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طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.. الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات والاستفتاءات

كتب تامر أمين آخر تحديث

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية والتي كثر وتعاظم البحث عنها خلال الساعات الماضية، فالمواطن المصري حريص كل الحرص على المشاركة في الكرنفال الانتخابي في التصويت على التعديلات الدستورية، خاصة بعد شعوره بتكالب بعض المغرضين المشككين في إقبال المصريين على المشاركة بالإدلاء بصوتهم في الاستفتاء على بعض تعديل بعض مواد الدستور، لذلك حرصنا كل الحرص على تبسيط طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، وذلك حتى يسهل على كل مصري معرفة مقره الانتخابي.

ويتم الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة العليا للانتخابات الرئاسية، وهي الجهة المنوط بها تنظيم جميع الانتخابات بمصر، تعرف معنا على كيفية التعرف على طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

مقر لجنة انتخابات الرئاسة
مقر لجنة انتخابات الرئاسة

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

الآن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية
طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية
الآن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

ستظهر لك بياتك ومكان لجنتك الانتخابية كالتالي:

الهيئة الوطنية للانتخابات

مقر لجنة انتخابات الرئاسة وموقعها الإلكتروني

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.. الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات والاستفتاءات
الهيئة الوطنية للاستفتاء والانتخابات 2019

يكون مقر اللجان الانتخابية في العديد من المدارس الحكومية المصرية، والجهة المنوط بها تحديد المقر الانتخابي لكل ناخب هي الهيئة العليا للانتخابات، وتراعي الهيئة الوطنية للانتخابات أن يكون المقر الانتخابي أقرب ما يكون لمحل إقامة المواطن المصري كنوع من التيسير عليه، ولهذا على من له الحق في ممارسة دوره الانتخابي الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، والاستعلام عن مقر لجنته الانتخابية وفقا لما سبق ذكره، كما يمكن الاستعلام عن المقر الانتخابي بطرق أخرى كالتالي:

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

التعليقات

  2. أرسلت تعليقا ولم أتلق إجابة—فوده السيد زغلول رقمي القومي 25012270103793—أين لجنتي

    رد

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