عاجل وفاة الفنان محمود الجندي عن عمر يناهز 74 سنة

نعلن لكم وفاة الفنان محمود الجندي منذ قليل عن عمر يناهز 74 سنة بمستشفى في مدينة السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض، حيث أصيب بأزمة قلبية منذ عدة أيام نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر لتعلن المستشفى منذ قليل أن الفنان محمود الجندي في ذمة الله، نجوم مصرية تتابع معكم تفاصيل وفاة الفنان محمود الجندي الذي توفي منذ قليل بعد إصابته بأزمة قلبية منذ ما يقرب من حوالي عشرة أيام.

وفاة الفنان محمود الجندي

أثناء تصويره لباقي حلقات مسلسل حكايتي الذي تقوم ببطوله الفنانة ياسمين صبري والذي من المفترض أن يتم إذاعته في شهر رمضان المقبل 2019 كواحد من أهم مسلسلات رمضان 2019، مرض الفنان محمود الجندي مما دفع بالمخرج إلى إيقاف تصوير باقي المشاهد التي تواجد بها الفنان لحين شفائه ولكنه لبّى نداء ربه منذ قليل معلناً بذلك ختام مسيرته الفنية التي دامت لسنوات طويلة تعلق فيها محمود الجندي بجمهوره وتعلقوا به.

وقد أعلنت الأسرة أن جثمان الراحل محمود الجندي سوف يتم نقله إلى مسقط رأسه لأداء مراسم الجنازة من صلاة الجنازة التي من المفترض إقامتها من مسجد عبد الحكم الموجود في مدينة أبو المطامير التابعة لمحافظة البحيرة، حيث تشيع الجنازة عقب صلاة الظهر وسوف يتم الدفن في مقابر العائلة هناك، رحم الله الفنان القدير محمود الجندي صاحب المشوار الفني الطويل.

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