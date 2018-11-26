بالفيديو .. طالب ثانوى يقتل معلمته بالإسكندرية بسبب لعبة القتال ببجي PUBG

طالب في الصف الاول الثانوي قرر ان يقتل معلمته داخل درس خصوصي في سكن المعلمة, حيث قام بطعنها “بسكينة” العديد من الطعنات, حيث قامت نيابة المنتزه بالإسكندرية بالتحقيقات وكشفت ان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة وهو مدمن للعبة “ببجي PUBG” المشهورة علي الانترنت, وكشفت انه تعلم القتال من خلال اللعبة وانه بدأ يلعبها من سنة تقريبا وهذا حسب ما قاله المتهم حيث قال ” انا تخيلت نفسى داخل لعبة «بوبجى»” وأن قتل الأشخاص هو الهدف الأساسي داخل اللعبة ولم اجد امامي الا قتل المعلمة.

أمر المحامي العام, المستشار أشرف المغربي الأنتهاء من تسجيل أقوال الشهود والأستمرار في التحقيق مع الطالب لان يأتي القرير الطبي كما امر بتشريح جثة المجني عليها, وقال احد الشهود من المتواجدين داخل الدرس “هو طلب ان يشرب كوباية مياه وبعد كده طعن المعلمة بالسكينة” وأوضح مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف ان المعلمة كانت تدرس مادة الكيمياء والأحياء وانها وجدت مقتولة داخل مسكنها الخاص والتي كانت تدرس للطالب في داخله حيث تبين انها اصيبت بالعديد من الطعنات “بالسكينة” والمحضر مسجل رقم 15572 لعام 2018.

والجدير باذكر ان لعبة “ببجي PUBG” أصبحت مشهورة جدا في الأونة الاخيرة بعد ان طرحت مجانا بخلاف السابق, وهي الان متواجدة علي كل الهواتف مجانا والكثير من الأشخاص يلعبونها في مختلف الفئات العمرية, حيث جعلت اللعبة شخص يبلغ من العمر 16 عام بقتله معلمته بتخيله انه متواجد داخل اللعبة وهذا امر كارثي.