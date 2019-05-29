ضبط عاطل وبحوزته سلاح ناري “خرطوش” و20 فرش من مخدر الحشيش بطنطا

في إطار ما تقوم به مديرية أمن الغربية من مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة الجريمة، بشتى صورها ومواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار المخدرات، والهاربين من الأحكام القضائية والمطلوبين علي ذمة قضايا، ومداهمة البؤر الإجرامية، ولإحكام السيطرة الأمنية، في الشارع بغرض سيادة القانون ونشر الأمن والأمان بين المواطنين.

تمكنت وحدة مباحث قسم ثاني طنطا، من ضبط شخص، متخذا من محل إقامته مسرحا لمزاولة نشاطه، وبحوزته مواد مخدره بقصد الإتجار، جاء ذالك بعد توافر معلومات أمام الرائد احمد الحجار رئيس مباحث ثانى طنطا، وبعمل التحريات اللازمة من قبل معاونيه النقباء احمد جمعه ومحمود عبد الجواد تبين صحة المعلومات، وتم استئذان النيابة العامة، وإعداد ألأكمنه الثابتة، والمتحركة ووضع خطة محكمة، وبمشاركة أفراد من الشرطة السرية، والنظامية تم القبض عليهم .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد احمد الحجار رئيس مباحث ثانى طنطا، ومعاونيه النقباء احمد جمعه، ومحمود عبد الجواد.

من ضبط المدعو “محمود.ع.ع” عاطل و مقيم بشارع المتحف دائرة ثاني طنطا، وبحوزته 20 فرش من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وسلاح ناري بندقيه خرطوش، وعدد 2طلقه من ذات العيار بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي من متحصلات البيع،وهاتف محمول.

تم عمل محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

← إقرأ أيضاً: