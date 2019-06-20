طريقة دفع فاتورة الكهرباء عن طريق خدمتين للدفع  فودافون كاش وخدمات فوريه

نستعرض سوياً طرق الدفع لفاتورة الكهرباء بخدمات إلكترونية سهله وبسيطه لتوفير الوقت والطاقة والجهد الذي كان يحدث في السابق فقد اعتمدت شركه الكهرباء علي إطلاق خدمه الدفع الفوري والإلكتروني للمستهلكين عبر خدمات الإنترنت بطريقتين الأولي عن طريق خدمه الدفع الفوري ويتم ذلك بالدفع عن طريق الفيزا أو كارت الائتمان البنكي وأيضا تسديد هذه الخدمات عبر خدمه فودافون كاش.

الاستعلام والمعرفة عن فاتورة الكهرباء

1-الدخول إلي موقع وزاره الكهرباء

2- اضغط علي اختيار الخدمات ومنها التحديد علي استعلام الفواتير

3- تحديد مقر شركه الكهرباء ويتبعها محل إقامتك

4- ثم ادخل بيانات المستعلم .

طرق دفع الفواتير عير فودافون كاش

قد تعاونت شركه فودافون مع شركه الكهرباء لمصر لتقديم خدمه الدفع الفوري الإلكتروني الخاص بتوفير الكهرباء والوقت والجهد وتخفيف المتاعب علي المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية ويتم استخدام هذه الخدمة الإلكترونية عن طريق عده خطوات .

قم بالضغط والاتصال علي *9# عن طريق أي خط فودافون واختيار نوع خدمتك المطلوبة مثلا خدمه كهرباء أو خدمه غاز أو خدمه ماء

ثم حدد اقرب فرع شركه لك أو قريب من مكان سكنك ثم ادخل الرقم التعريفي للخدمه .

وبعد إتمام جميع الخطوات السابقة قد تصل إليك رسالة تشمي وتتضمن قيمه الفاتورة المراد دفعها

ثم نقوم بإدخال الرقم السري الخاص بفودافون كاش وبعد ذلك نضغط ونعمل تأكيد لعمليه الدفع

وبعد إجراء كل هذه الخطوات السابقة صحيحه سوف تصل لك رسالة تأكيد علي هاتفك .

طرق دفع الفواتير عبر خدمه فوري

سجل الدخول الخاص بك عبر الخدمة الفورية واضغط علي اختيار مرافق عامه

نقوم باختيار شركه الكهرباء التابعة مع كتابه رقم المشترك أو الكود الخاص بالتسديد الإلكتروني متبوعا برقم الهاتف الخاص بك

تحديد بطاقه الائتمان التي تريد تسديد المبلغ المالي من خلالها ثم تضغط علي تأكيد عمليه الدفع لفاتورة الكهرباء وعند استلام الإيصال فتكون العملية قد تمت بنجاح .

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