكون المستهلك المستفيد الأول من حصوله على السلع التي يحتاجها بأفضل الأسعار.

كما أن شراء المنتجات الغذائية من كافور يجعل المستهلك مطمئن من حصوله علي المنتج بجودة عالية ،حيث لا تظل فترة كبيرة لشرائه وكثرة السحب منها .

وتنتشر فروع كارفور في معظم محافظات مصر وأحيانا يوجد أكثر من فرع في نفس المحافظة كالقاهرة وا الإسكندرية وشرم الشيخ

وقد نشرت صفحة كارفور مصر صور للسلع والمنتجات المخفضة بمناسبة شهر رمضان الكريم والتي تستمر من 7 أبريل حتي 16أبريل وحتى استنفاذ الكمية الموجودة.



2.عرض المجلة الذي يسمي رمضان جانا .. وفروا ويإنا ..

-أقمشة خيمة رمضان والزينة بأسعار مميزة وخصومات بالإضافة إلي السلع المستخدمة يومياً :كالسكر والزيت والسمن والدقيق والأرز والمكرونة.

-الياميش مثل المكسرات: كالبندق وعين الجمل والسوداني المقشر واللوز والزبيب والجوز هند، والفواكه المجففة:قمر الدين والقراصيا والمشمشية والتين المجفف.

-كما يوجد خصومات على أسعار اللحوم بجميع أنواعها وكذلك منتجات اللبن والأواني المنزلية وأدوات المطبخ والمنظفات وحفاضات الأطفال وشاشات العرض والأجهزة بجميع أنواعها

3.صور لعروض شهر رمضان لعام 2019 والتي ستبدأ في هذا الشهر الحالي، فبادر بشراء ما تحتاجه قبل نفاذ الكمية.

تفاجئنا سلسلة فروع كارفور بعروضها التي لا تنتهي، وعشان عروضها ما بتخلص عملت عروض في الفترة من 17 وحتي 30 أبريل، حتي نستطيع التوفير مع أقوي التخفيضات.

وأيضا المفاجآت مازالت مستمرة لفروع كارفور في عمل تخفيضات هائلة، حيث امتد العرض من 1 مايو حتي 12 من نفس الشهر لتمتع بعروض رمضان.

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