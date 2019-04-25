صور.. في ذكري عيد تحرير سيناء محافظ الغربية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

قام اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء بوضع إكليل من الزهور، على النصب التذكاري بمنطقة الإستاد، بمدينة طنطا لشهداء الوطن من أبناء محافظة الغربية، بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، وبحضور كلا من اللواء طارق حسونه مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، والعقيد محمد مصطفى المستشار العسكري، واللواء أكثم الحلواني رئيس هيئة الأمن القومى بوسط الدلتا، والعميد حازم الخولي مدير فرع الأمن الوطني بالغربية، والعقيد إيهاب سويد من الأمن الوطني، واللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بالغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة، وحشد كثير من المواطنين.



حيث بدأت المراسم بوضع إكليل الزهور، وعزف سلام استقبال لمحافظ الغربية، ووضع الإكليل على النصب التذكاري، ثم قراءة الفاتحة على أروح الشهداء، وعزف سلام الشهيد، والسلام الجمهوري.

وقدم محافظ الغربية التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء، الذي يحتفل به جميع المصريين بتحرير أخر جزء من أرض سيناء، مشيداَ بتضحيات القوات المسلحة والشرطة الماضية والحالية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وسلامة أراضية، وأكد بأن الشعب المصري لن ينسى التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة والشرطة وما زالت تقدمها كل يوم بسقوط شهداء منها من أجل أن يعيش الشعب في أمان، كما أكد أن القوات المسلحة والشرطة تضحى بكل غال من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. وتحقيق الأمن والأمان للمصريين.

وبعث خلالها محافظ الغربية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء جاء فيها:

يشرفني ويسعدني بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن شعب محافظة الغربية بكافة فئاته، وطوائفه أن أبعث لسيادتكم، بأسمى آيات التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء.

وإنني إذا أنتهز هذه الفرصة لأهنئ سيادتكم وأدعو الله العلى القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والسعادة متمنياً لمصرنا الغالية كل تقدم وازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة.

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