ضبط مسجل خطر هارب وبحوزتة سلاح ناري “خرطوش” و3 فرش من مخدر الحشيش بطنطا

في إطار ما تقوم به مديرية أمن الغربية من مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة الجريمة، بشتى صورها ومواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار المخدرات، والهاربين من الأحكام القضائية والمطلوبين علي ذمة قضايا، ومداهمة البؤر الإجرامية، ولإحكام السيطرة الأمنية، في الشارع بغرض سيادة القانون ونشر الأمن والأمان بين المواطنين.

تمكنت وحدة مباحث مركز طنطا، من ضبط شخص، متخذا من محل إقامته مسرحا لمزاولة نشاطه، وبحوزته مواد مخدره بقصد الإتجار، وسلاح ناري جاء ذالك بعد توافر معلومات أمام الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، وبعمل التحريات اللازمة من قبل معاونيه النقباء احمد خليل، ومحمد الجيزاوى تبين صحة المعلومات، وتم استئذان النيابة العامة، وإعداد ألأكمنه الثابتة، والمتحركة ووضع خطة محكمة، وبمشاركة أفراد من الشرطة السرية، والنظامية تم القبض عليهم .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، ومعاونيه النقباء احمد خليل، ومحمد الجيزاوى.

من ضبط المدعو ” ع . ر. غ” وشهرته رضا غلوش 34سنه عاطل، ومقيم بقرية برما مركز طنطا وهارب ومطلوب علي ذمة أحكام قضائيه، وبحوزته “3 فرش ونصف من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، ومبلغ مالي، وسلاح ناري “فرد خرطوش”، وعدد 2طلقه من ذات العيار بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي من متحصلات البيع،وعدد 2هاتف محمول.

تم عمل محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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