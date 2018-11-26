بالفيديو .. طالب ثانوى يقتل معلمته بالإسكندرية بسبب لعبة القتال ببجي PUBG

طالب في الصف الاول الثانوي قرر ان يقتل معلمته داخل درس خصوصي في سكن المعلمة, حيث قام بطعنها “بسكينة” العديد من الطعنات, حيث قامت نيابة المنتزه بالإسكندرية بالتحقيقات وكشفت ان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة وهو مدمن للعبة “ببجي PUBG” المشهورة علي الانترنت, وكشفت انه تعلم القتال من خلال اللعبة وانه بدأ يلعبها من سنة تقريبا وهذا حسب ما قاله المتهم حيث قال ” انا تخيلت نفسى داخل لعبة «بوبجى»” وأن قتل الأشخاص هو الهدف الأساسي داخل اللعبة ولم اجد امامي الا قتل المعلمة.
أمر المحامي العام, المستشار أشرف المغربي الأنتهاء من تسجيل أقوال الشهود والأستمرار في التحقيق مع الطالب لان يأتي القرير الطبي كما امر بتشريح جثة المجني عليها, وقال احد الشهود من المتواجدين داخل الدرس “هو طلب ان يشرب كوباية مياه وبعد كده طعن المعلمة بالسكينة” وأوضح مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف ان المعلمة كانت تدرس مادة الكيمياء والأحياء وانها وجدت مقتولة داخل مسكنها الخاص والتي كانت تدرس للطالب في داخله حيث تبين انها اصيبت بالعديد من الطعنات “بالسكينة” والمحضر مسجل رقم 15572 لعام 2018.
والجدير باذكر ان لعبة “ببجي PUBG” أصبحت مشهورة جدا في الأونة الاخيرة بعد ان طرحت مجانا بخلاف السابق, وهي الان متواجدة علي كل الهواتف مجانا والكثير من الأشخاص يلعبونها في مختلف الفئات العمرية, حيث جعلت اللعبة شخص يبلغ من العمر 16 عام بقتله معلمته بتخيله انه متواجد داخل اللعبة وهذا امر كارثي.
ضبط مرتكب واقعة قتل مدرسة بالإسكندرية
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه مساء 23 الجارى تلقى قسم أول المنتزه بالإسكندرية بلاغاً بالعثور على جثة المواطنة / هانم .م.ع "سن 59 مدرسة " بالشقة سكنها الكائنة بدائرة القسم . بالإنتقال عُثر على جثة المجنى عليها مسجاه على ظهرها بملابسها بأرضية غرفة الاستقبال بالشقة سكنها بالطابق الرابع بجوار بابها وبها عدة طعنات بأنحاء متفرقة وكذا العثور على حقيبة مدرسية بداخلها (سكين "كبير الحجم بداخل كيس بلاستيك"، ورقة مدون بها عبارات تحث على القتل، بعض الأدوات المدرسية) وحذاء رياضى وجاكت رجالى .وقد توصلت تحريات أجهزة البحث بقطاع الأمن العام إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو "سيف الدين إ.س" (سن 16 طالب بالصف الأول الثانوى مُقيم دائرة القسم) أمكن ضبطه، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر قيامه بممارسة أحد الألعاب الإلكترونية – تعمل على أجهزة الحاسب الآلى ، والهواتف الذكية ،والتى تستند إلى وقائع إحدى مسلسلات الرسوم المتحركه المتداولة على موقع يوتيوب – حيث ولدت تلك اللعبه لديه فكرة القتل ، فقام بإحضار عدد 2 سكين من منزله وتوجه لمنزل المجنى عليها كعادته أسبوعياً لتلقيه درس خصوصى لديها ولدى دخوله لمنزلها طلب منها كوب ماء وغافلها وقام بتوجيه العديد من الطعنات إليها فأودى بحياتها وفر هارباً تاركاً حقيبته وحذائه والجاكت الخاص به وأضاف بتخلصه من السكين المستخدمة فى إرتكاب الحادث بأحد الشوارع بخط سير هروبه وعدم تمكنه من الإرشاد عنه وأنه إرتكب الحادث تزامناً مع عيد ميلاده اليوم .. تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعه . وتهيب وزارة الداخلية بالأسر وأولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم حال إستخدامهم لشبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " حرصاً عليهم مما قد تحتويه تلك الألعاب أو ماتتضمنه بعض المواقع من الحض على الإرهاب ، والتأثير السلبى على سلوك النشئ لدفعهم الى ارتكاب الجرائم او الإنتحار.. وإذ تضطلع الوزارة بمتابعة تلك المواقع والقائمين عليها، فإنها تحذر من خطورة عدم إلتفات الأسر لمسئولياتها تجاه أبنائها ومغبة تركهم للوقوع كفريسة فى براثن تلك الممارسات التى تهدد المجتمع ومستقبل دعامته من الشباب.
Gepostet von الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية am Sonntag, 25. November 2018
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