“بالمستندات والأرقام”| رسوم جديدة على الزواج والطلاق و3% على الحوالة بمشروع قانون الحكومة “التوثيق والشهر”

خلال اجتماع الحكومة يوم الأربعاء اتخذ مجلس الوزراء في هذا الاجتماع ما يقرب من 12 قرار وكان أهمها هو الموافقة بشكل رسمي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لعام 1942، ويقضي التعديل بفرض رسوم جديدة على المكالمات الهاتفية والسكة الحديد وتذاكر السينما والمسرح، وتم عرض التعديلات التي أقرتها الحكومة على مجلس النواب لإقراره والعمل به وزيادة الرسوم المقترحة من الحكومة أو تخفيضها، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

واليوم قامت الحكومة بإرسال قانون آخر إلى مجلس النواب والتي تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشته، ويقضي القانون بفرض رسوم للتوثيق والشهر، وتحدث القانون بشكل مفصل عن هذه الرسوم، ومنها على سبيل المثال 50 جنيه رسوم على الطلاق والفرقة، ورسوم على إقرار الرجعه أو انقضاء العدة تصل إلى 20 جنيه، و3% على الحوالة إذا زادت عن 2000 جنيه كما هو موضح بالصور التالية.

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كما جاء أيضاً في مشروع القانون فرض رسوم على عقد الزواج بالنسبة إلى الأجانب تصل إلى 2000 جنيه، وعقوبة التهرب من الرسوم تصل إلى غرامة 5000 جنيه، كما أعفى القنون عدد من الحالات مثل الوقف الخيري وإشهار الإسلام ووجوه البرر كما في القانون المرفق بالخبر.