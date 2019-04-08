طريقة الإستعلام عن فاتورة التليفون لشهر أبريل من المصرية للإتصالات

ننشر لكم طريقة الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019 حيث تقدم الشركة المصرية للإتصالات خدمات الإستعلام عن فاتورة التليفون لكل المشتركين في الخطوط الأرضية عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بها حيث يطلع المستخدم على قيمة الفاتورة الخاصة بها مع إمكانية الدفع أون لاين أو عبر الذهاب إلى إحدى فروع الشركة المصرية للإتصالات الموجودة في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، أو من خلال خدمات فوري والتي أصبحت متاحة للجميع الآن، نجوم مصرية يوضح لكم طريقة الإستعلام عن فاتورة التليفون لشهر أبريل الجاري 2019.

طريقة الإستعلام عن فاتورة التليفون لشهر أبريل

أولا عليك الذهاب عبر الرابط التالي وهو رابط الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات حيث يمكنك من خلالها تسجيل رقم التليفون الأرضي وكود مفتاح المحافظة الخاص بك ثم تقوم بالضغط على كلمة إظهار الفاتورة لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل.

أما إذا تعذر عليك التعرف على قيمة الفاتورة الخاصة بك أو واجهتك أي مشاكل في الدخول عبر الرابط وتسجيل بياناتك يرجى ترك بيانات رقم التليفون الأرضي ورقم كود مفتاح المحافظة التابع لها في صندوق التعليقات الموجود أسفل هذه المشاركة وسيقوم فريق موقع نجوم مصرية بالرد عليكم بقيمة الفاتورة الأخيرة المستحقة عن شهر أبريل 2018.

وتعتبر خدمات الدفع الإلكتروني لفاتورة التليفون الأرضي هي واحدة من الخدمات التي تقدمها الشركة المصرية للإتصالات للتيسير على عملائها ومساعدتهم في دفع الفواتير بطرق أسهل وأسرع، ومن الجدير بالذكر أن فاتورة شهر أبريل يستحق دفعها منذ بداية أبريل وحتى اليوم العاشر من شهر مايو المقبل بواقع أربعين يوم.

خدمات الشركة المصرية للإتصالات

تقدم الشركة المصرية للإتصالات we العديد من الخدمات سواء كانت للفرد أو للمؤسسات،فخدمات باقات indigo للإنترنت قدمت العديد من التسهيلات للأفراد والمؤسسات إلى جانب العديد من الخدمات الأون لاين والتي يوفرها الموقع لرواده، وإليكم قائمة خدمات الموقع على النحو التالي: