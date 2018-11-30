عاجل| مجلس النواب المصري يرد على بيان نظيره الإيطالي بشأن تحقيقات قضية ريجيني

أعلن مجلس النواب المصري استنكاره الشديد للبيان الذي أصدره نظيره الإيطالي مؤكداً على رفضه استباق برلمان روما لنتائج التحقيقات الرسمية بشأن قضية مقتل الباحث “خوليو ريجيني” في مصر، وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم التدخل أو التأثير على سير التحقيقات بشأن القضية وعدم التغول على سلطات التحقيق.

وأكد المجلس على أن الإجراءات الأحادية لا تخدم مصالح البلدين وقد تعوق الوصول للحقيقة في تلك القضية، وقال أعضاء المجلس إنهم تابعوا تصريحات رئيس مجلس النواب الإيطالي “روبيرتو فيكو” التي قرر خلالها تعليق العلاقات النيابية مع نظيره المصري حتى انتهاء التحقيقات الجارية في قضية “ريجيني” لكنه رفضها.

من مصلحة مصر كشف ملابسات القضية واستغراب شديد من الموقف الإيطالي

وشدد المجلس على أن مصر من مصلحتها الكشف عن القاتل الحقيقي وملابسات الواقعة لأنها حادثة وقعت على أراضيها، وهو ما أكده رئيس البرلمان المصري لنظيره افيطالي أثناء لقائهما في روما والقاهرة.

وقال بيان المجلس المصري إنه يؤكد على قوة العلاقات بين مصر وإيطاليا على كافة المستويات، لكنه يستغرب بشدة من القرار ومن صدور تلك التصريحات من شخصيات برلمانية، خصوصاً أنها خرجت بعد اجتماع ثنائي بين النيابة العامة الإيطالية ونظيرتها المصرية.