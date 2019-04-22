موقع وزارة التموين تحديث بيانات بطاقة التموين 2019 و طريقة تقديم تظلمات التموين

موقع وزارة التموين تحديث بيانات بطاقة التموين 2019 وطريقة تقديم التظلمات على البطاقات التموينية نوضحه في هذا الموضوع تلبية لرغبات متابعي موقعنا الكرام من مختلف محافظات الجمهورية حيث يريد الكثير حاليا معرفة خطوات تقديم تظلم على الحذف من بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر، لذلك نعرض لينك موقع دعم مصر ونوضح شروط التموين الجديدة لحذف غير المستحقين، وأخر موعد لتقديم التظلمات، وكل مايخص موقع وزارة التموين تحديث بيانات بطاقة التموين 2019 في هذا المقال.

رابط موقع وزارة التموين تحديث بيانات بطاقة التموين 2019

يمكنكم تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة التموين تحديث بيانات بطاقة التموين 2019 من هنا

فهو موقع دعم مصر المعتمدة من كل وزارة التموين لإجراء التظلم على وقف بطاقة التموين وغير مصرح الذهاب لمكاتب التموين، وسيتم النظر في التظلم لمدة 15 من تقديم التظلم على رابط موقع دعم مصر وأخر موعد لتقديم التظلم يوم 15 مارس القادم، حيث تم الإعلان عن قائمة الأسماء الموقفة من الدعم التموين بداية من شهر مارس الجاري كإنذار أول قبل وقفها نهائيًا من أول أبريل المقبل.

طريقة تقديم تظلمات التموين

ننشر لكم طريقة تقديم التظلمات على البطاقات التموينية في 4 خطوات بسيطة على النحو الآتى:

ادخل على رابط موقع وزارة التموين دعم مصر

ادخل البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب البطاقة التموينية.

تنقل بعد ذلك إلى صفحة طلب التظلم التى تتضم تحديث بيانات بطاقة التموين 2019

بعد ملء بيانات طلب التظلم، حمل المستندات الأتية:

صورة البطاقة التموينية الرقم السري صورة الرقم القومي صور شهادة الميلاد صاحب البطاقة صور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين من البطاقة إيصال كهرباء حديث يحمل اسم صاحب البطاقة المتظلم

الفئات المستبعدة من بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين عن 4 فئات أساسية مستبعدة من بطاقة التموين وهما:

المتوفين

المسافرين

من لايملك رقم قومي

المسافرين

من لايستطيع التعامل مع موقع وزارة التموين تحديث بيانات بطاقة التموين 2019 وطريقة تقديم التظلمات، يقدم موقعنا خدمة للمواطنين على أن يتركون رسالة بالمشكلة وبياناتهم، ونعمل على حالها في أسرع وقت والتواصل معه.

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