طقس الأربعاء 28-11-2018 في مصر وفق التقرير الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية

طقس اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 في مصر، ننقل لكم كافه تفاصيله الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، ونُحدد لكم في هذا التقرير كافة ما تناوله بيان هيئة الأرصاد حول طقس الأربعاء من تحديد الملامح العامة لحالة الطقس، ودرجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية، وأيضاً نحدد قوة واتجاه الرياح، مع توضيح وضع الملاحة البحرية وحركة الصيد المتوقع خلال يوم الأربعاء 28-11-2018، خاصة بعد أن شهدت البلاد حالة واضحة من عدم الاستقرار بالأجواء خلال الأيام الماضية .. فإليكم تفاصيل طقس اليوم الأربعاء .

طقس يوم الأربعاء 28-11-2018 في مصر

أكد التقرير الرسمي الصادر الآن عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن طقس اليوم الأربعاء 28 من نوفمبر للعام 2018، الطقس يسوده جميع مقومات الحالة الجوية المطمئنة، من انحسار تام لأي فرصة لتساقط الأمطار، ودرجات حرارة معتدلة تبدأ في البرودة مع ساعات الليل، والشبورة قد تكون كثيفة مع بداية اليوم من ساعات النهار .

درجات الحرارة ليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018

واليكم بالتفاصيل الرسمية الدقيقة عن تقرير هيئة الأرصاد الجوية بمصر، بيان درجات الحرارة بمختلف مدن ومحافظات مصر ليوم الأحد .

المدينة والمحافظة صُغرى عُظمى القاهرة 17 25 الإسكندرية 16 24 الدقهلية 16 25 الغربية 15 24 السويس 15 25 بورسعيد 16 25 قنا 14 27 أسوان 17 28 الوادى الجديد 12 26

شبين الكوم 15 24 دمنهور 15 24 مطروح 14 24 الزقازيق 15 25 العريش 14 26 طابا 14 23 شرم الشيخ 19 27 الغردقة 17 28 المنيا 13 26 الفيوم 14 26

ما هي حالة الملاحة والصيد بطقس الأربعاء 28-11-2018

يتميز طقس يوم الأربعاء 28-11-2018 بحالة جيدة للبحرين المتوسط والأحمر للملاحة والصيد حيث تسود حالة معتدلة كلا البحرين ويبلغ ارتفاع الموج 1.5 بالمتوسط 1.1 بالأحمر مع تعرض البحر المتوسط لرياح جنوبية غربية، وتعرض البحر الأحمر لرياح شمالية غربية .