طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.. الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات والاستفتاءات

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية والتي كثر وتعاظم البحث عنها خلال الساعات الماضية، فالمواطن المصري حريص كل الحرص على المشاركة في الكرنفال الانتخابي في التصويت على التعديلات الدستورية، خاصة بعد شعوره بتكالب بعض المغرضين المشككين في إقبال المصريين على المشاركة بالإدلاء بصوتهم في الاستفتاء على بعض تعديل بعض مواد الدستور، لذلك حرصنا كل الحرص على تبسيط طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، وذلك حتى يسهل على كل مصري معرفة مقره الانتخابي.

ويتم الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة العليا للانتخابات الرئاسية، وهي الجهة المنوط بها تنظيم جميع الانتخابات بمصر، تعرف معنا على كيفية التعرف على طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

تعرف على خطوات تجديد البطاقة الشخصية قبل الدخول للجان الانتخابية وعقوبة المخالفين من هنا.

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

قم بالدخول على هذا الرابط

رابط الاستعلام عن الوجود بقاعدة بيانات الناخبين

ستظهر لك الصفحة بالشكل التالي

قم بإدخال الرقم القومي

ستظهر لك بياتك ومكان لجنتك الانتخابية كالتالي:

مقر لجنة انتخابات الرئاسة وموقعها الإلكتروني

يكون مقر اللجان الانتخابية في العديد من المدارس الحكومية المصرية، والجهة المنوط بها تحديد المقر الانتخابي لكل ناخب هي الهيئة العليا للانتخابات، وتراعي الهيئة الوطنية للانتخابات أن يكون المقر الانتخابي أقرب ما يكون لمحل إقامة المواطن المصري كنوع من التيسير عليه، ولهذا على من له الحق في ممارسة دوره الانتخابي الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، والاستعلام عن مقر لجنته الانتخابية وفقا لما سبق ذكره، كما يمكن الاستعلام عن المقر الانتخابي بطرق أخرى كالتالي:

يمكنك الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

إرسال رسالة بالرقم القومي على ٥١٥١

أو الاتصال على ١٤١ دليل.

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