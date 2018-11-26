طريقة حجز شقة بالإعلان العاشر للاسكان الاجتماعى ورابط التسجيل

خطوات حجز شقة بالاعلان العاشر للاسكان الاجتماعى ورابط التسجيل, تم أصدار قرار رسمي من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن الوحدات السكانية في المدن الجديدة التي ستكون متاحة ويتم بدءا الحجز يوم الأربعاء القادم 31 أكتوبر 2018 والذي من المتوقع ان يستمر الحجز لعدة شهر من الأن وسوف نوفر في هذه المقال الأسئلة الذي سوف تطرح في ذهنك من ما هي الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية في المدن الجديد الذي تم الأعلان عنه وهذا الأعلان العاشر للاسكان الاجتماعي كما يتم تسديد المبلغ علي مدار 20 سنة من لحظة إستلام الوحدة السكنية الخاصة بك من صندوق التمويل العقاري, كما سنوفر في هذا المقال علي موقع نجوم مصرية رابط التسجيل والحجز بالخطوات وبالتفاصيل.

الأوراق المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي

موقع صندوق التمويل العقاري من هنا وعلى المتقدم للحجز قبل التقديم تجهيز مجموعة من الأوراق المطلوبة والتي تشمل.

1- صورة من البطاقة الشخصية.

2- صورة إيصال كهرباء او مياه او غاز حديث.

3- قسيمة زواج، وشهادة ميلاد الأطفال.

4- في حالة الأرامل، يرفق بيانات المعاش من التأمينات.

5- “برنت” من التأمينات.

الأولوية في تخصيص شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

في حالة زيادة عدد المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، تكون الأولوية عند التخصيص لبعض الفئات وهى بالترتيب:

1- المتزوج ويعول، وأيضا المرأة المطلقة وتعول، وأيضا الأرملة وتعول، والأولوية للأصغر سناً للمتقدم ثم الأسر الأكبر عدداً.

2- المتزوج وليس لديه أطفال، والأولوية أيضاً للأصغر سناً.

3- الأعزب وتكون الأولوية للأصغر سناً أيضاً.

حساب القسط الشهري وقيمة المقدم لمتقدمي حجز وحدات الإسكان الاجتماعي حسب الدخل

سوف يكون هناك تحديثات في هذه المقالة عن اي جديد يصدر من وزارة الاسكان حول الاعلان العاشر للاسكان الاجتماعي