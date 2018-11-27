وفاة الفنان عادل أمين بطل الأدوار الثانوية عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض

توفي بالأمس الفنان القدير عادل أمين عن عمر يناهز 83 عاما بعد مسيرة طويلة من العطاء والأبداع في مجال الدراما المصرية حيث تعرض في الفترة الأخيرة من حياته لصراع طويل مع المرض، الجدير بالذكر أن جنازة الفنان #عادل_أمين قد شيعت من مدينة الإسكندرية في منطقة كرموز وتم دفنه بمقابر العائلة، وكان الفنان سامي مغاوري وكيل نقابة المهن التمثيلية أول من صرح عن وفاة الفنان القدير داخل مستشفى دار الشفاء، ويقدم موقع نجوم مصرية التعازي لأهل الفقيد ونرجو من الله أن يتغمده بواسع رحمته.

معلومات لا تعرفها عن عادل أمين

عادل أمين من مواليد 20-10-1935 حيث كان يعمل محامي بالإضافة إلي مهنة التمثيل، حيث أشتهر بغداء الأدوار الثانوية ولكن أدوار ذات قيمة ومؤثرة بشكل فعال خلال العمل الدرامي ومن اشهر أعمالة الدرامية: مسلسل ليالي الحلمية صاحب دور طلعت الشماشرجي ، ومسلسل رأفت الهجان صاحب دور عزرا اليهودي، ومسلسل أرابيسك صاحب دور عتوقة بائع الانتيكات، وتعتبر هذه الأدوار أدوار ثانوية أحترافية لأنة كان يترك بصمه في المشاهد وبدون دوره لن يكتمل العمل الدرامي لأنه كان أحد الأضلاع الأساسية في نجاح أي عمل يقوم بتمثيله، وقام مؤخرا الفنان عادل أمين بتقديم دور في مسلسل أبو عمر المصري وكان هذا المسلسل قد تم عرضه في رمضان وكان هذا المسلسل أخر أعمال الراحل عادل أمين.

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