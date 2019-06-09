ضبط عاطل وشهرته “الإمبراطور” بسلاح ناري و مواد مخدرة في كفر الزيات

في إطار ما تقوم به مديرية أمن الغربية من مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة الجريمة، بشتى صورها ومواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار المخدرات، والهاربين من الأحكام القضائية والمطلوبين علي ذمة قضايا، ومداهمة البؤر الإجرامية، ولإحكام السيطرة الأمنية، في الشارع بغرض سيادة القانون ونشر الأمن والأمان بين المواطنين.

تمكنت وحدة مباحث مركز كفر الزيات، من ضبط شخص، متخذا من محل إقامته مسرحا لمزاولة نشاطه، وبحوزته مواد مخدره بقصد الإتجار، جاء ذالك بعد توافر معلومات أمام الرائد هادي سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وبعمل التحريات اللازمة من قبل معاونيه النقباء احمد شيحه ومحمد خطاب تبين صحة المعلومات، وتم استئذان النيابة العامة، وإعداد ألأكمنه الثابتة، والمتحركة ووضع خطة محكمة، وبمشاركة أفراد من الشرطة السرية، والنظامية تم القبض عليه متلبسا .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتلقيه اخطار من الرائد هادي سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بتمكن النقباء احمد شيحه، ومحمد خطاب .

من ضبط المدعو من ضبط عاطل وشهرته “الإمبراطور” بقرية مشلة التابعة لدائرة المركز وبحوزته 26 تذكرة هيروين بقصد الاتجار وسلاح ناري “بندقية آلية” عيار 7.62×39 بقصد البلطجة. بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي من متحصلات البيع،وهاتف محمول.

تم عمل محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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